Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fire Scout insansız helikopterler korsanları 30 saniye içerisinde tanıyarak ateş edebilecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
1
29
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle askeri ve güvenlik alanlarında daha yaygın kullanım alanı bulmaya başlayan insansız araçlar, daha çok uçak ve helikopter gibi formatlarda karşımıza çıkıyor. Genelde kendi içerisinde birtakım algoritmalarla hareket eden veya personel tarafından son yönlendirmeleri yapılan araçların kabiliyetleri de her geçen gün artıyor.

ABD Deniz Kuvvetleri emrinde kullanılan Fire Scout insansız helikopterler LIDAR adında 3D lazer görüntüleme özelliğine kavuştu. Fire Scout araçları normalde deniz üzerinde gözlem yapıyor ve 70mm'lik Hydra füzeleri veya Hellfire tank füzeleri taşıyabiliyor.

LIDAR teknolojisiyle araç, deniz üzerinde karşılaştığı gemileri milyonlarca lazer ışınıyla tarayarak 3 boyutlu görüntüsünü çıkarıyor ve 30 saniye içinde veritabanı ile karşılaştırma yapıyor. Yanlış anlamalardan kaçınmak için de kontrol merkezindeki personel karşı taraf cevap verinceye kadar bekliyor. Aksi durumda saldırı veya uyarı atışı yapılabiliyor.

Yaz döneminde Fire Scout araçlarının LIDAR özelliği ile denemelerine Kaliforniya civarında başlanacak ve testlerin ardından asli görev için oeprasyonel birliklere teslim edilecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Foxbat 7 yıl en beğenilen
Fire Scout operasyonel değil yani henüz tam anlamıyla ABD Donanması tarafından resmen envantere alınmadılar.

Sayın Ultratrim



THK maalesef F-18 kullanmıyor. F-4 ve F-16 kullanıyor.



Elimizdeki AH1-P ve W Cobra'lar o kadar yoğun kullanılıyorlar ki ömürlerini doldurmak üzereler. Hatta Güney Doğu'da sadece AH1-W Süper Cobra'lardan 7 tanesini görevde tutabiliyoruz. Bu da terörle mücadelede zaafiyet yaratıyor Ama önümüzdeki yıldan itibaren çok çok daha yüksek kapasiteye sahip milli ATAK taarruz helikopterleri göreve başlayacak.



"Biz bitiririz ama engelleyen var" çok sığ bir yorum olmuş. Asimetrik muharebe o kadar da kolay değil maalesef. Bakınız ABD muazzam teknolojisine ve yüzlerce helo, uçak, İHA, uydu, vs. rağmen hala Taliban'ı Afganistan'da yenemedi. PKK oldukça arızalı bir arazide binlerce mağara ve vadininin çevrelediği labirent gibi bir yerde bulunuyor ve onları bulup yoketmek için robot helodan kat kat fazlasına ihtiyaç var. Ve bu adamlar da armut toplamıyorlar. Gerilla harbi konusunda maalesef oldukça tecrübeli ve iyiler. Hep vur kaç yapıyorlar. Karakol-üs saldırılarını hava şartlarına göre yapıyorlar yani uçak ya da helo desteği mümkün olmayan anlarda saldırıp kısa sürede araziye yayılıyorlar.



O yüzden birilerini kötülemeden önce biraz daha düşünmek gerekiyor.
Fire Scout operasyonel değil yani henüz tam anlamıyla ABD Donanması tarafından resmen envantere alınmadılar.Sayın Ultratrim
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VokalAnestezi 7 yıl
uLtRaTRim
Orijinalden alıntı: fatihcanerybiz pkklılar üzerinde denemeliyiz bu tür silahları,ama nerde o kafa..
Istesek şimdi hemen bitirebiliriz. sırf sikorskyler, kobralar, f18ler, ankalar, heronlar yeter bunlara karşı. asker kullanmaya gerek bile yok, ama içimizden birileri bunlar yaptırmıyor. sorun dışarda değil, içimizde.

