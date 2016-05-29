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Finlandiya, Microsoft’a kızgın

Daha önce Başbakanlık da yapmış olan Maliye Bakanı Alexander Stubb, Microsoft’un 2 yıl önce verdiği sözleri tutmadığını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.
2 yıl
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57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Finlandiya’nın gururu haline gelen Nokia markasını satın aldığında, Microsoft ülke insanına markayı daha da ileriye götürme sözü vermişti. Büyük bir heyecanla başlayan macerada, ilk olarak 2014 yılında çoğu Finlandiya tesislerinde olmak üzere Nokia çalışanları işten çıkarılmıştı. Finlandiya Maliye Bakanı’nın Microsoft’u ihanetle suçlamasının üzerinden iki yıl geçti ve büyük bir işten çıkarma söz konusu.

Microsoft, bilindiği üzere akıllı telefonlarda Nokia markasını kaldırmış ve kendi ismini kullanmaya başlamıştı. Nokia ismi sadece standart işletim sistemli cep telefonlarında kullanılıyordu ve gelişmekte olan ülke pazarlarına gidiyordu. Microsoft, geçtiğimiz hafta cep telefonu tesislerini ve Nokia ismini de elden çıkardı. Müşteriler ise Foxconn ve HDR Global firmaları olmuştu. Yani koskoca Finlandiyalı mobil cihaz devinden geriye hiç bir şey kalmadı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy C5 resmiyet kazandı"

Satış sonrasında, Finlandiya’daki tesislerde çalışan 1350 kişinin daha işine son verildi. Toplamda ise 14 000 civarında Finlandiyalı işsiz kaldı. Bu, 5 milyon nüfuslu Finlandiya için gerçekten büyük bir rakam. Bu yüzden, hükümet Microsoft’a oldukça kızgın.

Daha önce Başbakanlık da yapmış olan Maliye Bakanı Alexander Stubb, Microsoft’un 2 yıl önce verdiği sözleri tutmadığını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Çalışma Bakanı Jari Lindstorm da, Microsoft’u sorumlu davranmaya çağırdı.

Elbette, yetkili otoriteler satış konusunda Microsoft’a onay verdiği için, Bakanların konuşmaları sitemden öteye gidemiyor. Bunun olacağını ilk günlerde bilselerdi, muhtemelen gerekli onayların çıkması da mümkün olmayacaktı.

Herkes politikacılarla aynı fikirde değil. Ülkenin bazı yayın organlarının yöneticileri, Nokia yönetim kurulu başkanı Risto Siilasmaa’nın tarihi bir başarıya imza attığını ve zaten pazarda silinmek üzere olan markayı ülke tarihindeki en yüksek rakamlardan birine elde çıkardığını dile getiriyor. 

 

http://mspoweruser.com/finnish-government-says-microsoft-broke-promises/ Yorum Yaz
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CVenturas 2 yıl en beğenilen Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
CVenturas

Google da amerikan firmasi. O da kapitalist. Ama adamlar en azindan amaci ugruna emek veriyor. Yaptiklari isin arkasinda duruyorlar. Htc Windows Phone telefon cikardi microsoft senelerce tek bir guncelleme vermedi. Gerci sonra lumialari da cop etti ama htcnin guzelim telefonlarinin yuzune bile bakmadilar.


Bu kadar bilgisiz konuşmayın. İftira atmak ne kadar kolay ya..

Lumia 920 ve 820 çıkış tarihi Kasım 2012.
Aralık 2012 - GDR1 güncellemesi
Temmuz 2013 - GDR2 güncellemesi
Kasım 2013- GDR3 güncellemesi
Temmuz 2013 - Major Windows Phone 8.1 güncellemesi

ve ardından 2014 GDR1 + GDR2 alıp günümüzde halen daha 2015 Windows 10 sürümüne yükseltilebiliyor. Güncelleme vermemişmişmiş. Nokia nasıl aldı o zaman Amber, Black, Cyan, Denim, GDR1, Windows 10 güncellemelerini ?

Aliyorda ne oluyor? Yapma Allah askina windows phone u senelerce takip ettim ben. Bana mi anlatiyorsun. Platformun platform olabilmesi icin gerekli olan seyler geliyor adida guncelleme oluyor. Gorunuse gore seviyorsun windows phone u. Ben de seviyordum. Peki samimi cevap verme koşuluyla bir soru soracağım.

