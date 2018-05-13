FIFA spikeri açıkladı: "FIFA 19'da UEFA Şampiyonlar Ligi olacak"

Konami ile UEFA arasındaki 10 yıllık sponsor partnerliği anlaşmasının 26 Mayıs 2018 tarihinden sona erecek. PES 2019'un tanıtımı yapıldı ve oyunda Şampiyonlar Ligi ile ilgili herhangi bir ibareye yer verilmedi. Çünkü Hollandalı spikere göre EA Sports lisans için UEFA ile anlaştı.

Uzun yıllardır FIFA oyunlarında spikerlik yapan 74 yaşındaki Hollandalı futbol spikeri Evert ten Napel, Hollanda bir turnuva finalinde yaptığı konuşmada FIFA 19'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin olacağını doğruladı.

Hollandalı spiker Evert ten Napel şu sözleri söyledi:

"Youri Mulder ile birlikte Utrecht'teki stüdyoda yılda yaklaşık altı yedi gün boyunca güncellenen seslendirmeleri kaydediyoruz. FIFA 2019, çok daha iyi olacak çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni de eklediler. 2019 versiyonunu neredeyse bitirdim ve yakında test merkezine gidecek. Test merkezinde bazı oyunseverler her şeyi kontrol edecek ve sonrasında Ekim ayında oyun mağazalara gidecek."

Electronic Arts bu yılın EA Play basın konferansını 9 Haziran tarihinde düzenleyecek. EA Play 2018'de FIFA 2019'un tanıtımının yapılması bekleniyor. Lig lisanslarını almakta sıkıntı yaşayan Konami, elindeki en güçlü kupayı da kaybetmiş oldu. EA Sports'un UEFA lisansını 10 yıl boyunca elinde tutması bekleniyor.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-FIFA_19da_UEFA_Sampiyonlar_Ligi_ve_UEFA_Avrupa_Ligi_Olacak-90918.htm