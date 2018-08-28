FIFA 19 sistem gereksinimleri belli oldu

EA Sports, FIFA 19 için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini yayınladı. Her iki sistem gereksinimi de Fifa 17 ve Fifa 18 için istenen gereksinimlerin benzerini istiyor. Bu oyunları oynadıysanız Fifa 19'da da sıkıntı yaşamayacaksınız.

FIFA 19, yeni oyun modları ile dikkat çekiyor. EA Sports, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lisansını KONAMI'den devraldı ve FIFA 19'a ekledi.

FIFA 19'da birbirinden ilginç maç türleri de bulunacak. Mücadele Modu'nda gol atan takımdan bir kişi oyundan atılıyor. Kuralsız modda ofsayt ve faul serbest, kart yok. Uzak mesafe modunda ceza sahası dışından atılan goller 2 gol sayılacak. İlk ulaşan isimli modda kaç gol olduğunda maçın biteceğini belirleyebileceksiniz. Kupa finalleri modunda Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere çeşitli turnuvaların final deneyimi sunulacak.

FIFA 19'in demosu 12 Eylül'de çıkacak. Oyunun tam sürümü 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, diğer oyun severler için 28 Eylül'de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.

FIFA 19 minimum sistem gereksinimleri: İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

İşlemci: Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

BELLEK: 8 GB

DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir

SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan

EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260

DirectX: DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)

GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.



FIFA 19 önerilen sistem gereksinimleri: İS: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel i3 6300T veya dengi

BELLEK: 8 GB

DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir

SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

DirectX: DirectX 12 uyumlu

GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.