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Firefox'un Windows 10 için özelleştirilmiş 40. sürümü yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
11
Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Firefox'un Windows 10 için özelleştirilmiş 40. sürümü yayınlandı
Windows 10'un yayınlanmasının ardından Mozilla yayınladığı bir açık mektupla işletim sisteminde varsayılan tarayıcı ayarlarının zorlaştırılmasından şikayetçi olmuştu. Ancak bu durum Mozilla'nın Firefox tarayıcısını Windows 10 daha uyumlu hale getirmesine engel olmamış gibi görünüyor.
Yeni yayınlanan versiyonla birlikte Firefox dokunmatik cihazlarda kullanıma daha uygun hale getirilmiş. Pencerenin sağ üst kısmında bulunan simge durumuna alma, tam ekran ve kapat butonları genişletilirken adres çubuğu ve bu çubuktaki yazı fontu da büyütülmüş. Aynı zamanda tarayıcı bu sürüm ile birlikte Windows 10'a özel bir temaya da kavuşuyor.
Güncelleme yalnızca görsel yenilikleri de barındırmıyor. Özellikle güvenlik alanında iyileştirmeler yapılırken riskli indirmeler ve imzasız uzantılarla ilgili önlemler alınmış durumda. Firefox 41 sürümünde ise imzasız eklentilerin tamamen kaldırılacağı belirtiliyor. Diğer yandan yeni tarayıcı grafik biriminden daha fazla destek alarak ekran kaydırmalarında akıcılığı da arttırmış. Ancak malesef yeni sürümün 64-bit versiyonu hala bulunmuyor. Firefox 40.0 sürümünü indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/40.0/releasenotes/ Yorum Yaz
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl en beğenilen
Ben çok beğendim açık ara şuanki en iyi tarayıcı


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AMC 4 yıl
Uzun bir aradan sonra kurayım dedim 1 dk sabremedim hala forum çizgili ssd de bile kasıntılı çalışıyor.

Bahsettiğim çizgiler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zafercalskan 4 yıl
Firefox iyi güzel ama chrome'daki senkronisyon olayı çok iyi firefox'da biraz karmaşık ve sıkıntılı. Chrome daha stabil çalışıyor. Firefox mesela bazen format attığımda saat güncel olmasına ragmen serfikalarda sorun çıkartıyor ama chromeda böyle bi sorun hiç yasamadım.
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arel.gr 4 yıl
firefox olmazzsa olmaz
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simbolmina 4 yıl
Edge'den daha iyi bir deneyim sunuyor şimdilik. Chrome gibi ucube de görünmüyor. Tişikirler firefox.
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HamidHan 4 yıl
Şu tema daha hoş duruyor:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

addons.mozilla.org/...


Düzenleme: resim

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kadirirdem 4 yıl
ne diyelim hayırlı olsun w10 kullanıcıları için xp den selamlar :).....
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Batuist 4 yıl
Skayn
Sanki gta v oynuyormuşum gibi kastırıyor görüntüyü. Yukarı aşağı yaparken kasıyor. Chrome anlık tepki veriyor. Yine olmamış.

Herşey sadece performans değildir. Kimisi konfor için Rolls Royce'a biner kimsi performans için spor bir araba kullanır. Bu kim hangisini tercih ederse diğerinin kullandığını kötü yapmaz. Ben konfor isterim firefox kullanırım sen performans istiyorsan chrome kullanırsın vs. vs. ama bu benim kullanmadığım kötüdür demek için bayağı bir çocukça konuşmam gerekir .. benim babam senin babanı döver kültürüyle yetişmiş bir neslin anlık tepkisidir. yetişme tarzına göre insanlar burada da aynı dünyalarını yansıtırlar. ben onu kullanmıyorsam; bunu kullanıyorsam o iyidir diğerleri kötüdür. babam herkesi döver misali... neyse...
Herneyse çocukluk yapmanın anlamı yok.. Hepsinin iyi olduüğu taraflar illaki vardır. Herkes hangi tarafını kendisine yakın buluyorsa onu kullanır. eklenti desteği ve bu eklentilerin bence en iyi çalıştığı sistem firefox olduğu için ben ff kullanıyorum. ama chrome daha hızlı olabilir. bu ikisinden biri kötü olduğu için bir tercih yaptığımı göstermez. benim için eklenti ve bu eklentilerin stabilitesi önce geliyor o yüzden ff.. hız olsaydı chrome. uyumluluk gibi nedenlerle bazen ie kullanırım vs. vs. şimdi daha iyi daha kötü muhabbetine girmeyin. yeri geldiğinde hepsini önyargısız kullanın . neticede hız farkları milisaniyelerle ölçülmüyor mu?
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Basteryus 4 yıl
Ya iyi güzel de üst taraf bembeyaz oldu, hangi sekmede olduğumu anlamıyorum
İlla başka tema kullan diyolar
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl en beğenilen
Ben çok beğendim açık ara şuanki en iyi tarayıcı


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Skayn 4 yıl
Sanki gta v oynuyormuşum gibi kastırıyor görüntüyü. Yukarı aşağı yaparken kasıyor. Chrome anlık tepki veriyor. Yine olmamış.
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