Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Firefox OS sizlere ömür

Çok düşük maliyetlerle akıllı telefon üreterek ses getirmek amacıyla yola çıkan Firefox OS mobil işletim sistemi, bugün gelinen noktada artık kendisini devam ettiremeyecek durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Firefox OS sizlere ömür


Mozilla'nın giriş seviyesi akıllı telefon pazarında yeni bir bakış açısı oluşturma ve kalıcı olma adına geliştirmeye başladığı Firefox mobil işletim sistemi, aradan geçen 2.5 yılın ardından rafa kalkıyor. Pazarda hayal kırıklığı yaratan Firefox OS artık Nesnelerin İnterneti sektöründe yaşayacak. 

Mozilla, 2012 yılı ortalarında çok ucuz akıllı telefonlara imkan sağlayacak Boot to Gecko platformunu duyurmuş sonrasında ise ismini Firefox OS olarak değiştirmişti. HTML 5 tabanlı olan Firefox OS platformu hızlı ve akıcı bir arayüze sahipti. Ayrıca üçüncü taraf uygulama desteği ile birlikte Android veya iOS platformlarından da geri kalmayacaktı. 

Mozilla'nın amacı akıllı telefonlarını 25$ seviyesinden piyasaya sürebilmekti. Ayrıca ZTE, Alcatel gibi bazı üreticiler de platformu destekleme kararı almıştı. Bugüne kadar yaklaşık 10 adet Firefox akıllı telefonu piyasaya sürüldü. Ayrıca Hindistan'da 33$ seviyesinden bir Firefox akıllı telefonu satışa çıktı ancak beklenen ilgi yakalanamadı. 

Aynı dönemlerde Android işletim sisteminin giriş seviyesi pazarda da etkili olmaya başlaması Firefox OS'nin tüm hayallerini suya düşürdü. Xiaomi, Yureka gibi bölge oyuncularının ucuz akıllı telefonları ile vurulan Firefox OS, sonrasında Android One platformu ile birlikte iyice pazara havlu attı. 

Mozilla, Firefox OS platformunun ve cihazlarının geliştirilmesine son vereceğini yılın başlarında dile getirmeye başlamıştı. Hafta başında ise bu kararını resmi olarak açıkladı. Firma, Firefox akıllı telefonlarında mümkün olan en iyi kullanıcı tecrübesini sunma konusunda başarısız olduğunun da altını çizdi. 

Bundan sonra piyasada yeni bir Firefox OS akıllı telefonu görmek mümkün olmayacak. Zaten geçen yıl ortalarından bu yana yeni bir akıllı telefon duyurusu da olmamıştı ve bir iptal kararı bekleniyordu. Bu hafta iş sadece resmiyete dökülmüş oldu. Mozilla'nın bağlantılı cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı Ari Jaaksi, Firefox OS platformunu Nesnelerin İnterneti sektöründe kullanmak istediklerini dile getirdi.  


http://www.theverge.com/2015/12/8/9872802/mozilla-has-killed-the-firefox-phone Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Patren 3 yıl en beğenilen
ölmesi iyi oldu rahmetlinin zaten hiç şansı yoktu
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Valla bu sektör sonradan girenler için çok acımasız. Açığı görüp giren Google yürüdü gitti, artık 3. oyuncuyu bile kabul etmiyor sektör. Microsoft büyüklüğü sayesinde bir şekilde direniyor.
Valla bu sektör sonradan girenler için çok acımasız. Açığı görüp giren Google yürüdü gitti, artık 3. oyuncuyu bile kabul etmiyor sektör. Microsoft büyüklüğü sa...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 3 yıl
Rekabet her zaman iyidir. Bir rakibin elenmesi kotu oldu o yuzden...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 3 yıl
Rekabetin kalite ve ucuzluk getirdiği yalan. Apple mı ucuz yoksa Android mi kaliteli? Yeniden düşünün. Tekelleşme başlıyor. Bu da ancak faşist diktalarda olur. Kapitalizmin bir tür faşizmin başlangıcı olduğu belli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilenthillDream 3 yıl
:D türkiyede 25 dolardan çıkaydı yok satardı tüm askerler alırdı :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 3 yıl SilenthillDream
SilenthillDream
:D türkiyede 25 dolardan çıkaydı yok satardı tüm askerler alırdı :D