Windows Mobile 6.5
Windows Phone 7
Windows Phone 7.5
Windows Phone 8
Windows Phone 8.1
Windows Phone 10

Ilk adimlarda gecmisteki cihazlari tamamen cop ettiler. Sonraki adimlarda bazilarini cop ettiler. Neyse onu kabul edelim. Peki yenilik geldi mi? Bak microsoft bu ise adim attiginda b*k gibi parasi vardi. Ios sorun cikarmiyordu ama bir halta da yaramiyordu. Android cirkin ordek yavrusuydu les gibi kasiyordu telefonlar. Bircok ozellikten de yoksundu. Microsoft cogu konuda neredeyse tekeldi. Yazilim konusunda cok gucluydu. Sence bu kadar imkana ragmen gelinen noktanin bu olmasi firmanin ciddiyetsizligini göstermiyor mu? O cirkin ordek yavrusunu google calisa calisa kugu haline getirdi. Microsoft elindekini batirdi, kendini rezil etti. Whatsapp gibi onemli bir uygulama AYLARCA duzgun calismadi. Magaza sayfasi kufur kiyamet doluydu.

Bana cahil diyemezsin. 5 senedir bu isi takip ediyorum ben. Skandal ustune skandal. Senin microsofta olan sevginin karsiligi olarak microsoft sana saygi duymuyor. Seninle dalga geciyor. Sen hala savunuyorsun.

Microsoft gariban degil. Milyarlarca dolar parasi var. Azicik ciddi olsalardi su anda kullandığım telefon windows phone olurdu.
Biyturs_OnSrCVenturasGoogle da amerikan firmasi. O da kapitalist. Ama adamlar en azindan amaci ugruna emek veriyo...
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CVenturas 2 yıl
Microsoftun karaktersiz ucuz bir firma olduğunu bilmelilerdi. Hala sanslari var. Markalarini satin alip pazara donebilirler.



Bir zamanlar microsofta inanmistim ve destekliyordum. Ben de Finlandiya gibi hata etmisim. Umarım tarih boyunca kimsenin unutmadigi bir ders olur.



Google da amerikan firmasi. O da kapitalist. Ama adamlar en azindan amaci ugruna emek veriyor. Yaptiklari isin arkasinda duruyorlar. Htc Windows Phone telefon cikardi microsoft senelerce tek bir guncelleme vermedi. Gerci sonra lumialari da cop etti ama htcnin guzelim telefonlarinin yuzune bile bakmadilar.



Google napiyor? Htcnin mali durumunu bildigi icin nexus projesini veriyor, destek oluyor. Htc yazilim gelistirmek icin kaynak harcamasin diye google standart android uygulamalarındaki eksikleri kapatti. Mesela galeri uygulamasi bazi formatlari desteklemiyordu. Destek sağladılar gibi. Boylece htc kendine ozel birkac uygulama gelistirdi ve isini bitirdi. Bir diger faydasi da guncelleme cikinca firmaya ekstra yuk daha az binecek.



