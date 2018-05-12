Android Netflix için ön izleme özelliği ekleniyor

Android dışındaki platformlarda yakın zamanda sunulan ön izleme özelliği, Android uygulamasına da ekleniyor. Böylelikle, bir dizi veya filmi izlemeden önce ön izlemesini görebileceksiniz. Ön izlemeler varsayılan olarak başlamayacak. Bu da datanızı siz istemeden tüketemeyeceği anlamına geliyor. Ayarlardan aktif edildiği taktirde ön izleme özelliği aktif olacak.

Ön izleme aktif olduğu taktirde 30 saniyelik video klibi izlemek için ekrana gelen öğelere dokunmaz gerekecek. Ön izleme ekranında parmağınızı yana doğru kaydırırsanız, bir sonraki içeriğin ön izlemesini otomatik olarak görebileceksiniz. Ön izleme eklentisi şuan için Netflix yüklenmiş bazı Android cihazlarda test ediliyor. Kararlı sürüm tüm Android uygulamasında yayınlanacak ancak, ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi aktarılmadı. Ön izleme ekranının tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.