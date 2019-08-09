FIFA 20’nin sokak futbolu modundan oynanış videosu geldi

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EA Sports’un sevilen futbol serisi FIFA’ya her sene ilginç bir oyun modu ekleniyor. Önceki yıllarda kadın futbolu, hikaye modu ve kuralları değiştirebildiğimiz santra modu eklenmişti. FIFA 20 ile beraber ise sokak futbolu geliyor.

FIFA’nın VOLTA ismini verdiği sokak futbolu modunun duyurusu geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Şimdi de bu modun oynanış videosu yayınlandı. Görünen o ki eğlenceli bir oyun modu bizleri bekliyor.

Volta modunda 3’e 3, 4’e 4 ve 5’e 5 maç yapabileceğiz. VOLTA Tur, Volta Hikaye ve VOLTA Lig isminde üç oyun modu bulunacak. Özelleştirebileceğiniz takımların yanı sıra Real Madrid, Liverpool gibi bilindik takımlarla da oynayabilecek. Bu takımların oyuncuları da, gerçek kadrodaki oyunculardan olacak.

Oyunda kendi karakterimizi de oluşturabileceğiz. Saç stili, dövme, sevinçler, aksesuarlar vs. ile karakterimizi kişiselleştirebiliyoruz. Oyun büyük çeşitlilik sunuyor.

FIFA, 2012 yılından sonra ilk kez sokak futboluna geri dönüyor ve bu defa ayrı bir oyun olarak değil FIFA serisi içerisine ekliyor. VOLTA oyun modu ile dikkat çeken FIFA 20, 27 Eylül'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacak.