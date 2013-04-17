Farklı tasarımıyla dikkat çeken bir Samsung akıllı telefon prototipi görüntülendi

Galaxy S3 ile kendini tam manasıyla göstermeye başlayan Samsung'un "doğadan esinlenerek" oluşturduğu tasarım anlayışı, Galaxy S4'te dahi etkisini gerek donanım gerekse yazılım üzerinde hissettirmeye devam ediyor. Bir süre daha aynı tasarım çizgisini takip edeceği tahmin edilen mobil sektörün lideri, sonbaharda satışa çıkacak telefon-tablet melezi kulvarının en meşhur modellerinden Galaxy Note serisinin üçüncü akıllı telefonuyla yepyeni bir yapıya geçiş yapabilir. İlk olarak Sammobile'ın birçok kez doğru beyanda bulunan kaynakları aracılığıyla aktardığı bu iddiayı destekleyen ilk somut deliller ortaya çıktı.

Twitter'ın ünlü sızıntı kanalı evleaks, birkaç saat önce yayınladığı görüntülerle Samsung'a ait yeni bir cihaz prototipini gün yüzüne çıkardı. Sağ alt kısmında S Pen slotuna benzer bir boşluk yer alan aygıt, oldukça farklı bir kasaya sahip ve muhtemelen 5 inçten daha geniş bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Bu özellikleriyle kafalardaki Note III profiline uygun bir görünüm çizen prototipin Samsung tarafından çeşitli ülkelerdeki operatörlere test çalışmaları için gönderilmiş, final tasarımla uzaktan yakından alakası olmayan bir ürün olma ihtimali de bulunuyor. Ancak bu ihtimalin doğru olması dahi Güney Koreli üreticinin farklı bir dizayn anlayışı hazırladığını gösteriyor olabilir. Çünkü benzer prototipler Galaxy S3'ün resmi tanıtımı öncesi defalarca internete sızdırılmış ve aygıtın tasarımı basın konferansına kadar gizliliğini korumuştu.

https://twitter.com/evleaks/status/324235565098758146

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IFA 2013'te tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Galaxy Note 3'ün nasıl bir tasarıma sahip olacağı bilinmese de, plastik dışında bir materyalden imal edilmiş farklı kasasıyla satılabileceği şimdiden konuşulmaya başladı.. Yaz aylarında gerçekleşme olasılığı daha yüksek iddialar ve muhtemelen ürünün kendisine ait görsellerin küresel teknoloji basınında geniş yer bulacağı tahmin ediliyor. Şimdilik ortaya çıkan prototipin Galaxy S4 için hazırlanmış eski bir test aygıtı mı yoksa resmiyet kazanmamış yeni bir akıllı telefon mu olduğunu herhangi bir detay not düşülmeden paylaşılan bu görüntülerden anlamak oldukça güç. Daha fazla bilgi için evleaks'in Twitter hesabını takip edip yakın zamanda tanıtımı gerçekleştirilecek akıllı telefonlara ait görüntülere ulaşabilirsiniz.