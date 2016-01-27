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Facebook'un yeni ifadeleri önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak

Facebook bir çok kullanıcı için "Beğen" butonuyla özdeşleşmiş bir platform. Kullanıcıların kendilerini daha iyi anlatmaları için çalışan şirketin çözümü ise yeni emojiler.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Uzunca bir süredir Facebook'un "Beğen" butonuna alternatifler getireceği konuşuluyordu. Bu konudaki çalışmalarını tamamlayan şirket önümüzdeki haftadan itibaren kullanıcılara birden fazla etkileşim seçeneği sunacak.

Bugüne kadar kötü bir paylaşım yapılsa dahi Facebook kullanıcıları bu gönderiyi kınamak ya da üzgünlüklerini ifade etmek için de beğen butonunu kullanıyordu. Herhangi bir ölüm haberi veya kötü hissiyatlı bir paylaşımı beğenmek her ne kadar normalleşse de ironik bir durum. 
Yenilikle birlikte beğen butonunun yanına gülen, mutlu, şaşkın, üzgün ve kızgın emojileri ve kalp butonu eklenecek. Platform devasa boyutta olduğu için köklü değişiklikler yapmak da oldukça zor oluyor. Şirket genellikle yeniliği kullanıcılara sırayla sunarak bu problemin önüne geçiyor. Haftaya başlayacak değişimin ne kadar sürede tamamlanacağı ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı da merak konusu.

http://www.engadget.com/2016/01/27/facebook-reactions-launch-soon/ Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
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EfsaneBilge 3 yıl
Facebook'a gerçekten yenilikler lazım. Bunu yapmaları gerçekten güzel olur
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Master_Evil 3 yıl
bizim milleti çok yakından ilgilendiren bir konu
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PunkBunny 3 yıl
Guzel gibi duruyor yenilik iyidir
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KARACABEYY 3 yıl
bence gelsin çeşitlilik iyidir
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kadirirdem 3 yıl
bence gelsin daha çok çeşit iyi olur...
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Reverans! 3 yıl
Güzel bence. Bu tip uygulamalar devamlı geliştirilmeli.
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zeusoftech 3 yıl
tanerali
Ne gerek var ki. Zaten onlarca ifade var.

Sohbet için değil gönderiler için bu emolojiler :)
Yani önceden bir gönderiye sadece Beğen diyebiliyordun. Şimdi bunlardan birini seçebiliyorsun.
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Das Boot 3 yıl
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tanerali 3 yıl
Ne gerek var ki. Zaten onlarca ifade var.
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Captain_Ivy 3 yıl tanerali
tanerali

Ne gerek var ki. Zaten onlarca ifade var.


Benim bildiğim sadece bu üçü var..


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