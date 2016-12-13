Google'ın direksiyonsuz ve pedalsız araç hayali rafa kalktı

Alphabet'in pedalsız ve direksiyonsuz araç fikrini en azından bir süreliğine rafa kaldırıldığı bildiriliyor. Fiat Chrysler ve Google'ın Pacifica Minivan üzerine geliştirilen ortak girişim başarılı olursa ortaklığın devamının geleceği belirtiliyor.

Üreticilere yazılım desteği

Google'ın otonom araç çalışmaları uzunca bir süredir devam ediyor. Direksiyonsuz ve pedalsız tamamen kendisi gidebilen araç fikrini bir süreliğine rafa kaldırdıkları belirtiliyor. Pilot araçlarda direksiyonsuz ve pedalsız araçları da kullanan Google, hali hazırdaki araç üreticilerine yazılım desteği sunmak için geleneksel araç yapısına uygun araçlar üzerinde çalışmalara ağırlık verecek.

Fiat Chrysler ile Google ortak girişimi sonucu Pacifica Minivan üzerinde geliştirilen test aracı başarılı olursa reklam ve tanıtım için kullanılabilir ve ortaklığın daha da geliştirilebilir olduğu söyleniyor. Amazon'un hayata geçirmeye çalıştığı servis-kargo hizmeti benzeri kullanım alanları olması oldukça muhtemel.

Gelen bilgilere göre 2017 bitmeden yolculuk paylaşma servisini de hayata geçirmeyi hedefleyen Alphabet, geleneksel araç üreticilerine yazılım desteği sunmayı öncelikli hale getirmiş. Bu sayede trafikteki olası insan kaynaklı hataların engellenmesi ile daha güvenli ve akıcı bir trafik oluşturulması hedefleniyor.

https://www.cnet.com/news/alphabet-may-hit-the-brakes-on-cars-without-steering-wheels/