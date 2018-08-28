Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA 19 sistem gereksinimleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve yeni santra modları ile dikkat çeken Fifa 19'un minimum sistem gereksinimi ve önerilen gereksinimi belli oldu. Fifa 19'un demosu 12 Eylül'de çıkacak.
9 ay
6,4b
1
17
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EA Sports, FIFA 19 için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini yayınladı. Her iki sistem gereksinimi de Fifa 17 ve Fifa 18 için istenen gereksinimlerin benzerini istiyor. Bu oyunları oynadıysanız Fifa 19'da da sıkıntı yaşamayacaksınız.
FIFA 19, yeni oyun modları ile dikkat çekiyor. EA Sports, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lisansını KONAMI'den devraldı ve FIFA 19'a ekledi.
FIFA 19'da birbirinden ilginç maç türleri de bulunacak. Mücadele Modu'nda gol atan takımdan bir kişi oyundan atılıyor. Kuralsız modda ofsayt ve faul serbest, kart yok. Uzak mesafe modunda ceza sahası dışından atılan goller 2 gol sayılacak. İlk ulaşan isimli modda kaç gol olduğunda maçın biteceğini belirleyebileceksiniz. Kupa finalleri modunda Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere çeşitli turnuvaların final deneyimi sunulacak.
FIFA 19'in demosu 12 Eylül'de çıkacak. Oyunun tam sürümü 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, diğer oyun severler için 28 Eylül'de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.

FIFA 19 minimum sistem gereksinimleri:

İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
İşlemci: Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
BELLEK: 8 GB
DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir
SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan
EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260
DirectX: DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)
GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası
ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.

FIFA 19 önerilen sistem gereksinimleri:

