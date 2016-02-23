Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Falcon 9 tekrar havalanıyor! SpaceX'in denemesini canlı izleyin

Falcon 9 yeni görevi için artık tamamiyle hazır. Öncelikli amacı SES-9'u uzaya taşımak olan tekrar kullanılabilir roket Falcon 9'un yeni göreviyle alakalı tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
6
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SpaceX'in son zamanlardaki popüler roketi Falcon 9, yeni görevi için artık tamamiyle hazır durumda. Tekrar kullanılabilirlik alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayan roket, SES-9 uydusunu yörüngeye taşımak için Florida'daki Cape Canaveral üssünde saatleri sayıyor.

Fırlatma, hava şartları uygun olduğu takdirde, TSİ 01.46'da yarın (25 Şubat Perşembe) gerçekleşecek. "SES-9 Görevi" ismiyle anılan fırlatmanın öncelikli amacı elbette ki uyduyu yörüngeye taşımak olacak. Uydunun uzaya başarıyla taşınmasının ardından Falcon-9, her zaman olduğu gibi yine Yeryüzü'ne iniş yapmaya çalışacak. Yine de bu denemeden çok da ümitli olmamakta fayda var. Zira SpaceX yarınki denemenin başarıyla sonuçlanacağını düşünmüyor.

SES-9 uydusu aslen 2015'in Eylül ayında fırlatılması gereken bir uyduydu. SpaceX'in roketlerinden birisi Haziran ayında talihsiz bir kaza geçirince uydunun fırlatılma planları da ertelenmek zorunda kalmıştı. Öte yandan SES-9'un Jeostatik yörüngeye, ekvatorun 35 bin kilometre yüksekliğine yerleştirilecek olması da yarınki iniş denemesini zorlaştıran kısım oldu.
Eğer SES-9'u fırlatma işlemleri Eylül ayında gerçekleşseydi, Falcon-9 yolun bir kısmını gittikten sonra uyduyu bırakıp Yeryüzü'ne geri dönecekti. SES-9 daha sonra geri kalan yolda kendi başına ilerleyecek, ancak rokete oranla çok daha yavaş hareket ediyor olmasından dolayı hedeflenen bölgeye varması aylar sürecekti. Fırlatılışın hali hazırda planlanandan 5 ay sonra gerçekleşiyor olması, SpaceX'i planlarında değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Yeni uçuş planına göre Falcon-9 daha yüksek bölgelere çıkmak zorunda kalacak, böylece denemenin başarıyla sonuçlanma olasılığı da bir hayli düşecek.

Roketin daha yüksek bölgelere çıkıyor olması, aynı zamanda Yeryüzü'ne normalden daha az yakıtla daha sert bir şekilde iniş yapacağı anlamına da geliyor. Falcon-9'un bunlara ek olarak bir de denizde yüzen gemiye iniş yapacak olması, olasılığı dibe vuran son hamle oluyor. SpaceX tüm bu olumsuz koşullara rağmen yarın başarılı bir iniş performansı gösterebilirse, bunun normal bir inişten çok daha zevkli bir an olacağı kesin.

Yarınki denemeyi SpaceX'in WebCast'ı yardımıyla canlı takip edebilirsiniz. Ayrıca firmanın, resmi YouTube adresi üzerinden bir de canlı yayın gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın. 

http://spaceflightnow.com/2016/02/22/falcon-9-clears-static-fire-test-before-launch-this-week/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1BilimAdamı 3 yıl
"Roketin daha yüksek bölgelere çıkıyor olması, aynı zamanda Yeryüzü'ne normalden daha az yakıtla daha sert bir şekilde iniş yapacağı anlamına da geliyor. Falcon-9'un bunlara ek olarak bir de denizde yüzen gemiye iniş yapacak olması,"(Realist ol imkanszı iste)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 3 yıl
frekans06
ts saati ile 13:46 değil, 01:46 olacak!

düzeltmiştim zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frekans06 3 yıl
ts saati ile 13:46 değil, 01:46 olacak!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 3 yıl
paraşüt ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
yapabiliyorsan ne demisler helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GAMBIT 3 yıl
iniş yapabilirlerse güzel olur. ilerlesin artık şu teknoloji.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Siri, Mac’lerin Menu çubuğuna yerleşmeye hazırlanıyor 3 yıl Galaxy S7 ve G5 Micro SD kartı dahili depolama olarak kabul etmeyecek 3 yıl Mophie, Galaxy S7 ve S7 Edge için kablosuz şarj destekli kılıflarını duyurdu 3 yıl DisplayMate: "En iyi ekrana sahip akıllı telefon Samsung Galaxy S7" 3 yıl Samsung Galaxy S7 inceleme videosu 3 yıl Akıllı telefonlar en çok hangi arıza ile teknik servislere gidiyor? 3 yıl Justice League'in çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklandı 3 yıl Xiaomi Mi5'in ilk kamera örnekleri yayınlandı 3 yıl 6 GB RAM ve kavisli ekran: Vivo Xplay 5 3 yıl Spotify verilerini Google Cloud Platformu'na taşıyor 3 yıl Intel kadınlara özel Counter Strike turnuvasında 30.000 dolar ödül veriyor 3 yıl AMD düşük güç tüketimine sahip yeni yongalarını duyurdu 3 yıl Amazon'da hoverboard satışı tamamen durdu 3 yıl Playstation VR yarışa beklenenden erken çıkabilir 3 yıl Boston Dynamics'in son insansı robotu hayranlık uyandırıyor 3 yıl Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar 3 yıl Sony Xperia Z serisi gidiyor yerine Xperia X serisi geliyor 3 yıl Coca Cola kartonlarından sanal gerçeklik gözlüğü 3 yıl Sony Xperia X ailesi inceleme ilk izlenim videosu 3 yıl NASA patates yetiştirmeye başladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Falcon 9 tekrar havalanıyor! SpaceX'in denemesini canlı izleyin Sonraki Panasonic "sağlam" akıllı telefonlarını ortaya çıkardı 3 yıl Android'i bilgisayarınıza getiren Remix OS beta sürecine giriyor 3 yıl Oppo'dan dünyanın en hızlı şarj teknolojisi mi geliyor? 3 yıl Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması 3 yıl Spreadtrum, mobil yonga pazarında vites yükseltiyor 3 yıl İlk AMD Polaris grafik kartları Nisan ayında geliyor 3 yıl PowerVR grafik birimleri, giriş seviyesine de en iyi performansı sunmak istiyor 3 yıl Acer'dan 1TB bulut depolama destekli Liquid Jade 2 3 yıl Kritik DNS açığı tüm interneti risk altına alıyor 3 yıl Apollo astronotlarının Ay'da duydukları ilginç ses 3 yıl İnsansız Hava Araçları için kayıt zorunluluğu başlıyor 3 yıl MWC 2016’nın en iyi akıllı telefonu hangisi? 3 yıl Kyocera güneş enerjili yeni akıllı telefon prototipini ortaya çıkardı 3 yıl Galaxy S7 ön siparişine Samsung Gear VR hediye 3 yıl BBC, Planet Earth 2'yi 4K görüntü kalitesiyle sunacak 3 yıl NASA, Mars'a 3 günde gitmeyi amaçlıyor 3 yıl Nikon'un ilk 4K Coolpix bas-çek kameraları, MWC 2016 fuarına geldi 3 yıl HTC Vive için performans test uygulaması yayınlandı 3 yıl Bill Gates FBI'ın yanındayken, Zuckerberg Apple'ın yanında yer aldı 3 yıl Microsoft kilit ekranı uygulamasını parmak izi desteğiyle güncelledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim