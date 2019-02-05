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Firefox otomatik oynatılan videoları durduracak

Firefox tarayıcısı, sitelerde otomatik başlayan video ve sesleri engellenecek. Yeni özelliğin Firefox 66 sürümüyle birlikte 19 Mart tarihinde sunulması bekleniyor.
3 ay
4,2b
1
6
Tarayıcılar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Firefox otomatik oynatılan videoları durduracak
Herhangi bir siteye girer girmez otomatik olarak başlayan video ve sesler kullanıcıları oldukça sinirlendiren durumlardan biri. Bunun farkında olan Mozilla, otomatik olarak başlayan video ve sesleri Firefox üzerinde durdurmaya hazırlanıyor.

Firefox 66 sürümüyle geliyor

Otomatik oynatılan video ve sesleri engelleme özelliği Firefox 66 sürümüyle birlikte bilgisayarlara ve Android cihazlara sunulacak. Yeni özelliği içeren bu Firefox sürümünün 19 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor. Siz oynat tuşuna basana kadar hiçbir video otomatik olarak başlamıyor. Bu durumun YouTube ve Netflix içerisindeki otomatik oynatma özelliğini de etkilemesi mümkün ama sitelere özel olarak otomatik oynatma özelliğini açıp kapatabildiğiniz için gerekli sitelere izin verebilirsiniz.

Ek olarak kamera ve mikrofon kullanımına izin verdiğiniz sitelerde de bu özellik otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Genellikle böyle bir izni görüntülü görüşme yapılabilen sitelere verdiğiniz için görüşme videolarının engellenmemesi amaçlanmış.

Ayrıca Bkz. "Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri başladı"

Chrome, Safari ve Edge gibi farklı tarayıcılarda da otomatik oynatılan sesleri durdurmak üzerine çalışmalar yapılıyor. Örneğin Chrome tarayıcısının otomatik oynatma engelleme özelliği 64 sürümüyle beraber geçen sene tanıtılmıştı.


https://www.engadget.com/2019/02/04/firefox-66-prevent-auto-playing-video-audio/ Yorum Yaz
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kotrimoksazol 3 ay en beğenilen
Mozilla evimiz Firefox babamız. Yürü be Firefox reklamların spamlerin bannerların popupların trackerların kökünü kurut
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Chlorohydrate 3 ay
"about:config" yazarak "media.autoplay..." dizisini istedigimiz gibi degistirebiliyorduk zaten yillardir.
Ayni ayari daha sonra arayuzde "Gizlilik ve Guvenlik" panelindeki "İzinler" kismina eklediler zaten.
Yani bu bir yenilik degil, kozmetik bir degisiklige gidilmis, ayni ayar adres cubuguna getirilmis sadece.
Yeni ozellik soylemi yanlis olmus.
"about:config" yazarak "media.autoplay..." dizisini istedigimiz gibi degistirebiliyorduk zaten yillardir.Ayni ayari daha sonra arayuzde "Gizlilik ve Guvenl...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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MHEC 3 ay
Birde ses yüksekteyken birden bangır bangır oynatmaya başlaması... çok sinir bozucu. İşe yarar bir özellik gerçekten.
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9unkarekoku 3 ay
Mozilla Firefox 1.5 zamanında bu tarayıcıyı kullanmak bildiğin zevk gibiydi keşke o günlere dönse o kadar hız farkı atabilse.
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kotrimoksazol 3 ay en beğenilen
Mozilla evimiz Firefox babamız. Yürü be Firefox reklamların spamlerin bannerların popupların trackerların kökünü kurut
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Vega 3 ay
Chrome’da bulunan o ayar işe yaramıyor maalesef.Çoğu sitede videolar hala otomatik oynuyor.
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Chlorohydrate 3 ay
"about:config" yazarak "media.autoplay..." dizisini istedigimiz gibi degistirebiliyorduk zaten yillardir.
Ayni ayari daha sonra arayuzde "Gizlilik ve Guvenlik" panelindeki "İzinler" kismina eklediler zaten.
Yani bu bir yenilik degil, kozmetik bir degisiklige gidilmis, ayni ayar adres cubuguna getirilmis sadece.
Yeni ozellik soylemi yanlis olmus.
1 Yanıt Yanıtla +5
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cryptdlg 3 ay Chlorohydrate
Gif lerde saçmalıyor bu baksettiğin. Oynatmıyor, garip garip sorunlar çıkarıyordun. Bahsettiğin şekilde bende kullanmıştım kapatıp ama imgur da mala bağlıyordu.
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