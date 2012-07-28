Final Fantasy, Android platformu için satışa sunuldu





Square ve Enix tarafından ilk olarak 1987'de yayınlanan Final Fantasy, firmanın son oyunu olarak geliştirilmiş, ancak büyük popülerlik kazanarak günümüze kadar uzanan efsanevi bir oyun serisi haline gelmişti. 2000 yılında yenilenen serinin ilk oyunu, Android işletim sistemi için Google Play Store'daki yerini aldı.

RPG türündeki Final Fantasy, Amerika'da 6.99$, diğer bölgelerde ise; 10.18$'a kadar çıkan bir fiyatla satışa sunuldu. Grafik anlamında aynı fiyat seviyesindeki yapımların yanından bile geçemeyen Final Fantasy, buna karşın on yıllardır devam eden bir efsane olması sebebiyle binlerce oyuncunun ilgisini çekmeyi başaracaktır.

Halihazırda 17.81$'dan listelenen Final Fantasy III, bir aydan kısa sürede 100,000 civarında Android kullanıcısı tarafından satın alındı. İlk FF serisi Android yapımıyla yakaladığı bu satış başarısından cesaret alan Square Enix, bugünlere gelmesini sağlayan ilk Final Fantasy oyununu da Android mobil platformuna port etti.

Final Fantasy'yi FF3 gibi Android cihazlarına uyarlamak yerine direk iOS sürümünden port eden Square Enix, büyük tepki topluyor. Yakında oyunun cihazların ekranını tamamen kaplayacak şekilde çalıştırılabilmesini umut ediyoruz. Eğer Galaxy Note gibi büyük ekranlı bir telefona sahipseniz Türkiye'den de edinilebilen oyuna sahip olmadan önce kullanıcı incelemelerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Android 2.1 Eclair ve üstü versiyonlara sahip mobil aygıtlara yüklenebilen Final Fantasy'nin APK dosyası 46.39MB büyüklüğünde. Geliştirici, Google Play üzerinden indirmelerin yaklaşık 240MB'lık boş hafıza gerektirdiği konusunda oyuncuları uyarmış. Efsane serinin ilk oyununu kaynak bağlantısından edinebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.finalfantasy