Vatan başarıyla kurtarıldı.
mission accomplished
uLtRaTRimOrijinalden alıntı: fatihcanerybiz pkklılar üzerinde denemeliyiz bu tür silahları,ama nerde o kafa..Istesek şimdi hemen bitir...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
berkkarabacak

uLtRaTRim
fatihcanerybiz pkklılar üzerinde denemeliyiz bu tür silahları,ama nerde o kafa..
Istesek şimdi hemen bitirebiliriz. sırf sikorskyler, kobralar, f18ler, ankalar, heronlar yeter bunlara karşı. asker kullanmaya gerek bile yok, ama içimizden birileri bunlar yaptırmıyor. sorun dışarda değil, içimizde.
sorun bitirmeyle alakalı değil hiç bir ırkı fiziksel oalrak bitiremessin bkz: hitler.önemli olan o halkın zihinlerini değiştirmek


Bakış açınız doğru değil, bütün bir ırkı terörist olarak nitelendiremezsiniz.
Terörist örgütün kullandığı araç ırkçı propogandadır ve sempatizanları da (pasif teröristler) bu propogandaya kanmış hedef ırk mensuplarıdır, doğrudur. Ancak o ırka mensup gayet vatansever bir çoğunluk vardır, bunu da görmezden gelemezsiniz. Aksini düşünmek ve konuya bahsettiğiniz bakış açısıyla yaklaşmak, terörist örgütün propogandasında başarıya ulaşmasına istemeden yardımcı olmak gibi çok sakıncalı sonuçlar doğurur. Yıllardır yapılan büyük hatalardan biri de budur maalesef.
berkkarabacakuLtRaTRimfatihcanerybiz pkklılar üzerinde denemeliyiz bu tür silahları,ama nerde o kafa..Istesek ş...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlıtzKrıeg 7 yıl
U botu andiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-mutlu 7 yıl
uLtRaTRim
fatihcanerybiz pkklılar üzerinde denemeliyiz bu tür silahları,ama nerde o kafa..
Istesek şimdi hemen bitirebiliriz. sırf sikorskyler, kobralar, f18ler, ankalar, heronlar yeter bunlara karşı. asker kullanmaya gerek bile yok, ama içimizden birileri bunlar yaptırmıyor. sorun dışarda değil, içimizde.

Bu işler bu kadar basit değil malesef teknoloji ne kadar gelişsede yinede yetersiz kalıyor örnek olarak kobraları vericek olursak terorist ağaç'a sarıldığında ayrıt edemiyor,Skorsky zaten bi asker taşıma için kullanılıyor ve çoğu külüstür diyebilirim. Bu O. Bitirmek için En önemli istihbarat daha sonrada operasyon görevini verecek cesarette komutanlara ihtiyaç var .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wozniak 7 yıl
Maket Tankla gerçek tankı nasıl ayırt edecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daima İleri 7 yıl
Uzun mesafeli saldırıları pek yapamaz.

Ama konvoy korumada iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ftd 7 yıl
arkadaşlar haber yapmış ama yazılanlar haberle alakası yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foxbat 7 yıl ftd
ftd

arkadaşlar haber yapmış ama yazılanlar haberle alakası yok

Haklısınız. Habere dönelim o zaman.

Firescout USN adına gemi koruması ve keşif amaçlı geliştirileni başarılı bir İHA'dır. Aslında daha küçük bir modeli TSK için üretimde şu an. Bayraktar firması, Kara Kuvvetleri için Malazgirt döner kanatlı keşif İHA'sı imal ediyor. Firescout ile aynı ebatlarda prototip modelimiz bile mevcut.
İHA'lar konusunda şaşırtıcı derecede iyi durumdayız. Mikro ve Mini İHA konusunda dışa bağımlılığımız yok. ANKA projesi sayesinde de yakında MALE (Medium altitude long endurance) sınıfında da ihracatçı olacağız. Hatta size iyi bir haber vereyim: Şu an mühendislerimiz insansız savaş uçağı İMHA üzerinde çalışıyorlar ve 2015 gibi testlere başlanacak:)
Saçma bir şekilde piyade tüfeği konusunda yerimizde sayıyoruz ama onun nedeni de MKEK ( Makine Kimya Endüstrisi Kurumu) maalesef. "Millik tüfek yaptık" diye Alman HK416'sını Cumurbaşkanı'nın eline tutuşturup fotoğraf çektirten ve bizi tüm dünyaya rezil eden MKEK[>:] Aynı zamanda özel sektörü tüfek ve mühimmat üretimi işinden zorla el çektirme konusunda oldukça da başarılı! Şu an milli tüfek diye yaptıkları Alman HK-417'nin düşük kalitede devşirmesinden ibaret! Ama yapacak bir şey yok. Sırf MKEK'in baskıları yüzünden özel dektörün iptal ettiği projeleri bir bilseniz öfkeden yerinizde oturamazsınız.