Microsoftun sempatizaniydim simdi nefret ediyorum. Firmalarin da bir karakteri oldugunu ve bu karakterin microsoftta olmadigini gec de olsa ogrendim
Microsoftun karaktersiz ucuz bir firma olduğunu bilmelilerdi. Hala sanslari var. Markalarini satin alip pazara donebilirler.Bir zamanla...
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Mr. Jingles 2 yıl
Adamlar Nokia'nın içine kendi adamlarını yerleştirdiler truva misali. Bilinçli bir şekilde yönetim kurulu manipüle edilerek ve yanlış stratejiler uygulatarak değerini düşürdüler ve en nihayetinde satın aldılar. Ama ne oldu yaptıkları bunca hile hurda yanlarına kalmadı. Kendileri de mobilde silinmemek için savaş veriyorlar şimdi. O yüzden Microsoft'un mobil pazardaki acınacak hâldeki durumuna hiç üzülmüyorum. Bir an önce batıp gitsinler. MeeGo gibi güzelim sistemi WP çöpü için sildiler. Hatta Elop bahane olarak MeeGo'da gelecek görmüyorum dedi ama ne hikmetse hiçbir reklam ve tanıtım yapmadıkları, ABD ve Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde satışa dahi çıkmayan N9, ABD ve Avrupa gibi temel pazarlarda milyonlarca dolar reklam paraları harcanarak satışa sunulan Lumia 800 ve Lumia 900'den daha fazla satarak geleceğin MeeGo'da olduğunu Elop'un yüzüne tokat gibi çarpmıştır. O MeeGo ki iOS'tan daha stabil Android'den daha özgür bir sistemdi. Eğer vazgeçilmemiş olsaydı Nokia şu an zirvede olurdu.
Adamlar Nokia'nın içine kendi adamlarını yerleştirdiler truva misali. Bilinçli bir şekilde yönetim kurulu manipüle edilerek ve yanlış stratejiler uygulatarak d...
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Mr. Jingles 2 yıl
Yahu 2 GB RAM'i olan cihaza güncelleme vermediler neyin tantasını yapıyor Windows fanları anlamıyorum.
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MS4343 2 yıl
Esasinda windows 6.5-7 donemlerinde platform symbiandan falan iyiydi.ozgurluk vardi.en basitinden o zaman hayal olarak gorulebileck ps oyunlarini bile oynuyorduk..istedigimiz romu yukluyebiliyorduk vs...sonra metro sacmaligi vs cikardilar 6.5-7 deki ozgurluk gitti garip bir isletim sistemi geldi...halbuki ( androidde oldugu gibi) 7 nin uzerine ekleye ekleye gelinseydi durum daha farkli olurdu
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shadowtr 2 yıl
Nokia'nın kendi salaklığı bütün olanlar. Google'ın ilk başta teklif götürdüğü firmalardan biriyken şu hale düşmesi vizyonsuzluk örneği.
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Baranglmz35 2 yıl
İyi olmuş sizde hemen herkese guvenmeyin
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mcrew 2 yıl
Koca nokia batti. Microsoft da batacak.

Bireysel kullanicilar icin zaten bitti.

Kurumsal sirketlerin de microsofta tonlarca para vermek istediklerini sanmiyorum. Yavas yavas kurumsal olarak da pazardaki etkinligini kaybedecek. Ya da saglam fiyat kirmasi lazim
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lterlemez 2 yıl
Ciddiyetsizlik bir kere böyle bir telefonun 512MB ile piyasaya çıkmasıdır. Windows, Windows olalı, belirtilen hangi minimum donanımda istendiği gibi rahat, zorlanmadan çalıştı da akıllı telefonda çalışacak? Nokia, telefon bölümünü satmayıp, Symbian'la piyasaya geri dönmüş olsa Windows Phone'dan daha fazla iş yapardı.
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denizhanq 2 yıl
Kimse burda windows phone fanlığı yapmasın. Kendinizi kandırmayı bırakın lumia 920den lumia 830a kadar olan çoğu cihaza para verip aldım her güncellemeyi hemen yükleyip kullandım. Müşterilerine önem vermeyen dalga geçen bir firma olduğunu gösterip durdular. Bunlar sadece konuşur. Ben bu sistemi en başından beri kullanan biri olarak söylüyorum. İnşallah tez zamanda batarlar. O kadar insanı dolandırdılar.
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serafon 2 yıl
ben bir sivil vatandaş olarak bunların yüzünü görebiliyorum ve bunları tahmin edebiliyorum koskoca kaç tane devletten oluşan ab bile bunu göremiyor çok enteresan. Bunlar melek yüzlü şeytan hala çözemediniz mi?
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DH Misafiri 2 yıl
microsoftu yeni mi tanıyorsunuz? Aldığınız telefon 6 ay içinde güncelleme vermiyor diye karalanıyor. Fakat aldığınız windows hata verdiğinde,çöktüğünde gıkınız çıkmıyor. Türkiye ofisi 1 soruluk destek için bile ücret talep ediyor.
Telefonu sinir olup iade için mahkemeye kadar gidiyorsunuz fakat yazılım için kanun işlemiyor. Hiç çöken işletim sistemi iade ettim diyen oldu mu?
Donanım arızalı olabilir ramler problemlidir bahanesi hazır ama mikropsoft her zaman masum. Nokia için faydalı olacağına inanmaıştım , haklı çıktım.
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unflattering 2 yıl
Biri bu işin aslını araştırıp gerçek bilgiyi paylaşmalı?
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kadirirdem 2 yıl
aklıma "Bu gemi Batmaz" kelimesi geldi titanikten harcadılar Nokia'yı...
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