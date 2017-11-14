Volvo'nun otomatik acil fren sistemi bir çocuğun yaşamını kurtardı

Haber Editörü
Günümüzdeki modern araçlarda yavaş yavaş standart bir donanım haline gelmeye başlayan otomatik acil fren sistemi (AEB) çalışma prensibi olarak aracın başka bir araca veya yayaya çarpma ihtimali olduğunda ve sürücü gerektiği anda tepki vermediğinde devreye girerek ilk önce sürücüye bir uyarı gönderiyor eğer ki sürücü gerekli tepkiyi göstermez ise de kendi kendine fren yaparak olası kazaları önlemeye yarıyor.
Teknik açıdan oldukça faydalı gözüken bu sistem gereksiz zamanda devreye girmesi ve frenlemeler yapması nedeniyle çoğu zaman sürücüler tarafından rahatsız edici bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube'a yüklenen bir video AEB'nin aslında ne kadar da hayati bir sistem olduğunu gözler önüne serdi. Bahse konu olan videoda karşı şeritte otobüsten inen çocuklardan birisi dikkatsizce Volvo tırının geldiği şeride doğru koşmaya başlıyor ve aracın AEB sistemi ile sürücünün hızlı refleksleri sonucu son anda tırın altında kalmaktan kurtuluyor.
Sistemi asıl olarak diğer araçlarla çarpışmayı engellemek üzere tasarlayan Volvo Trucks, sistemde ince ayarlanmış bir kamera, radar, kontrol ünitesi ve fren sistemi kullanıyor. Videoda görüldüğü üzere sistem ufak bir çocuğu dahi algılayabilecek kadar gelişmiş durumda. Bahsi geçen videoyu Volvo'nun AEB sistemini tanıtan videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Baştan sona yanlış olmuş.
Öncelikli videoyu tekrar izleyin. Saate 50-60 km hızla giden bir tır, yanından yeni kalkan bir otobüs. Hesaplamaları yaparken video açısını değil TIR şöförü açısını ve çocuğun konumunu ele alın.
Şöförün çocuğu görebileceği anda aradaki mesafe yani maks frenleme mesafesi otobüs uzunluğundan biraz fazla, yaklaşık 30 metre.
Normal koşullarda TIR şöförünün tüm odağı yolda.
Otobüs arkasından beklenmedik şekilde çıkan çocuk.
Anlık Fren tepkisi.
Bu sistemlerin de en önemli yanı çok hızlı tepkime vermeleri. İnsan refleksi bunu yapamaz. Yoksa frene sert basamadığımızdan değil. Kaldı ki onu da sistem ayarlıyor ya neyse konumuz değil.
Siz de iyi bilirsiniz ki AEB açılı çalışan bir sistem. E Kasa yaya çarpışma testleri de mevcut. Doğrudan önünde olmasına gerek yok. Nitekim açıya girdiği an yani otobüs aradan çıktığı an (videoya iyi bakın) tır frene başlıyor. İnsan refleksi bunu yapamaz...