Şu anda milli tank, savaş gemisi, eğitim uçağı, taarruz helikopteri, zırhlı araç gibi bir çok başarılı programımız mevcut. OMTAS, UMTAS, Cirit gibi zırh savar füzelerimizin operasyonel olması an meselesi. Kısa-orta-uzun menzilli balistik füzeler konusunda bayağı yol aldık. ATMACA adında oldukça gelişmiş bir seyir füzesi yapıyoruz ve geliştirmeye devam ediyoruz. Kısacası milli askeri teknoloji konusunda tekleye tekleye de olsa iyi gidiyoruz.

PKK konusunda işler buradan bakıldığı gibi görünmüyor maalesef. Bölgede görev yapan asker-polis arkadaşlarım var ve hepsi aynı şeyleri söylüyor. iklim, yüzey yapısı, yerleşim alışkanlılkları vs. o kadar zorlu ve karışık ki orada insanüstü başarılar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Binlerce mağara, vadi, geçit, sert iklim, helikopterleri zorlayan yükseltiler PKK'ya büyük avantaj sağlıyor. Günyedoğu-Kuzey Irak yapısal anlamda Afganistan'ı aratmayan bir coğrafya. Bunlara rağmen örgüte darbe üstüne darbe vuruyoruz. Hele son dönemlerde teknolojinin de yardımıyla PKK'yı kıpırdayamaz hale getirdik o yüzden siyasi taşeronları aracılığıyla şehir eylemlerine yönelmek zorunda kaldılar.

Taliban konusunda da durum PKK ile benzer diyebiliriz. Evet zamanında bu adamlar CIA ve MI-6 ajanları tarafından eğitilip Ruslar'a karşı kullanıldı fakat işleri bitip kenara fırlatıldıklarında başa bela oldular. Afganistan öyle belalı bir coğrafya ki ne kadar üstün teknolojiniz olursa olsun adamlar burnunuzun dibine kadar gelip kampınızı basabiliyorlar. O kadar hızlı vur-kaç yapıyorlar ki ABD askerileri baskına uğradıklarını anlayıp toparlanana kadar adamların yerinde yeller esiyor.

Asimetrik harp, hele de engebeli coğrafyada çok ama çok zordur. O yüzden her şehit haberi geldiğinde komutanları ya da gizli güçleri suçlamayı bırakalım çünkü işler buradan görüldüğü gibi yürümüyor.

Konuya dönelim. ABD 2050 yılına kadar ordusunun yarısını robotlardan müteşekkir hale getirme peşinde ve şu ana kadar çok iyi gidiyor. Bu treni kaçırmamamız lazım ve gidişata bakarsak bu kez kaçırmayacağız.

Not: Bob Ross benim kahramanımdır ve avatarımı asla değiştirmem:P
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
berkkarabacak

uLtRaTRim
fatihcanerybiz pkklılar üzerinde denemeliyiz bu tür silahları,ama nerde o kafa..
Istesek şimdi hemen bitirebiliriz. sırf sikorskyler, kobralar, f18ler, ankalar, heronlar yeter bunlara karşı. asker kullanmaya gerek bile yok, ama içimizden birileri bunlar yaptırmıyor. sorun dışarda değil, içimizde.
sorun bitirmeyle alakalı değil hiç bir ırkı fiziksel oalrak bitiremessin bkz: hitler.önemli olan o halkın zihinlerini değiştirmek


