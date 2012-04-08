Fire Scout insansız helikopterler korsanları 30 saniye içerisinde tanıyarak ateş edebilecek

Özellikle askeri ve güvenlik alanlarında daha yaygın kullanım alanı bulmaya başlayan insansız araçlar, daha çok uçak ve helikopter gibi formatlarda karşımıza çıkıyor. Genelde kendi içerisinde birtakım algoritmalarla hareket eden veya personel tarafından son yönlendirmeleri yapılan araçların kabiliyetleri de her geçen gün artıyor.





ABD Deniz Kuvvetleri emrinde kullanılan Fire Scout insansız helikopterler LIDAR adında 3D lazer görüntüleme özelliğine kavuştu. Fire Scout araçları normalde deniz üzerinde gözlem yapıyor ve 70mm'lik Hydra füzeleri veya Hellfire tank füzeleri taşıyabiliyor.





LIDAR teknolojisiyle araç, deniz üzerinde karşılaştığı gemileri milyonlarca lazer ışınıyla tarayarak 3 boyutlu görüntüsünü çıkarıyor ve 30 saniye içinde veritabanı ile karşılaştırma yapıyor. Yanlış anlamalardan kaçınmak için de kontrol merkezindeki personel karşı taraf cevap verinceye kadar bekliyor. Aksi durumda saldırı veya uyarı atışı yapılabiliyor.





Yaz döneminde Fire Scout araçlarının LIDAR özelliği ile denemelerine Kaliforniya civarında başlanacak ve testlerin ardından asli görev için oeprasyonel birliklere teslim edilecek.