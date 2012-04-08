Fire Scout insansız helikopterler korsanları 30 saniye içerisinde tanıyarak ateş edebilecek

Haber Editörü
Özellikle askeri ve güvenlik alanlarında daha yaygın kullanım alanı bulmaya başlayan insansız araçlar, daha çok uçak ve helikopter gibi formatlarda karşımıza çıkıyor. Genelde kendi içerisinde birtakım algoritmalarla hareket eden veya personel tarafından son yönlendirmeleri yapılan araçların kabiliyetleri de her geçen gün artıyor.
ABD Deniz Kuvvetleri emrinde kullanılan Fire Scout insansız helikopterler LIDAR adında 3D lazer görüntüleme özelliğine kavuştu. Fire Scout araçları normalde deniz üzerinde gözlem yapıyor ve 70mm'lik Hydra füzeleri veya Hellfire tank füzeleri taşıyabiliyor.
LIDAR teknolojisiyle araç, deniz üzerinde karşılaştığı gemileri milyonlarca lazer ışınıyla tarayarak 3 boyutlu görüntüsünü çıkarıyor ve 30 saniye içinde veritabanı ile karşılaştırma yapıyor. Yanlış anlamalardan kaçınmak için de kontrol merkezindeki personel karşı taraf cevap verinceye kadar bekliyor. Aksi durumda saldırı veya uyarı atışı yapılabiliyor.
Yaz döneminde Fire Scout araçlarının LIDAR özelliği ile denemelerine Kaliforniya civarında başlanacak ve testlerin ardından asli görev için oeprasyonel birliklere teslim edilecek.
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Sayın Ultratrim
THK maalesef F-18 kullanmıyor. F-4 ve F-16 kullanıyor.
Elimizdeki AH1-P ve W Cobra'lar o kadar yoğun kullanılıyorlar ki ömürlerini doldurmak üzereler. Hatta Güney Doğu'da sadece AH1-W Süper Cobra'lardan 7 tanesini görevde tutabiliyoruz. Bu da terörle mücadelede zaafiyet yaratıyor Ama önümüzdeki yıldan itibaren çok çok daha yüksek kapasiteye sahip milli ATAK taarruz helikopterleri göreve başlayacak.
"Biz bitiririz ama engelleyen var" çok sığ bir yorum olmuş. Asimetrik muharebe o kadar da kolay değil maalesef. Bakınız ABD muazzam teknolojisine ve yüzlerce helo, uçak, İHA, uydu, vs. rağmen hala Taliban'ı Afganistan'da yenemedi. PKK oldukça arızalı bir arazide binlerce mağara ve vadininin çevrelediği labirent gibi bir yerde bulunuyor ve onları bulup yoketmek için robot helodan kat kat fazlasına ihtiyaç var. Ve bu adamlar da armut toplamıyorlar. Gerilla harbi konusunda maalesef oldukça tecrübeli ve iyiler. Hep vur kaç yapıyorlar. Karakol-üs saldırılarını hava şartlarına göre yapıyorlar yani uçak ya da helo desteği mümkün olmayan anlarda saldırıp kısa sürede araziye yayılıyorlar.
O yüzden birilerini kötülemeden önce biraz daha düşünmek gerekiyor.
Vatan başarıyla kurtarıldı.
mission accomplished
Bakış açınız doğru değil, bütün bir ırkı terörist olarak nitelendiremezsiniz.
Terörist örgütün kullandığı araç ırkçı propogandadır ve sempatizanları da (pasif teröristler) bu propogandaya kanmış hedef ırk mensuplarıdır, doğrudur. Ancak o ırka mensup gayet vatansever bir çoğunluk vardır, bunu da görmezden gelemezsiniz. Aksini düşünmek ve konuya bahsettiğiniz bakış açısıyla yaklaşmak, terörist örgütün propogandasında başarıya ulaşmasına istemeden yardımcı olmak gibi çok sakıncalı sonuçlar doğurur. Yıllardır yapılan büyük hatalardan biri de budur maalesef.