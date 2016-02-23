Falcon 9 tekrar havalanıyor! SpaceX'in denemesini canlı izleyin

Yarınki denemeyi SpaceX'in WebCast'ı yardımıyla canlı takip edebilirsiniz. Ayrıca firmanın, resmi YouTube adresi üzerinden bir de canlı yayın gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın.

http://spaceflightnow.com/2016/02/22/falcon-9-clears-static-fire-test-before-launch-this-week/

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SpaceX'in son zamanlardaki popüler roketi Falcon 9, yeni görevi için artık tamamiyle hazır durumda. Tekrar kullanılabilirlik alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayan roket, SES-9 uydusunu yörüngeye taşımak için Florida'daki Cape Canaveral üssünde saatleri sayıyor.Fırlatma, hava şartları uygun olduğu takdirde, TSİ 01.46'da yarın (25 Şubat Perşembe) gerçekleşecek. "SES-9 Görevi" ismiyle anılan fırlatmanın öncelikli amacı elbette ki uyduyu yörüngeye taşımak olacak. Uydunun uzaya başarıyla taşınmasının ardından Falcon-9, her zaman olduğu gibi yine Yeryüzü'ne iniş yapmaya çalışacak. Yine de bu denemeden çok da ümitli olmamakta fayda var.SES-9 uydusu aslen 2015'in Eylül ayında fırlatılması gereken bir uyduydu. SpaceX'in roketlerinden birisi Haziran ayında talihsiz bir kaza geçirince uydunun fırlatılma planları da ertelenmek zorunda kalmıştı. Öte yandan SES-9'un Jeostatik yörüngeye, ekvatorun 35 bin kilometre yüksekliğine yerleştirilecek olması da yarınki iniş denemesini zorlaştıran kısım oldu.Eğer SES-9'u fırlatma işlemleri Eylül ayında gerçekleşseydi, Falcon-9 yolun bir kısmını gittikten sonra uyduyu bırakıp Yeryüzü'ne geri dönecekti. SES-9 daha sonra geri kalan yolda kendi başına ilerleyecek, ancak rokete oranla çok daha yavaş hareket ediyor olmasından dolayı hedeflenen bölgeye varması aylar sürecekti. Fırlatılışın hali hazırda planlanandan 5 ay sonra gerçekleşiyor olması, SpaceX'i planlarında değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Yeni uçuş planına göre Falcon-9 daha yüksek bölgelere çıkmak zorunda kalacak, böylece denemenin başarıyla sonuçlanma olasılığı da bir hayli düşecek.Roketin daha yüksek bölgelere çıkıyor olması, aynı zamanda Yeryüzü'ne normalden daha az yakıtla daha sert bir şekilde iniş yapacağı anlamına da geliyor. Falcon-9'un bunlara ek olarak bir de denizde yüzen gemiye iniş yapacak olması, olasılığı dibe vuran son hamle oluyor. SpaceX tüm bu olumsuz koşullara rağmen yarın başarılı bir iniş performansı gösterebilirse, bunun normal bir inişten çok daha zevkli bir an olacağı kesin.