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Ferrari'den Japonya pazarına özel araç: Ferrari J50

Ferrari, Japonya'daki 50. yılını kutlamak amacıyla Japon pazarına özel bir araç geliştirdi. 488 Spider'ı temel alarak geliştirilen Ferrari J50'den yalnızca 10 adet üretilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4b
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36
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ferrari'nin 458'in yerine çıkardığı 488 GTB modeli 2015 yılından beri firmanın giriş seviyesi süper aracı konumunda bulunuyor. 488, piyasaya revize edilmiş bir tasarım dilini getirmenin yanı sıra, atmosferik 4.5 litrelik V8 yerini çift turbo 3.9 litre V8'e bırakırken Ferrari'nin en uygun spor otomobili için yeni bir dönemin başlangıcını da getirmiş durumda.
2015 Frankfurt Otomobil Fuarında modelin üstü açık bir Spider versiyonu da tanıtılırken, 488 GTE ve GT3 versiyonları ise dünya çapında yarışlarda ve serilerde boy gösteriyor. 2016'nın bu son döneminde Ferrari, 488'i temel alarak geliştirilen ilk süper aracını dünyaya duyurdu. Ferrari J50 adını taşıyan araç 488 Spider'ı temel alıyor.
Özel bir kutlama esnasında Tokyo'daki Ulusal Sanat Merkezinde tanıtılan Ferrari J50, firmanın Japonya'daki 50. yılına özel olarak tasarlanmış. Ferrari'nin Özel Projeler Bölümü tarafından geliştirilen ve Maranello'daki Ferrari Tasarım Merkezi ekibi tarafından tasarlanan araç targa kasa yapısı itibariyle de 1970ler ve 1980lerin Ferrari tasarımlarına gönderme yapıyor. Onlarla tanışık değilseniz, Ferrari 308 ve 328 GTS'yi inceleyebilirsiniz, hatta daha yakın tarihe gelecek olursak 348 GTS ve F355 GTS gibi efsane modellere de bakabilirsiniz.
Ferrari'den Japonya pazarına özel araç: Ferrari J50
(F355 GTS)
Sadece Japonya'da satılacak olan J50, yalnızca 10 adetle sınırlı olacak ve her biri müşterinin gereksinimlerine özel olarak uyarlanacak.

http://www.topspeed.com/cars/ferrari/ferrari-j50-ar175414.html Yorum Yaz
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trexin 2 yıl en beğenilen dddr
1.6 turbo çıkaracaklarmış Türkiye'ye özel
3 Yanıt Yanıtla +57
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mehmedaltair 2 yıl
Japonlara özel olunca farları da çekik yapmışlar
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profurio 2 yıl
Japonya için ama soldan direksiyon
1 Yanıt Yanıtla +11
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zotacing 2 yıl
@olağan_şüpheli
Evet Diablo'da efsane bir araçtır, yolda canlı görürüm sene de 1-2 defa Ankara'da, tüylerim diken diken olur resmen. Ankara'da 2 tane var sanırım birisi meşhur turuncu eski bir bar sahibinin çoğu kişi bilir.
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goodorevil 2 yıl
Ferrari'nin Türkiye için üreteceği model bu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1.4 77 Beygir Fire motor
5 İleri Manuel Vites
14' demir jant
Ayarlanabilir ön koltuklar
Hidrolik Direksiyon
Üst donanımlarda gövde rengi tampon ve 15' alaşım jant ayrıca 1.3 ve 1.6 Multijet motor seçenekleri var. 1.6 Multijet ile otomatik de alabiliyorsunuz.
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lazloo 2 yıl goodorevil
goodorevil
Ferrari'nin Türkiye için üreteceği model bu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1.4 77 Beygir Fire motor
5 İleri Manuel Vites
14' demir jant
Ayarlanabilir ön koltuklar
Hidrolik Direksiyon
Üst donanımlarda gövde rengi tampon ve 15' alaşım jant ayrıca 1.3 ve 1.6 Multijet motor seçenekleri var. 1.6 Multijet ile otomatik de alabiliyorsunuz.

Vay arkadaş bir tampon bir jant ne kadar fark ediyor

Ticarisini de çıkarırlar mı acaba? Önden motor, arkası boş. Fiorino nun yerine satar.

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Experimentation 2 yıl
1.6 dizel gelirse düşünürüz
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yc#1 2 yıl
F355 demişken bir video koyalım da anılar tazelensin

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DH Misafiri 2 yıl
çok hoş olmuş ne kadar sade bi kokpiti var
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DH Misafiri 2 yıl
Gelecekten bir gün... 2022'nin Aralık ayı, soğuk bir kış günü...
içimizi ısıtacak bir haber gelir İtalyalardan,
Ferrari, Cumhuriyetimizin 100. yıl şerefine 100 tane özel üretim araba yapmaya karar verir, adı da "tr100". hilal kaşlı, kara gözlü vs.
araba, siparişe çıktıktan 100 saniye gibi rekor bir zamanda bitivermiş... ne de olsa zenginimiz daha zengin olacak.
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By Salus 2 yıl
F355'e baktıkça bakası gelen sadace benmiyim.
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cem1907 2 yıl
bize 1.6 dizel otomatik gelse alinir yoksa alinmaz
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kadirirdem 2 yıl
Bize de Tüplü yapsınlar...
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cancan_burak 2 yıl
1.6 atmosferik isterük
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jimhendrix 2 yıl cancan_burak
cancan_burak
1.6 atmosferik isterük

Oraya bi 152nm tork daha yazmanızı rica ediciğimm.
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