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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fan yapımı Pokémon Uranium oyunu, PC için indirmeye sunuldu

Pokemon Go oyunu, mobil platformlarda fırtınalar estirmeye devam ederken, uzun yıllardır emek verilen fan yapımı yeni bir Pokemon oyunu, sessiz sedasız Windows sistemler için indirmeye sunuldu.
2 yıl
7,2b
1
17
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Pokemon Go oyunu, mobil platformlarda fırtınalar estirmeye devam ederken, üzerinde uzun yıllardır emek verilen fan yapımı yeni bir Pokemon oyunu, sessiz sedasız Windows sistemler için indirmeye sunuldu.

Pokémon Uranium adındaki platform oyunu, piksel tabanlı grafiklere sahip  ve 2D olarak oynanıyor. Deniz altı ve volkanlar dahil, sayısız mekanda dolaşarak Pokemon topluyorsunuz. Geliştirici ekip, özelleştirilmiş 150 yeni Pokemon olduğunu belirtiyor. Nuclear Pokémon gibi yeni sınıfların olduğu oyunda, Pokemonlar ile konuşabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiricimizden Pass Bye sonsuz koşu oyunu"

Çevrimdışı olarak yapay zeka ile savaşabildiğiniz gibi, çevrimiçi olarak dünya çapındaki oyuncularla da savaşabiliyor ve Pokemon alışverişi yapabiliyorsunuz. Üzerinde 9 yıl emek verilen Pokémon Uranium, sadece Windows bilgisayarlarda çalışıyor. 260MB boyutundaki oyun, ücretsiz.

 

http://www.pokemonuranium.com/forum/showthread.php?tid=1316 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GreyParrot 2 yıl en beğenilen kesbi
Indie oyunların parladığı şu dönemde 8-bit - 16bit retro modasını geri getirdi, yapım süresini kısaltıyor, masrafları azaltıyor dolayısıyla aklında iyi fikirler olan küçük ekiplere şans tanıyor, üstelik çoğu oyuncu bu görüntüleri seviyor ve niye 8 bit diye yadırgamıyor, özelliklede eski oyuncuların özlemi var esasında bu bir akımdır oyun kültürüdür ve bu tür oyunlar steam'de ilk 10'a rahatça girebilir ne kadar sevildikleri ortada, tabi oyun içerik bakımından güzel olursa.
Indie oyunların parladığı şu dönemde 8-bit - 16bit retro modasını geri getirdi, yapım süresini kısaltıyor, masrafları azaltıyor dolayısıyla aklında iyi fikirle...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 2 yıl
POKEMON REVOLUTİON ONLİNE BİN BASAR HEM ANDROİD VERSİYONU VAR HEMDE PC VERSİYONU VAR REVOLUTİON ONLİNEIN..
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likeablex 2 yıl
Pek olmamış gibi
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***Leopard*** 2 yıl
Linux ve Mac versiyonlarida yolda

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darkdiva 2 yıl
Kendileri yeni pokemonlar yapmışlar, iyi hoş ama yapılan Pokemonların hiç Pokemon havası yok. Güzel tasarımlar yapamamışlar. Oyunun hikayesi fena değil ama.
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Adoring 2 yıl
Pokemon revolution online var uzun zamandir.Bayağida oyuncusu var surekli guncelleniyor.Buna benzer cok oyun var
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Guest-794C1993F 2 yıl
Bu tip oyunlar zaten sürekli yapılıyor. RMXP ve Pokemon Hacks diye aratırsanız farklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Sırf bunun etrafına kurulan communityler var.
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0MG90 2 yıl
9 yılda bunu mu yapmışlar ?
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DH Misafiri 2 yıl
Bu bence Pokemon Black (DS) oyununa benzemiş grafikler, animasyonlar açısından...
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javaprof 2 yıl
en iyi pokemon oyunları
1)fire red
2)heartgold
3)black
4)black 2

ayrıca yukarıdaki oyun 1 ay içinde nintendo tarafından kaldırılacak.
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Ginga Bishounen 2 yıl
İndirdim. Elimizin altında dursun. Nintendo rahat durmaz.
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