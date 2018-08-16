Firebase platformuna uygulama içi mesaj ve daha iyi Crashlytics entegrasyonu geldi

Uygulama geliştiricilerin yararlandığı önemli bulut analiz ve bildirim platformlarından Firebase önemli yeniliklerle güncellendi. 2014 yılında Google bünyesine katılan Firebase geliştiricilere daha iyi bir etkileşim imkânı sunuyor.

Yeni özellikler

Yeni güncelleme ile platforma kazandırılan en önemli yenilik uygulama içi mesajlaşma oldu. Daha önce OneSignal destekli bildirim mesajları gönderebilen Firebase artık kullanıcıları yönlendirecek daha gelişmiş mesajlar üretebiliyor.

Yeni özellik ile mesajlar tamamen özelleştirilebilir yapıda olacak. Geliştiriciler mesajları sitelerinin logosu ve tasarımı ile stilize edebiliyor. Ayrıca kullanıcıların arama başlatabileceği, yardım mesajı gönderebileceği veya siteye yönlenebileceği fonksiyonlar da eklenebiliyor.

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Firebase üzerinden etkileşim analizlerinin izlenebildiği yeni sistem geliştiricilerin uygulamaları hakkında daha yönlendirici bilgileri bu mesajlar üzerinden gönderebilmesini sağlıyor. E-ticaret platformları ise potansiyel müşterilere doğrudan teklifler sunabiliyor. Yani her açıdan kazanç sağlayan bir özellik olacak. Uygulama içi mesajlaşma bugünden itibaren dağıtıma başladı.

Diğer taraftan geçen yıl Twitter’dan satın alınan Crashlytics de yeni üçüncü taraf entegrasyonları ile güçlendi. Kullanıcılar Crashlytics ile elde ettikleri verileri Google BigQuery hizmetine aktararak daha detaylı analizler yapabilecekler. Data Studio entegrasyonu ile de uygulamanın logları görsel bir şekilde incelenebilecek.

Yine Atlassian’ın JIRA talep servisi de Crashlytics kullanıcılarının en önemli başvuru kaynağı olacak. Uygulamada yaşanan çökmeler JIRA üzerinden açılan şikâyet talepleri ile geliştiriciler bunları daha sonra araştırabilecek. Gelişmiş Crashlytics desteği önümüzdeki haftalarda dağıtıma başlayacak.