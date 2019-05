Fallout Shelter, artık Xbox One ve Windows 10’dan oynanabiliyor

Tam Boyutta Gör

Fallout 4, Elder Scrolls V: Skyrim gibi oyunların geliştiricisi olan Bethesda, ilk mobil oyunu olan Fallout Shelter’ın Xbox One ve Windows 10 platformları üzerinden de indirilmeye sunulduğunu duyurdu. Oyun, Microsoft’un E3 2016’da tanıttığı Xbox Play Anywhere isimli oyun servisi üzerinden indirilmeye sunuldu. Bu servis, ortak bir hesap üzerinden oyunun kayıtlı dosyalarının paylaşılmasını sağlıyor. Yani farklı platformlar üzerinden oynansa bile oyun, her zaman güncel kalıyor.

Fallout Shelter ilk defa oyun konsolu üzerinden oynanabilecek. Mobil oyun, geçtiğimiz Temmuz ayında Bethesda.net üzerinden PC sahiplerinin kullanımına sunulmuştu ve birçok kişi tarafından indirilmişti.

Oyunun Xbox üzerinden kullanıma sunulması “PlayStation 4’e de gelecek mi?” sorusunu akıllara getirdi. Bethesda yetkilileri bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar fakat oyunun farklı platformlar için indirilmeye sunulması, Microsoft ve Bethesda arasındaki Fallout 4 anlaşmasının bir parçası olabilir. Eğer böyleyse, Fallout Shelter'ın PlayStation 4'ten oynanabildiğini görme ihtimalimiz çok düşük.

1.4 GB depolama alanına ihtiyaç duyan oyun, Microsoft’un kendi sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