Bakış açınız doğru değil, bütün bir ırkı terörist olarak nitelendiremezsiniz.
Terörist örgütün kullandığı araç ırkçı propogandadır ve sempatizanları da (pasif teröristler) bu propogandaya kanmış hedef ırk mensuplarıdır, doğrudur. Ancak o ırka mensup gayet vatansever bir çoğunluk vardır, bunu da görmezden gelemezsiniz. Aksini düşünmek ve konuya bahsettiğiniz bakış açısıyla yaklaşmak, terörist örgütün propogandasında başarıya ulaşmasına istemeden yardımcı olmak gibi çok sakıncalı sonuçlar doğurur. Yıllardır yapılan büyük hatalardan biri de budur maalesef.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 7 yıl
uLtRaTRim
fatihcanerybiz pkklılar üzerinde denemeliyiz bu tür silahları,ama nerde o kafa..
Istesek şimdi hemen bitirebiliriz. sırf sikorskyler, kobralar, f18ler, ankalar, heronlar yeter bunlara karşı. asker kullanmaya gerek bile yok, ama içimizden birileri bunlar yaptırmıyor. sorun dışarda değil, içimizde.

sorun bitirmeyle alakalı değil hiç bir ırkı fiziksel oalrak bitiremessin bkz: hitler.önemli olan o halkın zihinlerini değiştirmek
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
mehmet672

vatan falan bahane savaşta bir kurşun yersen savaşın ne kadar kötü birşey olduğunu anlarsın.anlamıyorsan o senin sığırlığın.


Deden Mehmet, Çanakkale'de o bahane dediğin vatan düşmandan kurtulsun da sen özgür yaşayasın diye kurşunlara karşı süngüyle saldırmıştı, mermisi bile yoktu çünkü.

Ne bilirdi sen k.çını yaya yaya internetten vatan bahane diyeceksin...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Bunları gördükçe Skynet e giderek daha fazla inanmaya başladım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
kimse birbiriyle sidik zoruna girmesin siyasetle ilgili bilginiz size kalsın
burası teknoloji portal çarptırmayın milletin bilgilerini minnacık bilginizle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonofmana 7 yıl
Foxbat
Fire Scout opaerasyonel değil yani henüz tam anlamıyla ABD Donanması tarafından resmen envantere alınmadılar.Sayın UltratrimTHK maalesef F-18 kullanmıyor. F-4 ve F-16 kullanıyor.Elimizdeki AH1-P ve W Cobralar o kadar yoğun kullanılıyorlar ki ömürlerini doldurmak üzereler. Hatta Güney Doğuda sadece AH1-W Süper Cobralardan 7 tanesini görevde tutabiliyoruz. Bu da terörle mücadelede zaafiyet yaratıyor Ama önümüzdeki yıldan itibaren çok çok daha yüksek kapasiteye sahip milli ATAK taarruz helikopterleri göreve başlayacak.Biz bitiririz ama engelleyen var çok sığ bir yorum olmuş. Asimetrik muharebe o kadar da kolay değil maalesef. Bakınız ABD muazzam teknolojisine ve yüzlerce helo, uçak, İHA, uydu, vs. rağmen hala Talibanı Afganistanda yenemedi. PKK oldukça arızalı bir arazide binlerce mağara ve vadininin çevrelediği labirent gibi bir yerde bulunuyor ve onları bulup yoketmek için robot helodan kat kat fazlasına ihtiyaç var. Ve bu adamlar da armut toplamıyorlar. Gerilla harbi konusunda maalesef oldukça tecrübeli ve iyiler. Hep vur kaç yapıyorlar. Karakol-üs saldırılarını hava şartlarına göre yapıyorlar yani uçak ya da helo desteği mümkün olmayan anlarda saldırıp kısa sürede araziye yayılıyorlar. O yüzden birilerini kötülemeden önce biraz daha düşünmek gerekiyor.

bilen ve bilmeyen (ultratrim , fatihcanery ) arasındaki fark ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3738 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, lidar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech C920 WEB kamera video inceleme 7 yıl TG: Donanimhaber.com ve Sanal Pazar işbirliği CepBekçisi Hizmeti! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim