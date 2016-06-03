FIFA 17'de Frostbite oyun motoru kullanılacak

Pek çok kaynaktan gelen bilgilere göre FIFA, Madden, NHL, ve NBA Live spor oyunları önümüzdeki bir kaç senelik dönemde DICE'ın Frostbite oyun motoruna geçiş yapacak. Halihazırda EA tarafından önemli oyun serilerine hayat veren Frostbite oyun motoru şu ana kadar firmanın Battlefield, Star Wars: Battlefront, Dragon Age, Mass Effect, Need For Speed, ve Mirror’s Edge serilerinde kullanılmış durumda. Bir sonraki Frostbite oyun motorunu kullanacak spor oyununun FIFA 17 olması beklenirken, Ignite oyun motorunu kullanan Madden NFL 17. NHL 17, ve NBA Live 17 serilerinin de ilerleyen süreçte yeni teknolojiye geçmesi bekleniyor.

FIFA 17 ile birlikte Frostbite motoruna sahip bir spor oyununu ilk kez piyasaya sürmeyecek olan EA Sports daha öncesinde 2015 yılında Rory McIlroy PGA Tour golf oyununda bu motoru kullanmıştı. 2015 yılındaki E3 fuarında konuşan EA genel müdür yardımcısı Patrick Söderlund; ileriki uzun dönemde kendileri için yalnızca bir teknoloji platformunu gördüğünü belirtmiş ve bu konuma gelmek için kendilerinin bilinçli plan ve stratejiye ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Bu bağlamda baktığımız zaman son hamlenin şirketin uzun dönem stratejilerine uyumlu olarak atıldığını söyleyebiliriz.

http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2016/06/01/sources-fifa-17-begins-ea-sports-full-transition-to-frostbite-engine.aspx