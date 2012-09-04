Firefox OS uygulama mağazası kameralara takıldı

Mobil işletim sistemi pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla çalışmalarına devam eden ve 2013 yılında ilk örneklerini görebileceğimiz, Mozilla vakfının Firefox mobil işletim sisteminin uygulama mağazasına ait görseller de internete sızdırıldı.





Mobil dünyanın olmazsa olmazlarından olan uygulama mağazası konseptinin, görsellere bakıldığında Firefox OS'de henüz geliştirme aşamasında olduğu anlaşılıyor. 6 kategoride olduğu görülen mağazada uygulamalar her satıra 3 tane olacak şekilde yerleştirilmiş. Kategori menüsü tahminen ekranın alt kısmında sabit ve ayrıca uygulamalar arasında arama da yapılabiliyor.





Uygulama için hazırlanan bilgi sayfasında yorum yapmak, yorum okumak, puanlama yapmak ve geliştirici anasayfasına gitmek mümkün.





Mağaza açısından önemli bir ilerleme kaydettiği görülen Firefox OS'un uygulamaları ücretsiz sunması ise şimdilik bir fiyatlandırma tablosu olmamasına bağlanıyor.





Uygulama mağazası Firefox OS çıkış tarihine kadar muhtemelen pek çok değişikliğe uğrayacaktır. İlk Firefox OS cihazları ise Brezilya'da Telefonica operatörü tarafından satışa sunulacak.