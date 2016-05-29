Finlandiya, Microsoft’a kızgın

Finlandiya’nın gururu haline gelen Nokia markasını satın aldığında, Microsoft ülke insanına markayı daha da ileriye götürme sözü vermişti. Büyük bir heyecanla başlayan macerada, ilk olarak 2014 yılında çoğu Finlandiya tesislerinde olmak üzere Nokia çalışanları işten çıkarılmıştı. Finlandiya Maliye Bakanı’nın Microsoft’u ihanetle suçlamasının üzerinden iki yıl geçti ve büyük bir işten çıkarma söz konusu.

Microsoft, bilindiği üzere akıllı telefonlarda Nokia markasını kaldırmış ve kendi ismini kullanmaya başlamıştı. Nokia ismi sadece standart işletim sistemli cep telefonlarında kullanılıyordu ve gelişmekte olan ülke pazarlarına gidiyordu. Microsoft, geçtiğimiz hafta cep telefonu tesislerini ve Nokia ismini de elden çıkardı. Müşteriler ise Foxconn ve HDR Global firmaları olmuştu. Yani koskoca Finlandiyalı mobil cihaz devinden geriye hiç bir şey kalmadı.

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Satış sonrasında, Finlandiya’daki tesislerde çalışan 1350 kişinin daha işine son verildi. Toplamda ise 14 000 civarında Finlandiyalı işsiz kaldı. Bu, 5 milyon nüfuslu Finlandiya için gerçekten büyük bir rakam. Bu yüzden, hükümet Microsoft’a oldukça kızgın.

Daha önce Başbakanlık da yapmış olan Maliye Bakanı Alexander Stubb, Microsoft’un 2 yıl önce verdiği sözleri tutmadığını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Çalışma Bakanı Jari Lindstorm da, Microsoft’u sorumlu davranmaya çağırdı.

Elbette, yetkili otoriteler satış konusunda Microsoft’a onay verdiği için, Bakanların konuşmaları sitemden öteye gidemiyor. Bunun olacağını ilk günlerde bilselerdi, muhtemelen gerekli onayların çıkması da mümkün olmayacaktı.

Herkes politikacılarla aynı fikirde değil. Ülkenin bazı yayın organlarının yöneticileri, Nokia yönetim kurulu başkanı Risto Siilasmaa’nın tarihi bir başarıya imza attığını ve zaten pazarda silinmek üzere olan markayı ülke tarihindeki en yüksek rakamlardan birine elde çıkardığını dile getiriyor.