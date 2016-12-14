Ferrari'den Japonya pazarına özel araç: Ferrari J50

Ferrari'nin 458'in yerine çıkardığı 488 GTB modeli 2015 yılından beri firmanın giriş seviyesi süper aracı konumunda bulunuyor. 488, piyasaya revize edilmiş bir tasarım dilini getirmenin yanı sıra, atmosferik 4.5 litrelik V8 yerini çift turbo 3.9 litre V8'e bırakırken Ferrari'nin en uygun spor otomobili için yeni bir dönemin başlangıcını da getirmiş durumda.

2015 Frankfurt Otomobil Fuarında modelin üstü açık bir Spider versiyonu da tanıtılırken, 488 GTE ve GT3 versiyonları ise dünya çapında yarışlarda ve serilerde boy gösteriyor. 2016'nın bu son döneminde Ferrari, 488'i temel alarak geliştirilen ilk süper aracını dünyaya duyurdu. Ferrari J50 adını taşıyan araç 488 Spider'ı temel alıyor.

Özel bir kutlama esnasında Tokyo'daki Ulusal Sanat Merkezinde tanıtılan Ferrari J50, firmanın Japonya'daki 50. yılına özel olarak tasarlanmış. Ferrari'nin Özel Projeler Bölümü tarafından geliştirilen ve Maranello'daki Ferrari Tasarım Merkezi ekibi tarafından tasarlanan araç targa kasa yapısı itibariyle de 1970ler ve 1980lerin Ferrari tasarımlarına gönderme yapıyor. Onlarla tanışık değilseniz, Ferrari 308 ve 328 GTS'yi inceleyebilirsiniz, hatta daha yakın tarihe gelecek olursak 348 GTS ve F355 GTS gibi efsane modellere de bakabilirsiniz.

(F355 GTS)

Sadece Japonya'da satılacak olan J50, yalnızca 10 adetle sınırlı olacak ve her biri müşterinin gereksinimlerine özel olarak uyarlanacak.

http://www.topspeed.com/cars/ferrari/ferrari-j50-ar175414.html