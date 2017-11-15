Fisker katı hal bataryaları için patent başvurusunda bulundu

Haber Editörü
Görünen o ki katı hal batarya devriminin başlangıcındayız. Fisker bu yeni batarya tipindeki ilerlemesini duyurun son firma oldu. Şirket geliştirdiği katı hal lityum-ion bataryalar patent başvurusunda bulundu ve 2023 yılında hacimli üretime geçirmeyi planlıyor.
Şu anki aşamada EMotion isimli elektrikli sedan otomobili için sipariş depozitoları toplayan Fisker, oldukça ufak bir araç üreticisi olsa da bu hedefini gerçekleştireceğini düşünmemizi sağlayan nedenlere sahip. Firmanın batarya geliştirme ekibinin üyelerinden biri, yeni bataryalar geliştirmek üzere kurulan ve 2011'de katı hal teknolojisine ilişkin araştırmalarını duyuran Sakti3 şirketinin kurucularından biriydi. Bu şirket sonrasında, 2020'de katı hal bataryalara sahip olan elektrikli otomobiller üretmeyi hedefleyen ünlü elektrikli süpürge şirketi Dyson tarafından satın alındı. Bunun yanısıra Toyota'nın da Fisker'dan hemen önce 2022 yılında katı hal bataryaları piyasaya sürme planları yer alıyor.
Şu anki elektrikli araçlarda yer alan bataryalara oranla pek çok avantajı bulunan katı hal bataryaları daha çok enerji yoğunluğuna sahip olmaları ve daha hızlı şarj olmaları ile öne çıkıyor. Fisker geliştirdikleri bataryanın şu anki bataryalardan 2,5 kat daha fazla yoğunluğa sahip olduğunu, 1 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabildiğini ve 800 km menzil sunduğunu belirtiyor. Bataryaların diğer avantajları ise daha düşük üretim maaliyetine sahip olmaları ve çok düşük patlama-yangın riskine sahip olmaları olarak gösteriliyor.
Fisker yeni geliştirdiği katı hal bataryalarını ilk olarak Ocak ayında gerçekleşecek olan Tüketici Elektroniği Fuarında (CES) sergilemeyi planlıyor. Üretici bu fuarda aynı zamanda 2019 yılında seri üretime sokacağı EMotion otomobilinin de seri üretime yakın bir halini burada sergileyecek.
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Amerika'da her şey kapitalizmle yürür.
Biri bir buluş yapıp biraz geliştirdiğinde onu satar. 10a mal etmiştir 1000e satar. Gider başka bir girişime yönelir.
Bu 1000i veren adam da milyon yapma derdine düşer. Ki kaynağı da imkanı da vardır. YouTube gibi...
Halihazırda tüm dünya Li-ion bataryaları bir yerlerde kullanıyor. Sen diyorsun ki yeni teknoloji var. Adam da diyor evet güzel. Ne getirisi var. Daha uzun ömürlü. Güzel diyor pazarda fark yaratır. Başka diyor. Ucuza mal oluyor. E diyor o da güzel. Başka diyor ömrü uzuuun. Ooooo desene köşe olduk. Diyor ki tam öyle değil. Nasıl yani diyor. Milyar dolar yatırım yapacaz!! Sonra üretince kullanım yeri lazım ya da alıcı bulcaz.Ona da bir sattı mı bir daha dönüp bakmıcak. Şimdiki sattığımızın da yarısına satçaz. Pazar da dar. Satışları iki katına çıkarmak güç. Çıkarsak da yatırım maliyeti 10 yıldan önce zor geri döner. Para babası da diyor ki. Li-ion lar üzerinde çalışın maliyeti düşürün biraz da pazarlama reklam malzemesi için çalışın yeter....
Olay bundan ibaret. Parası olan böyle düşünüyor. Gerisi umrunda değil. Kırk yılda bir Elon Musk gibi adamlar çıkıyor da pazarda köklü değişiklik oluyor. Nitekim o da ne zorluklardan geçmiş gelmiş. Bir yerde patlayabilirdi. Türk Patronu örneğini ele al. Kendisi milyonlar içinde yüzer. Evler yatlar katlar arabalar. Çalışana 100 TL fazla ver desen "asepfıhaşpwenfanşsudouasfhapwıejnawng!+!%'^&'&/'+%/&+//'+"....
O misal....
Edit: Dersen ki "ee bak geliştiriyorlar işte o nasıl oluyor?" Onun da cevabı yazdıklarımda gizli esasen. Pazar dar demiştik ya. Pazar da genişledi. Bu da demek oluyor ki müşteri sayısı 3 5 10 katına çıkabilir. Hatta kendin bir ürün üretip de katma değeri artırırsan yeme de yanında yat. Şimdi işte o aşamadayız. Daha çok firma çıkar yakında patentler almaya başlayan. Petrol yakıtlı araçlar yasaklanıyor daha ne olsun...
Pil teknolojisi elektro-kimyaya girdiği için problem. Yeni bir teknoloji bulsan bile 5-6 yıl uğraşman lazım, acele getirirsen; Sonuç olarak Note 7 gibi olur.
Maliyet düşük, kapasite yüksek, şarj süresi çok kısa, daha yoğun ve çok daha risksiz. E madem bu kadar harika bu piller gerçek örnekler de gösterin inanalım
dogrudur. bu sekilde gecim saglayan patent trollerinin sayisi hic az degil. ama bu kadar cok calismaya habere ragmen cok az urunun bize ulasabilmesinin nedeni farkli. en basitinden bugun kullandigimiz oled teknolojisinin ilk lab ornekleri 1960lara kadar gidiyor. ama bize ulasmasi 2010lari buldu. cunku bir urunu labta uretmek, uzerinde deney yapmak cok farkli, endustriyel seri uretimini uygun fiyata yapip, sahada sorunsuz kazasiz arizasiz calistirabilmek cok farkli seyler. yakin zamana kadar oled ekranlaridaki parlaklik sorununu hatirlatirim. velhasil yapilan buluslarin icatlarin cok azi lab asamasindan gercek kullanima ulasabiliyor. ama argeyi yapan kurumun son ana kadar bulusun ne kadar ilerleyebilcegini tahmin etmesi zor, denenmemis seyleri deniyorlar neticede. bu yuzden gelecekde patent problemlleri yasamamak icin her arastirmayi patentliyorlar.
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