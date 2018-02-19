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Fazla para çekme olayında Coinbase suçsuz

Kullanıcıların tüccar gibi değerlendirilip fazla para kesildiği Coinbase ödeme problemi tartışmasında Visa da devreye girdi ve tüm sorumluluğu kendi üzerine aldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde bir milyondan fazla kullanıcısı olan kripto para borsası Coinbase’in kullanıcıların bilgisi dışında hesaplardan para çektiği iddiası gündeme gelmişti. Coinbase olayın bankalardan kaynaklandığını ifade ederken bu doğrulandı.

Visa devrede

Coinbase yaptığı açıklamada kredi kartı sağlayıcıları ve bankaların MCC kodunu değiştirerek platformdan yapılan kripto para alışverişlerini ''nakit avans'' kategorisinde sınıflandırmaya başladığını bildirdi. Yeni sınıflandırma sonucunda kullanıcılar daha fazla komisyon ödemek zorunda kalırken işlemlerin tekrarlanması sorunu ortaya çıktı.

Tartışmalar büyüyünce bu kez kredi kartı sağlayıcısı Visa devreye girdi ve bir açıklama yaptı. Visa fazla komisyon sorununu doğrularken herhangi bir MCC kod değişimi olmadığını aktardı. Yani aslında kripto para alışverişleri hep nakit avans kategorisindeydi ancak Visa geçtiğimiz haftalarda bankalara bir güncelleme göndermişti. Muhtemelen bu güncelleme ile kripto para alışverişleri gündeme geldi ve kesintiler başladı.

Ayrıca Bkz. "Blockchain.info kullanıcıları dolandırıcılık kurbanı oldu"

Bunun ardından Visa bu kez Coinbase’in ödeme aracı Worldpay ile ortak bir açıklama yaptı. Bu açıklamada işlem probleminin Coinbase’den kaynaklanmadığı, fazla ödeme yapan kullanıcıların mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi ve özür dilendi.

Coinbase kripto paraların daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi ve kripto para işlemlerinin yeni bir MCC kodunda yer alması için bankalar ve kredi kartı sağlayıcıları ile irtibat halinde olduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte MCC kodu konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı anlaşılıyor. Bu bakımdan kısa vadede bir çözüm bulmak zor olabilir. Hem Coinbase tarafı hem de ödeme tarafının birlikte hareket edememesi gelecek adına iyi şeyler vadetmiyor.

 

https://www.theverge.com/2018/2/18/17025108/visa-coinbase-bitcoin-cryptocurrency-overcharging-issue-fault-blame Yorum Yaz
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