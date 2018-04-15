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Firefox, iOS versiyonunda veri takibinin önüne geçtiğini duyurdu

Mozilla, kendi Blog sitesinde, son yayınlanan iOS güncellemesiyle birlikte kullanıcıların ziyaret ettikleri site verilerinin özel olduğunu ve verilerin izlenilmesinin önüne geçildiğini duyurdu.
1 yıl
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19
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Popüler web tarayıcılarından bir olan Firefox, iOS sürümü için ziyaret edilen sitelerin izlenmesinin önüne geçmek amacıylayeni bir özellik ekledi. Mozilla, Firefox iOS tarayıcısına eklediği buton sayesinde artık, ziyaret ettiğiniz sitelere veri paylaşımını kullanıcının tercihine bırakmış oldu. İzleme koruması butonu aktif edildiği taktirde, Google, Facebook, Yandex gibi firmaların, ziyaret ettiğiniz siteler ve yaptığınız işlemleri izlemesinin önüne geçilmiş oluyor. 
Veri izleme takibi kapatma özelliğini Blog sayfasında duyuran Mozilla, Facebook'un gündemden düşmeyen veri paylaşım skandalına da gönderme yaparak bir açıklamada bulundu. Şirket; “Mozilla’da insanların gizliliğine saygı duyulması gerektiğine ve hangi bilgileri paylaşacaklarının kullanıcıların kontrolünde olmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Artık kullanıcıların verilerini paylaştıkları şirketlerden istedikleri şey de bu." ifadelerini kullandı.
Veri izleme korumasının bir başka avantajı olduğunu ekleyen Mozilla; "ekstra bir avantaj olarak, izleme korumasını kullanan çoğu kullanıcı, web içeriğinin birçok web sitesinde artık daha hızlı yüklendiğini ve bu sayede veri kullanımından tasarruf edildiğini ve daha uzun pil performansının sağladığını da fark edecektir." bilgisini paylaştı.
Mozilla Firefox: Apple Store 

