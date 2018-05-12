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Android Netflix için ön izleme özelliği ekleniyor

Çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix'in diğer platformlardaki ön izleme özelliği Android uygulamasına da geliyor. Güncelleme sonrasında dizi ve filmlerin 30 saniyelik ön izlemelerini izlenebilecek
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Android Netflix için ön izleme özelliği ekleniyor
Android dışındaki platformlarda yakın zamanda sunulan ön izleme özelliği, Android uygulamasına da ekleniyor. Böylelikle, bir dizi veya filmi izlemeden önce ön izlemesini görebileceksiniz. Ön izlemeler varsayılan olarak başlamayacak. Bu da datanızı siz istemeden tüketemeyeceği anlamına geliyor. Ayarlardan aktif edildiği taktirde ön izleme özelliği aktif olacak.
Ön izleme aktif olduğu taktirde 30 saniyelik video klibi izlemek için ekrana gelen öğelere dokunmaz gerekecek. Ön izleme ekranında parmağınızı yana doğru kaydırırsanız, bir sonraki içeriğin ön izlemesini otomatik olarak görebileceksiniz. Ön izleme eklentisi şuan için Netflix yüklenmiş bazı Android cihazlarda test ediliyor. Kararlı sürüm tüm Android uygulamasında yayınlanacak ancak, ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi aktarılmadı. Ön izleme ekranının tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

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emrhyldrm 1 yıl realbrutal
Apple TV kullanıyorum. Onda var introyu atla. Ama note 8'de bulamadım. Nerede acaba?
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realbrutal 1 yıl emrhyldrm
Note 8 ile izliyrm bende. Introya girdigi an sag altta buton cikiyor. Kisa sure sonra kayboluyor. Uygulamaniz guncel olmayabilirmi acaba
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emrhyldrm 1 yıl
Birde şu 'introyu atla' Mobile gelse
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realbrutal 1 yıl emrhyldrm
mobilde var zaten. ben tv uygulamasında olmasını isterdim
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