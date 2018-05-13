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FIFA spikeri açıkladı: "FIFA 19'da UEFA Şampiyonlar Ligi olacak"

FIFA 2019'da Şampiyonlar Ligi olacak mı? FIFA serisinin Hollandalı spikeri oyunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olacağını duyurdu. Bu sene çok daha iyi bir FIFA oyunu bizlerle olacak.
1 yıl
5,7b
1
13
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Konami ile UEFA arasındaki 10 yıllık sponsor partnerliği anlaşmasının 26 Mayıs 2018 tarihinden sona erecek. PES 2019'un tanıtımı yapıldı ve oyunda Şampiyonlar Ligi ile ilgili herhangi bir ibareye yer verilmedi. Çünkü Hollandalı spikere göre EA Sports lisans için UEFA ile anlaştı.
Uzun yıllardır FIFA oyunlarında spikerlik yapan 74 yaşındaki Hollandalı futbol spikeri Evert ten Napel, Hollanda bir turnuva finalinde yaptığı konuşmada FIFA 19'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin olacağını doğruladı.
Hollandalı spiker Evert ten Napel şu sözleri söyledi:
"Youri Mulder ile birlikte Utrecht'teki stüdyoda yılda yaklaşık altı yedi gün boyunca güncellenen seslendirmeleri kaydediyoruz. FIFA 2019, çok daha iyi olacak çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni de eklediler. 2019 versiyonunu neredeyse bitirdim ve yakında test merkezine gidecek. Test merkezinde bazı oyunseverler her şeyi kontrol edecek ve sonrasında Ekim ayında oyun mağazalara gidecek."
Electronic Arts bu yılın EA Play basın konferansını 9 Haziran tarihinde düzenleyecek. EA Play 2018'de FIFA 2019'un tanıtımının yapılması bekleniyor. Lig lisanslarını almakta sıkıntı yaşayan Konami, elindeki en güçlü kupayı da kaybetmiş oldu. EA Sports'un UEFA lisansını 10 yıl boyunca elinde tutması bekleniyor.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-FIFA_19da_UEFA_Sampiyonlar_Ligi_ve_UEFA_Avrupa_Ligi_Olacak-90918.htm Yorum Yaz
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matador_mirkhan 1 yıl en beğenilen
Pes 2013 remastered isterük😂
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Wake Up Lieutenant 11 ay
ea sports'un ürettiği ucl 2006-07 oyunu oynamıştım ve bana hiç de şampiyonlar ligi gibi gelmemişti. Pes ile şampiyonlar ligi daha güzel gidiyor.
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neutumn 11 ay
Eğer menajer moduna ilave ederlerse ilk defa bir oyunu çıktığı gibi alacağım. Bir de gidip ayrı ayrı modda sunarlarsa benden çekecekleri var.
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ismailbbyigit 1 yıl
ben eski pes'çiyim. fifa'ya fifa 14'le başladım, pesi de 14'le bıraktım. şuan bi fifa'ya bakıyorum bir pes'e. fifa oyunsa pes ne? pes oyunsa fifa bildiğin gerçek gibi. aralarında öyle fark var.
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Marty.McFLY 1 yıl
Oyun aşırı pahalı, mayıs oldu hala indirim yok kupa finaline götürseler ne fayda.
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XPerience 1 yıl
PES serisinin ölmesi demek 200 TL'ye aldığın oyuna 400 TL vermen gerekecek demek. Rekabet yoksa kalite yok fiyatlar yüksektir. Fatiha'yı ceplerinize okursunuz artık.
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UltrAslan_06 1 yıl
Duyunca ne kadar sevindim!! bilemezsin ? bu Pesin daha doğrusu Nonami'nin 3,5 yıldır futbol oyunu yapacağız diye donuna yaptığı doğrudur.Futbol oyunu'nu eline yüzüne bulaştırdılar.
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Barni Moloztaş 1 yıl
ESSSEEEEELAAAAAA HAYYEEELSELAAAAA PES
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ismailbbyigit 1 yıl
RUHUNA EL FATİHA : PES
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matador_mirkhan 1 yıl en beğenilen
Pes 2013 remastered isterük😂
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LoLo35 1 yıl
Forever pes 2013


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