Firefox otomatik oynatılan videoları durduracak

Herhangi bir siteye girer girmez otomatik olarak başlayan video ve sesler kullanıcıları oldukça sinirlendiren durumlardan biri. Bunun farkında olan Mozilla, otomatik olarak başlayan video ve sesleri Firefox üzerinde durdurmaya hazırlanıyor.

Firefox 66 sürümüyle geliyor

Otomatik oynatılan video ve sesleri engelleme özelliği Firefox 66 sürümüyle birlikte bilgisayarlara ve Android cihazlara sunulacak. Yeni özelliği içeren bu Firefox sürümünün 19 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor. Siz oynat tuşuna basana kadar hiçbir video otomatik olarak başlamıyor. Bu durumun YouTube ve Netflix içerisindeki otomatik oynatma özelliğini de etkilemesi mümkün ama sitelere özel olarak otomatik oynatma özelliğini açıp kapatabildiğiniz için gerekli sitelere izin verebilirsiniz.

Ek olarak kamera ve mikrofon kullanımına izin verdiğiniz sitelerde de bu özellik otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Genellikle böyle bir izni görüntülü görüşme yapılabilen sitelere verdiğiniz için görüşme videolarının engellenmemesi amaçlanmış.

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Chrome, Safari ve Edge gibi farklı tarayıcılarda da otomatik oynatılan sesleri durdurmak üzerine çalışmalar yapılıyor. Örneğin Chrome tarayıcısının otomatik oynatma engelleme özelliği 64 sürümüyle beraber geçen sene tanıtılmıştı.

https://www.engadget.com/2019/02/04/firefox-66-prevent-auto-playing-video-audio/