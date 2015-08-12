Firefox'un Windows 10 için özelleştirilmiş 40. sürümü yayınlandı

Windows 10'un yayınlanmasının ardından Mozilla yayınladığı bir açık mektupla işletim sisteminde varsayılan tarayıcı ayarlarının zorlaştırılmasından şikayetçi olmuştu. Ancak bu durum Mozilla'nın Firefox tarayıcısını Windows 10 daha uyumlu hale getirmesine engel olmamış gibi görünüyor.
Yeni yayınlanan versiyonla birlikte Firefox dokunmatik cihazlarda kullanıma daha uygun hale getirilmiş. Pencerenin sağ üst kısmında bulunan simge durumuna alma, tam ekran ve kapat butonları genişletilirken adres çubuğu ve bu çubuktaki yazı fontu da büyütülmüş. Aynı zamanda tarayıcı bu sürüm ile birlikte Windows 10'a özel bir temaya da kavuşuyor.
Güncelleme yalnızca görsel yenilikleri de barındırmıyor. Özellikle güvenlik alanında iyileştirmeler yapılırken riskli indirmeler ve imzasız uzantılarla ilgili önlemler alınmış durumda. Firefox 41 sürümünde ise imzasız eklentilerin tamamen kaldırılacağı belirtiliyor. Diğer yandan yeni tarayıcı grafik biriminden daha fazla destek alarak ekran kaydırmalarında akıcılığı da arttırmış. Ancak malesef yeni sürümün 64-bit versiyonu hala bulunmuyor. Firefox 40.0 sürümünü indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/40.0/releasenotes/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bahsettiğim çizgiler.
addons.mozilla.org/...
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Herşey sadece performans değildir. Kimisi konfor için Rolls Royce'a biner kimsi performans için spor bir araba kullanır. Bu kim hangisini tercih ederse diğerinin kullandığını kötü yapmaz. Ben konfor isterim firefox kullanırım sen performans istiyorsan chrome kullanırsın vs. vs. ama bu benim kullanmadığım kötüdür demek için bayağı bir çocukça konuşmam gerekir .. benim babam senin babanı döver kültürüyle yetişmiş bir neslin anlık tepkisidir. yetişme tarzına göre insanlar burada da aynı dünyalarını yansıtırlar. ben onu kullanmıyorsam; bunu kullanıyorsam o iyidir diğerleri kötüdür. babam herkesi döver misali... neyse...
Herneyse çocukluk yapmanın anlamı yok.. Hepsinin iyi olduüğu taraflar illaki vardır. Herkes hangi tarafını kendisine yakın buluyorsa onu kullanır. eklenti desteği ve bu eklentilerin bence en iyi çalıştığı sistem firefox olduğu için ben ff kullanıyorum. ama chrome daha hızlı olabilir. bu ikisinden biri kötü olduğu için bir tercih yaptığımı göstermez. benim için eklenti ve bu eklentilerin stabilitesi önce geliyor o yüzden ff.. hız olsaydı chrome. uyumluluk gibi nedenlerle bazen ie kullanırım vs. vs. şimdi daha iyi daha kötü muhabbetine girmeyin. yeri geldiğinde hepsini önyargısız kullanın . neticede hız farkları milisaniyelerle ölçülmüyor mu?
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