İS: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: Intel i3 6300T veya dengi
BELLEK: 8 GB
DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir
SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X
DirectX: DirectX 12 uyumlu
GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası
ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kaptanos 9 ay en beğenilen
Bu yeni oyun modları çok çok iyi olmuş. Sabırsızlıkla torrente düşmesini bekliyorum
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vyesovshchikov 8 ay
Evet, büyük çoğunluk online için alıyor, bu sugötürmez bir gerçek. Ancak online modda yapılan hileler de bu zevki damakta bırakıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 8 ay vyesovshchikov
Konsolda oynayın hile yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vyesovshchikov 8 ay
Evet, büyük çoğunluk online için alıyor, bu sugötürmez bir gerçek. Ancak online modda yapılan hileler de bu zevki damakta bırakıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpionnn 8 ay
ben 500 tl verdim icim gitti ama mecburen takimim var hem pro lig hem fut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThreePeatLAL 8 ay
şu sistem testi siteleri tam işgüzar hea...
markalarla ve firmalarla anlaşmalı olduklarını artık iyiden iyiye düşünür oldum.
can you run it'ten test etmiştim sanırsam en son. bir baktım ki işletim sisteminden çakıyor..
la dedim win 98 mi benim acaba.. yoo. gayet windows 7
neymiş efendim 8 ve üstü çalıştırıyormuş oyunu...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
fifa 18 de sıkıntı yasamadım akıcı oynadım hatta nfs payback ve far cry 5 sorunsuz oynuyorum sanırım fıfa 19 rahat oynarım dıye dusunuyorum ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psicik96 9 ay
Fifa'nın sistem gereksinimleri gerçekten kullanıcıyı memnun edicek seviyede. PS4 te falan oynadım . Grafikler leş . Sanırsın Gts 450 ekran kartıyla en lowda çalışıyor .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 9 ay
Fifa konsolda oynanır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 9 ay en beğenilen
Bu yeni oyun modları çok çok iyi olmuş. Sabırsızlıkla torrente düşmesini bekliyorum
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marty.McFLY 9 ay kaptanos
Online oynamadıktan sonra ne tadı var ki?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tokatli6061 9 ay
Üç aşağı beş yukarı aynı grafikler için sürekli sistem gereksinimi yükseliyor. parayı oyunculardan değilde sistem üretenlerden kazanıyorlar demekki
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnan96 9 ay tokatli6061
hem haberi okumamışsın hemde önceki oyunlarında istenen sistem gereksinimlerini bilmiyorsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur806 9 ay tokatli6061
18 ile aynı gereksinimler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6391 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ea sports, minimum sistem gereksinimleri ve
6 etiket daha fifa 19 fifa 19 sistem gereksinimleri Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Facebook, 2020 yılı itibarıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçecek 9 ay 3 fare bir arada "Razer Naga Trinity incelemesi" 9 ay Google Duo sonunda iPad desteği kazandı 9 ay Gboard’a eklenen Minis özelliği ile kendi selfielerinizi emojilere dönüştürebileceksiniz 9 ay Ters çalışan filtre üretildi 9 ay Pebble Beach'te sergilenen en etkileyici otomobiller [Galeri] 9 ay Samsung ve Panasonic’in 4K televizyonlarına HDR10+ sertifikası geliyor 9 ay Toyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım 9 ay 1.0 litrelik motor seçeneğine sahip 2019 Fiat 500X tanıtıldı 9 ay Facebook Arakan Katliamı'nı destekleyen tüm kişi ve kuruluşların hesaplarını kapattı 9 ay Sony Xperia XZ3 dört farklı renkte sızdı 9 ay Güney Koreli Daewoo'nun televizyonları Vestel City'de üretilecek 9 ay 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone daha geç piyasaya sürülecek 9 ay Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma! 9 ay Realme 2 resmi olarak tanıtıldı 9 ay LG G7 One ve G7 Fit resmen duyuruldu 9 ay Creative’den yeni Sound BlasterX G6 ses kartı 9 ay Garajda keşfedilen 1981 model Lada Niva'nın 100 bin dolara satılması bekleniyor 9 ay Google Go uygulaması artık makaleleri ve web sayfalarını okuyabiliyor 9 ay NASA, atmosferik aerosollerin ürkütücü görselini paylaştı 9 ay GÖRÜNTÜLENEN FIFA 19 sistem gereksinimleri belli oldu Sonraki Google, Amerikalı gazilerin yeteneklerine uygun iş buluyor 9 ay Samsung Health üçüncü taraf uygulama desteğini sonlandırdı 9 ay Aziz Sancar: Farelerde test edildi, kanserde yeni buluş yolda 9 ay Videolarınıza Inception havası katan uygulama: Nception 9 ay Vespa’nın ilk elektrikli scooter modeli Ekim ayında satışa çıkıyor 9 ay Ertuğrul Gazi geliştiricisinden yeni bir sonsuz koşu denemesi 9 ay True Detective'in 3. sezonu için ilk fragman yayımlandı 9 ay 230 milyon yıllık "kabuksuz" kaplumbağa fosili bulundu 9 ay YouTube artık ne kadar süre video izlediğinizi gösterecek 9 ay Geçmişin yarış genlerini geleceğe aktaran proje: Mercedes Vision EQ Silver Arrow Concept 9 ay Türkiye, Pocophone F1'in satışa sunulacağı ülkeler listesinden kaldırıldı 9 ay Cyberpunk 2077'nin yeni oyun içi görüntüleri muhteşem görünüyor 9 ay Uber, elektrikli scooter ve bisiklet ulaşımına ağırlık verecek 9 ay Huawei 9 farklı modeli için Android Pie kapalı beta programını başlatıyor 9 ay Analistler: 2018 model iPhone'lar satış rekoru kıracak 9 ay 2si1 | Yasaklı siteye girene hapis cezası 9 ay Samsung Galaxy S10 modellerinde ekrana gömülü parmak izi okuyucu olacak 9 ay Huawei Mate 20 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay İngiltere kendi GPS uydusunu kurmak için çalışmalara başladı 9 ay Avrupa'da elektrikli araç satışları 1 milyonu geride bıraktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim