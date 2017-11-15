Fisker katı hal bataryaları için patent başvurusunda bulundu

Görünen o ki katı hal batarya devriminin başlangıcındayız. Fisker bu yeni batarya tipindeki ilerlemesini duyurun son firma oldu. Şirket geliştirdiği katı hal lityum-ion bataryalar patent başvurusunda bulundu ve 2023 yılında hacimli üretime geçirmeyi planlıyor.

Şu anki aşamada EMotion isimli elektrikli sedan otomobili için sipariş depozitoları toplayan Fisker, oldukça ufak bir araç üreticisi olsa da bu hedefini gerçekleştireceğini düşünmemizi sağlayan nedenlere sahip. Firmanın batarya geliştirme ekibinin üyelerinden biri, yeni bataryalar geliştirmek üzere kurulan ve 2011'de katı hal teknolojisine ilişkin araştırmalarını duyuran Sakti3 şirketinin kurucularından biriydi. Bu şirket sonrasında, 2020'de katı hal bataryalara sahip olan elektrikli otomobiller üretmeyi hedefleyen ünlü elektrikli süpürge şirketi Dyson tarafından satın alındı. Bunun yanısıra Toyota'nın da Fisker'dan hemen önce 2022 yılında katı hal bataryaları piyasaya sürme planları yer alıyor.

Şu anki elektrikli araçlarda yer alan bataryalara oranla pek çok avantajı bulunan katı hal bataryaları daha çok enerji yoğunluğuna sahip olmaları ve daha hızlı şarj olmaları ile öne çıkıyor. Fisker geliştirdikleri bataryanın şu anki bataryalardan 2,5 kat daha fazla yoğunluğa sahip olduğunu, 1 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabildiğini ve 800 km menzil sunduğunu belirtiyor. Bataryaların diğer avantajları ise daha düşük üretim maaliyetine sahip olmaları ve çok düşük patlama-yangın riskine sahip olmaları olarak gösteriliyor.

Fisker yeni geliştirdiği katı hal bataryalarını ilk olarak Ocak ayında gerçekleşecek olan Tüketici Elektroniği Fuarında (CES) sergilemeyi planlıyor. Üretici bu fuarda aynı zamanda 2019 yılında seri üretime sokacağı EMotion otomobilinin de seri üretime yakın bir halini burada sergileyecek.