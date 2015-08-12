Firefox'un Windows 10 için özelleştirilmiş 40. sürümü yayınlandı

Windows 10'un yayınlanmasının ardından Mozilla yayınladığı bir açık mektupla işletim sisteminde varsayılan tarayıcı ayarlarının zorlaştırılmasından şikayetçi olmuştu. Ancak bu durum Mozilla'nın Firefox tarayıcısını Windows 10 daha uyumlu hale getirmesine engel olmamış gibi görünüyor.

Yeni yayınlanan versiyonla birlikte Firefox dokunmatik cihazlarda kullanıma daha uygun hale getirilmiş. Pencerenin sağ üst kısmında bulunan simge durumuna alma, tam ekran ve kapat butonları genişletilirken adres çubuğu ve bu çubuktaki yazı fontu da büyütülmüş. Aynı zamanda tarayıcı bu sürüm ile birlikte Windows 10'a özel bir temaya da kavuşuyor.

Güncelleme yalnızca görsel yenilikleri de barındırmıyor. Özellikle güvenlik alanında iyileştirmeler yapılırken riskli indirmeler ve imzasız uzantılarla ilgili önlemler alınmış durumda. Firefox 41 sürümünde ise imzasız eklentilerin tamamen kaldırılacağı belirtiliyor. Diğer yandan yeni tarayıcı grafik biriminden daha fazla destek alarak ekran kaydırmalarında akıcılığı da arttırmış. Ancak malesef yeni sürümün 64-bit versiyonu hala bulunmuyor. Firefox 40.0 sürümünü indirmek için burayı tıklayabilirsiniz

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/40.0/releasenotes/