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Fallout Shelter, artık Xbox One ve Windows 10’dan oynanabiliyor

Bethesda tarafından geliştirilen ilk mobil oyun olan Fallout Shelter, artık ücretsiz olarak Xbox One ve Windows 10 platformlarından oynanabiliyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl
1,8b
1
3
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Fallout Shelter, artık Xbox One ve Windows 10’dan oynanabiliyor
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Fallout 4, Elder Scrolls V: Skyrim gibi oyunların geliştiricisi olan Bethesda, ilk mobil oyunu olan Fallout Shelter’ın Xbox One ve Windows 10 platformları üzerinden de indirilmeye sunulduğunu duyurdu. Oyun, Microsoft’un E3 2016’da tanıttığı Xbox Play Anywhere isimli oyun servisi üzerinden indirilmeye sunuldu. Bu servis, ortak bir hesap üzerinden oyunun kayıtlı dosyalarının paylaşılmasını sağlıyor. Yani farklı platformlar üzerinden oynansa bile oyun, her zaman güncel kalıyor.

Fallout Shelter ilk defa oyun konsolu üzerinden oynanabilecek. Mobil oyun, geçtiğimiz Temmuz ayında Bethesda.net üzerinden PC sahiplerinin kullanımına sunulmuştu ve birçok kişi tarafından indirilmişti.

Oyunun Xbox üzerinden kullanıma sunulması “PlayStation 4’e de gelecek mi?” sorusunu akıllara getirdi. Bethesda yetkilileri bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar fakat oyunun farklı platformlar için indirilmeye sunulması, Microsoft ve Bethesda arasındaki Fallout 4 anlaşmasının bir parçası olabilir. Eğer böyleyse, Fallout Shelter'ın PlayStation 4'ten oynanabildiğini görme ihtimalimiz çok düşük.

1.4 GB depolama alanına ihtiyaç duyan oyun, Microsoft’un kendi sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.


http://www.gamespot.com/articles/psa-free-fallout-shelter-is-out-now-on-xbox-one-an/1100-6447633/ Yorum Yaz
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halitozbasli 2 yıl
iosda oynadım vauld da açacak birşey kalmayınca bıraktım. Bir süre sonra iyice tek düzeleşiyor saldıran düşman vaultun içine giremiyor. İlk bir kaç odada perkleri tavan yapmış adamlarca durduruluyor. Sıkıldım sildim.
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tahir40 2 yıl
Sığınak full populasyon ve oda sayısına ulaşınca başka hiçbi oyunda kasmayan telefon iyice ısınıp donmaya kasmaya başlar olmuştu :) Mecburen bırakmıştım. PC'de HD6970 istemesi de durumu özetliyor
Kaldığım yerden devam edebilseydim daha güzel olurdu...
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anduril25 2 yıl
Mobil platforma ilk çıktığında çok beğenerek oynamıştım ama Vault büyüdükçe yükleme süreleri de hatırı sayılır bir biçimde uzuyordu. Pc de denemek güzel olacak :)
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