Askerde telefon yasak mi saniyorsun dostum yatakta uniformayla yatarken instagrama foto atan asker tanidiklarim var
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 3 yıl
Microsoft'un bile zor tutunduğu mobil işletim sistemi piyasasında Firefox çerez olurdu zaten. Tutması mucizeydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
aslında rekabet iyidir ama bu sistem rekabet edemiyordu o yüzden gitmesi iyi oldu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Android ve iOS aldı başını gitti. 3. bir sistemin tutabilmesi için hem kullanıcılardan hem de üreticilerden iyi destek alması gerekli. Bu da şu an için zor görünüyor. Arkasında Microsoft gibi bir dev olan Windows Phone(Mobile) platformu dahi bekleneni verebilmiş değil.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 3 yıl
Ucuz telefonla başarılı olmaya çalışmak çok garip bir kafa yapısı. Microsoft da denedi aldı dersini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
bosa umut bagladik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 3 yıl
haber yabancı kaynaklarda firefox phone yani telefon cihazı olarak veriliyor, os açık kaynak olduğu için devam ettirilebilir ancak mozilla yazılımdan da (os) tamamen desteğini çekmiş mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Böyle olacağı belliydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Valla bu sektör sonradan girenler için çok acımasız. Açığı görüp giren Google yürüdü gitti, artık 3. oyuncuyu bile kabul etmiyor sektör. Microsoft büyüklüğü sayesinde bir şekilde direniyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
funnel 3 yıl
Koskoca microsoft işin içinden çıkamıyor, senin neyine moz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIMERIDER 3 yıl
Şu vakitten sonra çıkacak hiçbir işletim sisteminin şansı yok.tizen ve sailfish te gidecek.symbian dan sonra ilk çıkan android,boşluğu öyle bir doldurdu ki artık yerinden oynatmak imkansız.insanlar ölmek üzere olan,yada ölü doğan işletim sistemlerine bulaşmanın büyük hata olduğunu anladı.Yeni işletim sistemi çıkaracaklar windows phone örneğine bakarak morallerini bozabilirler.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7966 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
firefox os dead, firefox os ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Mozilla Firefox
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Gear S2 Classic inceleme videosu "Akıllı saat devri asıl şimdi başlıyor" 3 yıl Spotify, Premium üyeliklere özel içerikler sunmayı planlıyor 3 yıl Yahoo'nun Alibaba hisseleri kalıyor, diğer herşey satılıyor 3 yıl Samsung Galaxy View'in kontrolü telefonunuzda 3 yıl 27 dolarlık Bitcoin yatırımını unutan kişi milyarder oldu 3 yıl AMD: Ürünlerimizin patent ihlali yapması söz konusu değil 3 yıl Android One programının geleceği belirsiz 3 yıl Samsung'dan Duo Pixel atağı 3 yıl Lollipop sürümü yükselişini sürdürüyor 3 yıl Dünyanın en küçük 360 derece video kamerası: Luna 3 yıl Apple, 2015'in en iyi iOS uygulamalarını yayınladı 3 yıl Bitcoin mucidinin gerçek kimliği ortaya çıktı 3 yıl Apple Remote artık yeni Apple TV ile de uyumlu 3 yıl Çöpçatanlık uygulaması Bumble sonunda Android platformunda 3 yıl Twitter'dan tepki çeken test 3 yıl YouTube, 2015'in en popüler 10 videosunu yayınladı 3 yıl Dünyanın ilk bölgesel ağrı kesici yaması üretildi 3 yıl HTC Vive VR ertelendi 3 yıl Thermaltake'den rengarenk sıvı soğutucu 3 yıl PlayStation'ın ilk dizisi Powers ikinci sezonuyla geri dönüyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Firefox OS sizlere ömür Sonraki S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı şarj rehberi videomuzda 3 yıl iOS 9.2 güncellemesi yayınlandı 3 yıl Mozilla'dan Safari'ye özel yeni reklam engelleyici: Focus 3 yıl Instagram'ın Android sürümüne "3D Touch" desteği 3 yıl Sniper Fury'yi inceledik: Göz, gez, arpacık... 3 yıl Xiaomi Mi 5 için 21 Ocak 2016 sesleri 3 yıl Amazon Underground geliştiricilere büyük paralar kazandırıyor 3 yıl 10 bin pound ödüllü oyun 3 yıl PlayStation artık sohbet ortamlarında 3 yıl Apple Haritalar kullanım oranı en yüksek seviyesinde 3 yıl HTC One A9 firmayı ayakta tutuyor 3 yıl Yeni sızıntılar Xiaomi Mi5'in fiziksel butona sahip olacağını gösteriyor 3 yıl Çinli araştırmacılardan "zihin gücüyle" otomobil kontrol süreci 3 yıl Prototip kamera, görünmeyen objeleri takip edilebiliyor 3 yıl Facebook intiharları önlemeyi hedefliyor 3 yıl 2 milimetre karelik kablosuz sensör pile ihtiyaç duymadan çalışabiliyor 3 yıl Bosch elektrikli araçların bataryalarını hafifletmek için çalışıyor 3 yıl Google Life Sciences'in ismi değişti 3 yıl Xbox aslında ikinci Microsoft olacaktı 3 yıl Snapchat büyük bir erişim problemi yaşıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim