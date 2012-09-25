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FIFA 13, Apple App Store'da yayınlandı

6 yıl
5b
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67
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Electronic Arts'ın E3 2012 fuarında müjdelediği spor türündeki yeni oyunu FIFA 13, iOS işletim sistemi için bugün App Store'da yayınlandı. Her zamankinden daha gerçekçi olan ve daha başarılı animasyonları yapısında barındıran EA'in bu önemli oyun serisinin son sürümü, konsol ve diğer platformlar için Amerika çıkışını bugün yapacak, önümüzdeki günlerde Avrupa ve Avustralya'ya da giriş yapacak.
Önemli yenilikleri beraberinde getiren oyunun mobil sürümü artık çevrimiçi çoklu oyuncu özelliğine sahip olacak. Bu fonskiyonu maalesef Apple'ın Game Center hizmetiyle değil EA'in Origin servisi üzerinden kullanabileceksiniz. 30 lig, 500 takım ve 15,000'den fazla oyuncuyu beraberinde getiren FIFA 13'te, Türkiye'den yalnızca Galatasaray ve milli takımımız yer alıyor. Bunun dışında 32 farklı stadyumda kolayca istediğiniz takım ve rakiple maç yapabilir, menajerlik, çoklu oyuncu ve turnuva modlarında hünerlerinizi sergileyebilirsiniz.
Karşılaşmalarınızı cihazınıza kaydedip otomatik olarak Youtube'a yükleme desteğiyle gelen oyundaki yeni Skill Mode butonu sayesinde çeşitli oyun içi hareketleri dokunmatik kontrollerle rahatlıkla gerçekleştirebileceksiniz. İçeriği deneme şansı bulan kullanıcıların ilk izlenimleri oldukça iyimser. 1.36GB büyüklüğündeki FIFA 13, Retina ekranlı yeni iPad ve hatta henüz satışına başlanan 4 inçlik iPhone 5 için dahi optimize edilmiş.
iOS 4.0 ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip iPhone, iPad ve iPod Touch'lara yüklenebilecek FIFA 13'ün Apple App Store bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz. FIFA serisinin en yeni oyununa 6.99$ ödeyerek sahip olabilirsiniz. 

http://itunes.apple.com/app/fifa-soccer-13-by-ea-sports/id547407138?mt=8 Yorum Yaz
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asdemre 6 yıl en beğenilen
İşte bundan dolayı ios'u tercih ediyorum/ediyoruz. Aynı anda android'e de çıksada android alsak ama yok işte aylar sonra çıkıyor.
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ankara06ankara 6 yıl caglet
caglet

Super olmus , bide online mod varr... ama androidde online mod olmaz, belki oyun bile cikmaz

En azından bir duvar kağıdı falan yapabilirler android için.
cagletSuper olmus , bide online mod varr... ama androidde online mod olmaz, belki oyun bile cikmazEn azından bir duvar ...
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XanthiN 5 yıl
Store den kalktı mı arkadaş okadar para verip aldık. 14 kasıyor 13 oynamak istiyorum ben
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl XanthiN
XanthiN
Store den kalktı mı arkadaş okadar para verip aldık. 14 kasıyor 13 oynamak istiyorum ben


App Store Güncellemeler Satın Alınanlar Bu iPhone da olmayan
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SaatliBomba 5 yıl
pahalı
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doctor5945 5 yıl
cimbom buradada farkını bellı etmıs demekkı amerıkada tanınan tek turk takımı heyyt be aslanım benım ayrılda gel fenere kapak olsun şike yaptılar diye koymamıştır kesın :-))
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A.K.A Deadshot 6 yıl
Beyler bende Iphone var sızce indiriyim mi
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A.K.A Deadshot 6 yıl
Beyler bende Iphone var sızce indiriyim mi
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Evrekas 6 yıl
iPad 1de de kasmıyor.Fifa 12 az da olsa kasıyordu,Fifa 13 hiç kasmıyor.
Oyun,oynanabilirlik olarak seviye atlamış.Galatasaray'ın formaları süper olmuş,gerçeklerinin birebir aynısı.Opsiyonel olarak kadro güncellemesi yapabiliyorsunuz.Galatasaray'da en iyi futbolcular Burak Yılmaz ve Riera

Hem iPhone'a hem iPad'e 1 kereliğine 6.99 dolar ödeyip yukleyebilirsiniz.İleride kampanya yaparlarsa daha da dusecektir tabi ki bu fiyat.Sonuç olarak tavsiye ediyorum.Fiyatına değer
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
I phone 5 te bu oyun oynanırmı yahu
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cagakan7 6 yıl
oyunu kurcaladim gercekten guzel olmus ozellikle online eklenmis .. bunun haricinde
gol attiginizda reaply i youtube da paylasabiliyoruz bu da ayrica guzel.
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Bestanden 6 yıl
iphone 4te kasıyor mu
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cagakan7 6 yıl
az once fifa 13'ü yukledim beyler 1.6GB yer kapladi...bi oyniyalim bakalim nasilmis
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JoeyBane 6 yıl
Bi kedi gördüm sanki. Gördüm gördüm ulaşılamayan bir ciğer de gördüm..
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clax22 6 yıl
ipade yükleyip iphoneu joystick olarak kullanarak oynama bundada vardır heralde göremedim ama
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anatolianwarrior 6 yıl
millet oyunun fiyatı düşermi?fifa 12 çıktığında kaç gün sonra düşmüştü?şimdi almak istiyorum ama pahalı geldi biraz :/
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CaPAxA 6 yıl anatolianwarrior
anatolianwarrior

millet oyunun fiyatı düşermi?fifa 12 çıktığında kaç gün sonra düşmüştü?şimdi almak istiyorum ama pahalı geldi biraz :/

Düşer elbet bi ara ama ne zaman bilinmez.. Fifa 12 nin 0.99 dolara düştüğü günler de oldu çünkü..
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