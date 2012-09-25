FIFA 13, Apple App Store'da yayınlandı





Electronic Arts'ın E3 2012 fuarında müjdelediği spor türündeki yeni oyunu FIFA 13, iOS işletim sistemi için bugün App Store'da yayınlandı. Her zamankinden daha gerçekçi olan ve daha başarılı animasyonları yapısında barındıran EA'in bu önemli oyun serisinin son sürümü, konsol ve diğer platformlar için Amerika çıkışını bugün yapacak, önümüzdeki günlerde Avrupa ve Avustralya'ya da giriş yapacak.

Önemli yenilikleri beraberinde getiren oyunun mobil sürümü artık çevrimiçi çoklu oyuncu özelliğine sahip olacak. Bu fonskiyonu maalesef Apple'ın Game Center hizmetiyle değil EA'in Origin servisi üzerinden kullanabileceksiniz. 30 lig, 500 takım ve 15,000'den fazla oyuncuyu beraberinde getiren FIFA 13'te, Türkiye'den yalnızca Galatasaray ve milli takımımız yer alıyor. Bunun dışında 32 farklı stadyumda kolayca istediğiniz takım ve rakiple maç yapabilir, menajerlik, çoklu oyuncu ve turnuva modlarında hünerlerinizi sergileyebilirsiniz.

Karşılaşmalarınızı cihazınıza kaydedip otomatik olarak Youtube'a yükleme desteğiyle gelen oyundaki yeni Skill Mode butonu sayesinde çeşitli oyun içi hareketleri dokunmatik kontrollerle rahatlıkla gerçekleştirebileceksiniz. İçeriği deneme şansı bulan kullanıcıların ilk izlenimleri oldukça iyimser. 1.36GB büyüklüğündeki FIFA 13, Retina ekranlı yeni iPad ve hatta henüz satışına başlanan 4 inçlik iPhone 5 için dahi optimize edilmiş.

iOS 4.0 ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip iPhone, iPad ve iPod Touch'lara yüklenebilecek FIFA 13'ün Apple App Store bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz. FIFA serisinin en yeni oyununa 6.99$ ödeyerek sahip olabilirsiniz.

http://itunes.apple.com/app/fifa-soccer-13-by-ea-sports/id547407138?mt=8