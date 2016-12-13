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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın direksiyonsuz ve pedalsız araç hayali rafa kalktı

Google, otonom araçlarında pedalları kaldırmaktan vazgeçiyor ve yol haritasında değişikliğe gidiyor. Otonom araç üretmek yerine araç üreticilerine yazılım sağlamayı hedefliyor.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Alphabet'in pedalsız ve direksiyonsuz araç fikrini en azından bir süreliğine rafa kaldırıldığı bildiriliyor. Fiat Chrysler ve Google'ın Pacifica Minivan üzerine geliştirilen ortak girişim başarılı olursa ortaklığın devamının geleceği belirtiliyor.

Üreticilere yazılım desteği

Google'ın otonom araç çalışmaları uzunca bir süredir devam ediyor. Direksiyonsuz ve pedalsız tamamen kendisi gidebilen araç fikrini bir süreliğine rafa kaldırdıkları belirtiliyor. Pilot araçlarda direksiyonsuz ve pedalsız araçları da kullanan Google, hali hazırdaki araç üreticilerine yazılım desteği sunmak için geleneksel araç yapısına uygun araçlar üzerinde çalışmalara ağırlık verecek.
Fiat Chrysler ile Google ortak girişimi sonucu Pacifica Minivan üzerinde geliştirilen test aracı başarılı olursa reklam ve tanıtım için kullanılabilir ve ortaklığın daha da geliştirilebilir olduğu söyleniyor. Amazon'un hayata geçirmeye çalıştığı servis-kargo hizmeti benzeri kullanım alanları olması oldukça muhtemel.
Gelen bilgilere göre 2017 bitmeden yolculuk paylaşma servisini de hayata geçirmeyi hedefleyen Alphabet, geleneksel araç üreticilerine yazılım desteği sunmayı öncelikli hale getirmiş. Bu sayede trafikteki olası insan kaynaklı hataların engellenmesi ile daha güvenli ve akıcı bir trafik oluşturulması hedefleniyor.

https://www.cnet.com/news/alphabet-may-hit-the-brakes-on-cars-without-steering-wheels/ Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Google kesinlikle bir araç ortaya koymaya çalışmıyor bence. Amacı evrensel bir sürücüsüz araç yazılımı ortaya koyup bunu otomobil firmalarına satmaya çalışacak büyük ihtimalle. Yani yine bir kenara oturup keyif çatacak Android'de yaptığı gibi...
Google kesinlikle bir araç ortaya koymaya çalışmıyor bence. Amacı evrensel bir sürücüsüz araç yazılımı ortaya koyup bunu otomobil firmalarına satmaya çalışacak ...
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kadirirdem 2 yıl
ilk önce elektrik aksam gelsin teknolojiler gelişsin sonra direksiyon ve pedal kalksın.
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Amd64x2 2 yıl
Direksiyon ve FREN pedallarını kaldırmaya beyaz Şahin'lerden başlasınlar, kontağa bastığı anda hızlanan ve çarpacak başka bir beyaz Şahin arayan bir update de gelirse daha iyi olur. (Tabi ki aile arabası olarak kullananları kastetmiyorum.)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
alt yapı bizden olsun diyor !
zaten olması da gereken bu zaten !
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underlater 2 yıl
Yazılım üretmek, araç üretmekten daha kârlı çünkü :) Araç üretip sattın mı iş bitecek. Ama yazılım sattın mı iş asıl o zaman başlıyor. Çünkü yazılımı geliştiriyorsun aynı alıcıya yine satıyorsun en basitinden meselâ :)
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Google kesinlikle bir araç ortaya koymaya çalışmıyor bence. Amacı evrensel bir sürücüsüz araç yazılımı ortaya koyup bunu otomobil firmalarına satmaya çalışacak büyük ihtimalle. Yani yine bir kenara oturup keyif çatacak Android'de yaptığı gibi...
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mementopolis 2 yıl Kefelon
Kefelon

Google kesinlikle bir araç ortaya koymaya çalışmıyor bence. Amacı evrensel bir sürücüsüz araç yazılımı ortaya koyup bunu otomobil firmalarına satmaya çalışacak büyük ihtimalle. Yani yine bir kenara oturup keyif çatacak Android'de yaptığı gibi...

Yine Kapali bir ekosistem olmacak diyorsun :D . Android 'te lisans ve Reklamlardan kazaniyordu.
Araba ile nasil bir kazanc stratejisi izleyecek?.
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