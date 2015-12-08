Firefox OS sizlere ömür





Mozilla'nın giriş seviyesi akıllı telefon pazarında yeni bir bakış açısı oluşturma ve kalıcı olma adına geliştirmeye başladığı Firefox mobil işletim sistemi, aradan geçen 2.5 yılın ardından rafa kalkıyor. Pazarda hayal kırıklığı yaratan Firefox OS artık Nesnelerin İnterneti sektöründe yaşayacak.





Mozilla, 2012 yılı ortalarında çok ucuz akıllı telefonlara imkan sağlayacak Boot to Gecko platformunu duyurmuş sonrasında ise ismini Firefox OS olarak değiştirmişti. HTML 5 tabanlı olan Firefox OS platformu hızlı ve akıcı bir arayüze sahipti. Ayrıca üçüncü taraf uygulama desteği ile birlikte Android veya iOS platformlarından da geri kalmayacaktı.





Mozilla'nın amacı akıllı telefonlarını 25$ seviyesinden piyasaya sürebilmekti. Ayrıca ZTE, Alcatel gibi bazı üreticiler de platformu destekleme kararı almıştı. Bugüne kadar yaklaşık 10 adet Firefox akıllı telefonu piyasaya sürüldü. Ayrıca Hindistan'da 33$ seviyesinden bir Firefox akıllı telefonu satışa çıktı ancak beklenen ilgi yakalanamadı.





Aynı dönemlerde Android işletim sisteminin giriş seviyesi pazarda da etkili olmaya başlaması Firefox OS'nin tüm hayallerini suya düşürdü. Xiaomi, Yureka gibi bölge oyuncularının ucuz akıllı telefonları ile vurulan Firefox OS, sonrasında Android One platformu ile birlikte iyice pazara havlu attı.





Mozilla, Firefox OS platformunun ve cihazlarının geliştirilmesine son vereceğini yılın başlarında dile getirmeye başlamıştı. Hafta başında ise bu kararını resmi olarak açıkladı. Firma, Firefox akıllı telefonlarında mümkün olan en iyi kullanıcı tecrübesini sunma konusunda başarısız olduğunun da altını çizdi.





Bundan sonra piyasada yeni bir Firefox OS akıllı telefonu görmek mümkün olmayacak. Zaten geçen yıl ortalarından bu yana yeni bir akıllı telefon duyurusu da olmamıştı ve bir iptal kararı bekleniyordu. Bu hafta iş sadece resmiyete dökülmüş oldu. Mozilla'nın bağlantılı cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı Ari Jaaksi, Firefox OS platformunu Nesnelerin İnterneti sektöründe kullanmak istediklerini dile getirdi.





http://www.theverge.com/2015/12/8/9872802/mozilla-has-killed-the-firefox-phone