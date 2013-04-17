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Farklı tasarımıyla dikkat çeken bir Samsung akıllı telefon prototipi görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Galaxy S3 ile kendini tam manasıyla göstermeye başlayan Samsung'un "doğadan esinlenerek" oluşturduğu tasarım anlayışı, Galaxy S4'te dahi etkisini gerek donanım gerekse yazılım üzerinde hissettirmeye devam ediyor. Bir süre daha aynı tasarım çizgisini takip edeceği tahmin edilen mobil sektörün lideri, sonbaharda satışa çıkacak telefon-tablet melezi kulvarının en meşhur modellerinden Galaxy Note serisinin üçüncü akıllı telefonuyla yepyeni bir yapıya geçiş yapabilir. İlk olarak Sammobile'ın birçok kez doğru beyanda bulunan kaynakları aracılığıyla aktardığı bu iddiayı destekleyen ilk somut deliller ortaya çıktı.
Twitter'ın ünlü sızıntı kanalı evleaks, birkaç saat önce yayınladığı görüntülerle Samsung'a ait yeni bir cihaz prototipini gün yüzüne çıkardı. Sağ alt kısmında S Pen slotuna benzer bir boşluk yer alan aygıt, oldukça farklı bir kasaya sahip ve muhtemelen 5 inçten daha geniş bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Bu özellikleriyle kafalardaki Note III profiline uygun bir görünüm çizen prototipin Samsung tarafından çeşitli ülkelerdeki operatörlere test çalışmaları için gönderilmiş, final tasarımla uzaktan yakından alakası olmayan bir ürün olma ihtimali de bulunuyor. Ancak bu ihtimalin doğru olması dahi Güney Koreli üreticinin farklı bir dizayn anlayışı hazırladığını gösteriyor olabilir. Çünkü benzer prototipler Galaxy S3'ün resmi tanıtımı öncesi defalarca internete sızdırılmış ve aygıtın tasarımı basın konferansına kadar gizliliğini korumuştu.
Farklı tasarımıyla dikkat çeken bir Samsung akıllı telefon prototipi görüntülendi
IFA 2013'te tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Galaxy Note 3'ün nasıl bir tasarıma sahip olacağı bilinmese de, plastik dışında bir materyalden imal edilmiş farklı kasasıyla satılabileceği şimdiden konuşulmaya başladı.. Yaz aylarında gerçekleşme olasılığı daha yüksek iddialar ve muhtemelen ürünün kendisine ait görsellerin küresel teknoloji basınında geniş yer bulacağı tahmin ediliyor. Şimdilik ortaya çıkan prototipin Galaxy S4 için hazırlanmış eski bir test aygıtı mı yoksa resmiyet kazanmamış yeni bir akıllı telefon mu olduğunu herhangi bir detay not düşülmeden paylaşılan bu görüntülerden anlamak oldukça güç. Daha fazla bilgi için evleaks'in Twitter hesabını takip edip yakın zamanda tanıtımı gerçekleştirilecek akıllı telefonlara ait görüntülere ulaşabilirsiniz.
https://twitter.com/evleaks/status/324235565098758146 Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl en beğenilen
Bunu gören apple dava etmek için avukatlarla görüşmeye başladı...
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serhdemir 6 yıl
Dikdörtgeni Sony icat ettiyse bu görüntülerdeki telefon xperia z'ye cidden benzemiş,bilinçli aklı başında kullanıcıları tenzih ederim ama bu sony fanlarının apple fanlarıyla aynı kafa yapısına sahip olduğunu farkettiniz mi :)
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carpediemsral 6 yıl
futbol takımı tutar gibi telefon markası tutanları anlamıyorum. biri diyor samsung un tasarımı çok kötü biri diyor bu tasarımla 40milyon satmış birde iyi tasarlasa diğer firmalar batardı. biri diyor sony den çalmış apple dan çalmış. hissedar arkadaş varsa ve reklamını yapayım bende kazanayım diyorsa bilmiyorum ama kendim gibi sadece kullanıcı olan birilerinin böyle samsungu apple ı sony yi delicesine savunmaları çok saçma geliyor. böyle düşünen tek ben miyim
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Avorlair 6 yıl
Eğer bu haber doğru olup Samsung un yeni bir telefonu ise Samsung a iyice gıcık olurum, adamlar kendi özgün tasarımlarını oluşturmaktan aciz resmen, Apple bitti şimdi de Sony ye dadandılar
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Srcn81 6 yıl
iyi olmuş.


Copy-paste
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umutaltdag 6 yıl
Tasarım yapmaya çalışan samsung battı!!!
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Sebnem Ferah 6 yıl
Xperia Z nin aynısı olmuş
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LightningRaven 6 yıl




Bu samsung heralde trilyon tane telefon cıkartıp , çinliler gibi yapmak istiyor kendini
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Zenci Forvet 6 yıl
Sony gibi hafiften lumia serisi gibi tasarım.
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famouse 6 yıl
yine mi copy paste
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..dEnZeL.. 6 yıl famouse
famouse

yine mi copy paste

ince
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headcoach 6 yıl
Bu tasarımla 40 milyon S3 satan Samsung demekki güzel tasarım yapsa 250 milyon falan satacak.Diğer markalarda batacak.
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La Belle Indifference 6 yıl

tizen olmaya
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-technology4ever- 6 yıl
wolf silver
Bunu gören apple dava etmek için avukatlarla görüşmeye başladı...

Apple'dan çok Lumia tarzı daha ön planda gibi. Her haberin altına haberi geçtik resimlere bile bakmadan şu mesajları yazmayın artık. Sıktınız.
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matrix22 6 yıl
xperia s xperia z hangisine çok benziyor tartışılır ama xperia dan esinlenilmiş bir prototyp inşallah bu şekilde üretmezler samsung gözümden iyice düşer fanlık pervanelik yapmaya gerek yok her firmanın bir çizgisi var ve o çizgi doğrultusunda göze en hoş geleni üretmeleri kendi avantajlarınadır tabi samsungun kendine ait bir çizgisi varsa! S3 kullanıyorum bu arada kötülemek için değil doğru olduğunu düşündüğüm için yazdım iyi forumlar...
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Sesto Elemento 6 yıl
Ya yorumlara baka baka gülüyorum... Note 3 bu tasarımla çıkmayacak. Samsung beta cihazları bu şekilde farklı tasarımlarla geliştiricilere ve testerlara veriyor. S3 zamanında da aynısı olmuştu. Donanım ve software ikizi farklı tasarımla sızmıştı.
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