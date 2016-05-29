Finlandiya, Microsoft’a kızgın

Finlandiya’nın gururu haline gelen Nokia markasını satın aldığında, Microsoft ülke insanına markayı daha da ileriye götürme sözü vermişti. Büyük bir heyecanla başlayan macerada, ilk olarak 2014 yılında çoğu Finlandiya tesislerinde olmak üzere Nokia çalışanları işten çıkarılmıştı. Finlandiya Maliye Bakanı’nın Microsoft’u ihanetle suçlamasının üzerinden iki yıl geçti ve büyük bir işten çıkarma söz konusu.
Microsoft, bilindiği üzere akıllı telefonlarda Nokia markasını kaldırmış ve kendi ismini kullanmaya başlamıştı. Nokia ismi sadece standart işletim sistemli cep telefonlarında kullanılıyordu ve gelişmekte olan ülke pazarlarına gidiyordu. Microsoft, geçtiğimiz hafta cep telefonu tesislerini ve Nokia ismini de elden çıkardı. Müşteriler ise Foxconn ve HDR Global firmaları olmuştu. Yani koskoca Finlandiyalı mobil cihaz devinden geriye hiç bir şey kalmadı.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy C5 resmiyet kazandı"
Satış sonrasında, Finlandiya’daki tesislerde çalışan 1350 kişinin daha işine son verildi. Toplamda ise 14 000 civarında Finlandiyalı işsiz kaldı. Bu, 5 milyon nüfuslu Finlandiya için gerçekten büyük bir rakam. Bu yüzden, hükümet Microsoft’a oldukça kızgın.
Daha önce Başbakanlık da yapmış olan Maliye Bakanı Alexander Stubb, Microsoft’un 2 yıl önce verdiği sözleri tutmadığını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Çalışma Bakanı Jari Lindstorm da, Microsoft’u sorumlu davranmaya çağırdı.
Elbette, yetkili otoriteler satış konusunda Microsoft’a onay verdiği için, Bakanların konuşmaları sitemden öteye gidemiyor. Bunun olacağını ilk günlerde bilselerdi, muhtemelen gerekli onayların çıkması da mümkün olmayacaktı.
Herkes politikacılarla aynı fikirde değil. Ülkenin bazı yayın organlarının yöneticileri, Nokia yönetim kurulu başkanı Risto Siilasmaa’nın tarihi bir başarıya imza attığını ve zaten pazarda silinmek üzere olan markayı ülke tarihindeki en yüksek rakamlardan birine elde çıkardığını dile getiriyor.
http://mspoweruser.com/finnish-government-says-microsoft-broke-promises/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aliyorda ne oluyor? Yapma Allah askina windows phone u senelerce takip ettim ben. Bana mi anlatiyorsun. Platformun platform olabilmesi icin gerekli olan seyler geliyor adida guncelleme oluyor. Gorunuse gore seviyorsun windows phone u. Ben de seviyordum. Peki samimi cevap verme koşuluyla bir soru soracağım.
Windows Mobile 6.5
Windows Phone 7
Windows Phone 7.5
Windows Phone 8
Windows Phone 8.1
Windows Phone 10
Ilk adimlarda gecmisteki cihazlari tamamen cop ettiler. Sonraki adimlarda bazilarini cop ettiler. Neyse onu kabul edelim. Peki yenilik geldi mi? Bak microsoft bu ise adim attiginda b*k gibi parasi vardi. Ios sorun cikarmiyordu ama bir halta da yaramiyordu. Android cirkin ordek yavrusuydu les gibi kasiyordu telefonlar. Bircok ozellikten de yoksundu. Microsoft cogu konuda neredeyse tekeldi. Yazilim konusunda cok gucluydu. Sence bu kadar imkana ragmen gelinen noktanin bu olmasi firmanin ciddiyetsizligini göstermiyor mu? O cirkin ordek yavrusunu google calisa calisa kugu haline getirdi. Microsoft elindekini batirdi, kendini rezil etti. Whatsapp gibi onemli bir uygulama AYLARCA duzgun calismadi. Magaza sayfasi kufur kiyamet doluydu.
Bana cahil diyemezsin. 5 senedir bu isi takip ediyorum ben. Skandal ustune skandal. Senin microsofta olan sevginin karsiligi olarak microsoft sana saygi duymuyor. Seninle dalga geciyor. Sen hala savunuyorsun.
Microsoft gariban degil. Milyarlarca dolar parasi var. Azicik ciddi olsalardi su anda kullandığım telefon windows phone olurdu.
Bir zamanlar microsofta inanmistim ve destekliyordum. Ben de Finlandiya gibi hata etmisim. Umarım tarih boyunca kimsenin unutmadigi bir ders olur.
Google da amerikan firmasi. O da kapitalist. Ama adamlar en azindan amaci ugruna emek veriyor. Yaptiklari isin arkasinda duruyorlar. Htc Windows Phone telefon cikardi microsoft senelerce tek bir guncelleme vermedi. Gerci sonra lumialari da cop etti ama htcnin guzelim telefonlarinin yuzune bile bakmadilar.
Google napiyor? Htcnin mali durumunu bildigi icin nexus projesini veriyor, destek oluyor. Htc yazilim gelistirmek icin kaynak harcamasin diye google standart android uygulamalarındaki eksikleri kapatti. Mesela galeri uygulamasi bazi formatlari desteklemiyordu. Destek sağladılar gibi. Boylece htc kendine ozel birkac uygulama gelistirdi ve isini bitirdi. Bir diger faydasi da guncelleme cikinca firmaya ekstra yuk daha az binecek.
Microsoftun sempatizaniydim simdi nefret ediyorum. Firmalarin da bir karakteri oldugunu ve bu karakterin microsoftta olmadigini gec de olsa ogrendim