Fan yapımı Pokémon Uranium oyunu, PC için indirmeye sunuldu

Pokemon Go oyunu, mobil platformlarda fırtınalar estirmeye devam ederken, üzerinde uzun yıllardır emek verilen fan yapımı yeni bir Pokemon oyunu, sessiz sedasız Windows sistemler için indirmeye sunuldu.

Pokémon Uranium adındaki platform oyunu, piksel tabanlı grafiklere sahip ve 2D olarak oynanıyor. Deniz altı ve volkanlar dahil, sayısız mekanda dolaşarak Pokemon topluyorsunuz. Geliştirici ekip, özelleştirilmiş 150 yeni Pokemon olduğunu belirtiyor. Nuclear Pokémon gibi yeni sınıfların olduğu oyunda, Pokemonlar ile konuşabiliyorsunuz.

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Çevrimdışı olarak yapay zeka ile savaşabildiğiniz gibi, çevrimiçi olarak dünya çapındaki oyuncularla da savaşabiliyor ve Pokemon alışverişi yapabiliyorsunuz. Üzerinde 9 yıl emek verilen Pokémon Uranium, sadece Windows bilgisayarlarda çalışıyor. 260MB boyutundaki oyun, ücretsiz.