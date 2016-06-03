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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA 17'de Frostbite oyun motoru kullanılacak

Daha öncesinde önemli oyun serileri ile Frostbite oyun motoruna geçiş sürecini başlatan Electronic Arts, geçişin son aşamasını FIFA 17 ile başlatmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...
2 yıl
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Oyunlar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Pek çok kaynaktan gelen bilgilere göre FIFA, Madden, NHL, ve NBA Live spor oyunları önümüzdeki bir kaç senelik dönemde DICE'ın Frostbite oyun motoruna geçiş yapacak. Halihazırda EA tarafından önemli oyun serilerine hayat veren Frostbite oyun motoru şu ana kadar firmanın Battlefield, Star Wars: Battlefront, Dragon Age, Mass Effect, Need For Speed, ve Mirror’s Edge serilerinde kullanılmış durumda. Bir sonraki Frostbite oyun motorunu kullanacak spor oyununun FIFA 17 olması beklenirken, Ignite oyun motorunu kullanan Madden NFL 17. NHL 17, ve NBA Live 17 serilerinin de ilerleyen süreçte yeni teknolojiye geçmesi bekleniyor.
FIFA 17 ile birlikte Frostbite motoruna sahip bir spor oyununu ilk kez piyasaya sürmeyecek olan EA Sports daha öncesinde 2015 yılında Rory McIlroy PGA Tour golf oyununda bu motoru kullanmıştı. 2015 yılındaki E3 fuarında konuşan EA genel müdür yardımcısı Patrick Söderlund; ileriki uzun dönemde kendileri için yalnızca bir teknoloji platformunu gördüğünü belirtmiş ve bu konuma gelmek için kendilerinin bilinçli plan ve stratejiye ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Bu bağlamda baktığımız zaman son hamlenin şirketin uzun dönem stratejilerine uyumlu olarak atıldığını söyleyebiliriz.

http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2016/06/01/sources-fifa-17-begins-ea-sports-full-transition-to-frostbite-engine.aspx Yorum Yaz
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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Haberin içeriği futbol oyunu oynamadığım için beni pek ilgilendirmese de sunum konusunda tam olması gerektiği gibi. İki kelimelik bilgi için koca bir paragraf yok, başlık açık, kısa ve net, 2 paragrafta olay bitirilmiş. Diğer haber yazanlar da böyle yazsa çok daha iyi olur.
Haberin içeriği futbol oyunu oynamadığım için beni pek ilgilendirmese de sunum konusunda tam olması gerektiği gibi. İki kelimelik bilgi için koca bir paragraf y...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Adamlar her sene gelişiyor pes daha north london...
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limoncu7 2 yıl
Pes'ten aldı zirveyi pek bırakacak gibi durmuyor
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Amd64x2 2 yıl
Gerçekten mi? PES artık.
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featfromcrash 2 yıl
Ne motoru kullanırsanız kullanın, hissedilir derecede büyük yenilikler getirmiyor Electronic Arts.
Trailer da çok güzel gösteriliyor ancak oynarken bağımsızlık hissi uyandırmıyor. Yine saçmasapan kontroller,koşular, pasın adama yapışması..vs. Biraz daha bağımsız biraz daha özgür biraz daha kullanıcıya bırakılan bir kontrol olmalı bence. fifa 14-15-16 birbirinini kopyası nerdeyse. Yeni çıkacak fifa serileri için oyuncuların pek heyecanlandığını gözlemleyemiyorum. Ya da ben göremiyorum bilmiyorum
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lapatid 2 yıl
trailer degilde oyun ici grafikleri biraz adam ederler inş.
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shadowtr 2 yıl
Online oyundaki bazı saçmalıklar insanı çileden çıkarıyor.

Pro modda kaptanlara daha fazla yetki verilmeli mesela...
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V4LKyR 2 yıl
Madden NFL, NBA Live...
Gözlerim doldu. :(
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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Haberin içeriği futbol oyunu oynamadığım için beni pek ilgilendirmese de sunum konusunda tam olması gerektiği gibi. İki kelimelik bilgi için koca bir paragraf yok, başlık açık, kısa ve net, 2 paragrafta olay bitirilmiş. Diğer haber yazanlar da böyle yazsa çok daha iyi olur.
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