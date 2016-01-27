Facebook'un yeni ifadeleri önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak

Uzunca bir süredir Facebook'un "Beğen" butonuna alternatifler getireceği konuşuluyordu. Bu konudaki çalışmalarını tamamlayan şirket önümüzdeki haftadan itibaren kullanıcılara birden fazla etkileşim seçeneği sunacak.

Bugüne kadar kötü bir paylaşım yapılsa dahi Facebook kullanıcıları bu gönderiyi kınamak ya da üzgünlüklerini ifade etmek için de beğen butonunu kullanıyordu. Herhangi bir ölüm haberi veya kötü hissiyatlı bir paylaşımı beğenmek her ne kadar normalleşse de ironik bir durum.

Yenilikle birlikte beğen butonunun yanına gülen, mutlu, şaşkın, üzgün ve kızgın emojileri ve kalp butonu eklenecek. Platform devasa boyutta olduğu için köklü değişiklikler yapmak da oldukça zor oluyor. Şirket genellikle yeniliği kullanıcılara sırayla sunarak bu problemin önüne geçiyor. Haftaya başlayacak değişimin ne kadar sürede tamamlanacağı ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı da merak konusu.

http://www.engadget.com/2016/01/27/facebook-reactions-launch-soon/