https://blog.mozilla.org/blog/2018/04/12/latest-firefox-for-ios-now-available-with-tracking-protection-by-default/ Yorum Yaz
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Celonfix 1 yıl en beğenilen The Balance
İnanılmayacak bir yönü yok hocam. Firefoxun izleme koruması gerçektende çok iyi çalışıyor. Zaten açık kaynaklı bir tarayıcı, diğerleri gibi yok reklam engelleme yok ücretsiz vpn servisi deyip kullanıcıların bilgilerini loglayıp malum devletlerle paylaşmıyor.
İnanılmayacak bir yönü yok hocam. Firefoxun izleme koruması gerçektende çok iyi çalışıyor. Zaten açık kaynaklı bir tarayıcı, diğerleri gibi yok reklam engelleme...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Celonfix 1 yıl The Hollow
Bu dediklerinizin istisnasız hepsini zaten yapmakta opera ve chrome. "Nolacak FBİ bizimi izliyor" gibi tarzdan bir şey söyleyip gülebilirsiniz ama örnekleri mevcut bu gizliliği hiçe sayan servislerin (facebook,getcontact,vb) Sırf biz normal kullanıcılar olsa hedeftekiler ,yine iyi durum.Devlet kurumlarında halen windows ve chrome kullanılmakta. Gerçi kimlik bilgilerimiz torrentlerde dolaşırken daha ne kadar veri çalabilirler orası ayrı.
Bu dediklerinizin istisnasız hepsini zaten yapmakta opera ve chrome. "Nolacak FBİ bizimi izliyor" gibi tarzdan bir şey söyleyip gülebilirsiniz ama örnekleri mev...
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1 Avatar
Vega 1 yıl
Dünden beri Firefox Quantum kurdum ve deniyorum.Maalesef bazı eksiklikler var.Mesela bazı uzantıların eksik özellikleri var nedense.Chrome'da olan uzantı ile Firefox'ta olan farklı.Yani uzantıların özellikleri bire bir aynı değil.
Mesela Google Translate'i uzantı mağazasında bulamadım.Çok işime yarayan bir özellikti.
Ama Firefox'un pratik özellikleri var gerçekten beğendim.Okuyucu modu,tam ekran görüntüsü alma,tema özelleştirmesi,yazı fontu gibi.Şu an yine Chrome kullanıyorum ama.
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Türkçesever 1 yıl Vega
Bence eklentiler konusunda Mozilla'yı değil, eklenti geliştiricilerini sorumlu tutmalısın.
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pUnduli 1 yıl Vega
Windows Phone da yapılmış Youtube uygulamasına bile carlayan mağazadan kaldırtan, bir tane uygulama yapmayan Google çıkıpta Firefox için eklenti yapar mı?
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The Hollow 1 yıl
Güvenlik ve Gizlilik farklı olaylardır. Google Chrome ve Tor Browser güvenlik konusunda diğerlerinden daha iyidir. Google Chrome zararlı siteleri engellemesi, sık sık güncelleme alması ile birlikte açıkları kapatma konusunda da oldukça başarılıdır. Tor Browser NoScript entagrasyonuyla birlikte "Browser fingerprinting" için koruma sağlayabilecek tek tarayıcıdır. Bunlar test edilmiştir. Ama bu Firefox başarısız demek değil tabii ki. Güvenlik konusunda Firefox'da Chrome ve Tor Browser'a çok yakın. Ayrıca Chrome'dan gizlilik konusunda kat kat üstün. Takip engelleyici olarak Disconnect Basic kullanıyorlar.
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hareketliperde 1 yıl
kaç zamandır neden güncellenmiyor bu firefox diyordum iosda. meğersem en düşük sürümü ios 10.3 yapmışlar. Appstore daki bu faşistliği sevmiyorum. sanane ben hangi sürümü istersem onu kullanırım
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inifiesta 1 yıl
Masaüstünde iyi güzel ama Android'de rezalet. Sayfa kaydırma yumuşaklığı gerçekten çok kötü. Arayüz pratik değil.
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jimhendrix 1 yıl inifiesta
DH Lawrence
Masaüstünde iyi güzel ama Android'de rezalet. Sayfa kaydırma yumuşaklığı gerçekten çok kötü. Arayüz pratik değil.

Çok leş bir halde videoda lazım oluyor ondan yüklü.
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Vega 1 yıl
Masaüstünde Firefox kullanan var mı?Chrome'a göre hızı nasıl?
Ben hep Chrome kullandım şimdiye kadar.Chrome'un gizlilik düşmanı olduğunu biliyorum.Ama hızlı diye kullanıyorum.Sizce Chrome'u bırakıp Firefox kullanmalı mıyım?
Tabi birde uzantı mağazası sorunu var.Mağaza zengin mi uzantı yönünden bilmiyorum?
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Artunç 1 yıl Vega
Açıkçası ben oldukça uzun zamandır Mozilla Firefox kullanıyorum çok da memnunum. Birçok eklentisi ve yan uygulaması da var. Ben pek eklentileri vs kullanmıyorum gerçi o ayrı. Denemek size kalmış.
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esmerbuyucu 1 yıl
Chrome'u bilmiyorum. Firefox'un hızı da, eklentileri de gayet güzel.
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Artunç 1 yıl
Valla çok güzel bir haber. Mozilla'yı seviyorum zaten.
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The Balance 1 yıl
Pek inandırıcı gelmiyor artık bunlar. Pazarlama stratejisi gibi bir şey oldu.
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Celonfix 1 yıl The Balance
İnanılmayacak bir yönü yok hocam. Firefoxun izleme koruması gerçektende çok iyi çalışıyor. Zaten açık kaynaklı bir tarayıcı, diğerleri gibi yok reklam engelleme yok ücretsiz vpn servisi deyip kullanıcıların bilgilerini loglayıp malum devletlerle paylaşmıyor.
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FRAPS_TR 1 yıl
Androide gelsin
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