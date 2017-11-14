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Volvo'nun otomatik acil fren sistemi bir çocuğun yaşamını kurtardı

Volvo Truck'ın kazaları önlemek amacıyla araçlarında yer verdiği otomatik acil fren sistemi (AEB) bir çocuğun hayatını kurtardı. Olay bir araç kamerasına yansıdı.
1 yıl
12,5b
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53
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Günümüzdeki modern araçlarda yavaş yavaş standart bir donanım haline gelmeye başlayan otomatik acil fren sistemi (AEB) çalışma prensibi olarak aracın başka bir araca veya yayaya çarpma ihtimali olduğunda ve sürücü gerektiği anda tepki vermediğinde devreye girerek ilk önce sürücüye bir uyarı gönderiyor eğer ki sürücü gerekli tepkiyi göstermez ise de kendi kendine fren yaparak olası kazaları önlemeye yarıyor.
Teknik açıdan oldukça faydalı gözüken bu sistem gereksiz zamanda devreye girmesi ve frenlemeler yapması nedeniyle çoğu zaman sürücüler tarafından rahatsız edici bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube'a yüklenen bir video AEB'nin aslında ne kadar da hayati bir sistem olduğunu gözler önüne serdi. Bahse konu olan videoda karşı şeritte otobüsten inen çocuklardan birisi dikkatsizce Volvo tırının geldiği şeride doğru koşmaya başlıyor ve aracın AEB sistemi ile sürücünün hızlı refleksleri sonucu son anda tırın altında kalmaktan kurtuluyor.
Sistemi asıl olarak diğer araçlarla çarpışmayı engellemek üzere tasarlayan Volvo Trucks, sistemde ince ayarlanmış bir kamera, radar, kontrol ünitesi ve fren sistemi kullanıyor. Videoda görüldüğü üzere sistem ufak bir çocuğu dahi algılayabilecek kadar gelişmiş durumda. Bahsi geçen videoyu Volvo'nun AEB sistemini tanıtan videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.

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ardicli2000 1 yıl en beğenilen deniz_sea
deniztoyota

Ya arkadaşlar sadece ben mi görüyorum kimse mi görmüyor, araçta AEB nin devreye girmesi için cismin, AEB'li olan aracın önüne denk gelmesi gerekir, bu video da dikkat ederseniz, çocuk henüz tır'ın önüne geçmeden şöför frene basıyor, ayrıca çocukta doğru yönde kaçma manevrası yapmasa çarpışma kaçınılmaz olurdu, burada şöför ve çocuk güzel refleks göstermişler ama AEB'nin burada yaptığı bir şey yok bence, daha dikkatli bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız.
Ama bu demek değil ki bu sistemler kötü, bir otomobil firmasında teknik uzmanlık yapıyorum, bu ve bunun gibi diğer kaza önleyici sistemlerin hepsi çok faydalı ama bu olayda değil.

Ayrıca önceki konusunda arkadaşın biri önemli bir noktayı söylemişti, burada otobüs şöförüde biraz geç kalkış yapsa şöförün görüş alanı azalacağı için, çocuğu daha geç görebilecek veya göremeyecekti, kaza daha kötü sonuçlanabilirdi.
teşekkürler...

Baştan sona yanlış olmuş.

Öncelikli videoyu tekrar izleyin. Saate 50-60 km hızla giden bir tır, yanından yeni kalkan bir otobüs. Hesaplamaları yaparken video açısını değil TIR şöförü açısını ve çocuğun konumunu ele alın.

Şöförün çocuğu görebileceği anda aradaki mesafe yani maks frenleme mesafesi otobüs uzunluğundan biraz fazla, yaklaşık 30 metre.
Normal koşullarda TIR şöförünün tüm odağı yolda.
Otobüs arkasından beklenmedik şekilde çıkan çocuk.
Anlık Fren tepkisi.

Bu sistemlerin de en önemli yanı çok hızlı tepkime vermeleri. İnsan refleksi bunu yapamaz. Yoksa frene sert basamadığımızdan değil. Kaldı ki onu da sistem ayarlıyor ya neyse konumuz değil.

Siz de iyi bilirsiniz ki AEB açılı çalışan bir sistem. E Kasa yaya çarpışma testleri de mevcut. Doğrudan önünde olmasına gerek yok. Nitekim açıya girdiği an yani otobüs aradan çıktığı an (videoya iyi bakın) tır frene başlıyor. İnsan refleksi bunu yapamaz...
deniztoyotaYa arkadaşlar sadece ben mi görüyorum kimse mi görmüyor, araçta AEB nin devreye girmesi için cismin, AEB'li olan aracın önüne...
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3 Yanıt Yanıtla +44
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cebrail.bsrn 1 yıl
Yine eleştirmenler gelmiş sistemin bir şey yaptığı yok diye. Sanırsın sistemi kendi yaptı.
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GetSomeRest 1 yıl
Burada ki mesele tırın kendi kendine durmuş olması ya da şoförün durdurmuş olması değil. Burdaki olay tırın o kısa mesafede durabilmesidir. Bu olayla volvonun kendi reklamından daha çok reklamı oldu. Borsada hisseleri epey artmıştır.
Burada ki mesele tırın kendi kendine durmuş olması ya da şoförün durdurmuş olması değil. Burdaki olay tırın o kısa mesafede durabilmesidir. Bu olayla volvonun k...
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SUAVI 1 yıl
Yorumlarin tamamini okumadim fakat sanirim kimse bahsetmemis.
Volvo'da da ayni midir bilemiyorum fakat burada onemli olan Volvo'nun radarlarinin kosarak gelen cocugu otobusun arkasinda iken tespit edebilmesi olmali.
TESLA'nin bir videosunda vardi 2 3 sira ondeki araclarin kaza yapacagini gorup freni devreye sokuyordu. Birakin soforun olayi gormesini kamera kaydinda bile zar zor goruyordunuz ne oldugunu.
Insanin duyulariyla gelen bu tehlikeleri algilamasina imkan yok.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu tür videolar İlk ve Orta öğretim okullarında tüm öğrencilere izletilmelidir.
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Müştemilat Bey 1 yıl
<3 Volvo <3
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c3206 1 yıl
Haberlerede konu oldu, helal olsun soforode, volvo yada
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津波 1 yıl
Tırın arkasındaki araabaların birbirine girmemesi ilginç. O hızla gelip ani fren, takip mesafeleri de yakın.
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pcwolf28 1 yıl deniz_sea
deniz_sea
youtu.be/...

İnsan gözüyle gördüğü şeyi nasıl bu kadar basit şekilde inkar eder anlamıyorum.
Otonom sürüşte bit tesla da trafikte giderken, 2 öndeki aracın yaptığı hatayı görüp kendi önündeki araçtan önce fren yapmıştı.
Başka bir volvo tır da solundan ya da sağından gelen araca tampon vurmuştu galiba.
Orada sistemden sonra çocuğun refleksi hayat kurtarıyor, koşmaya başladığı istikamette olsaydı araç duramayıp vuracaktı ama tır yönüne doğru hareket ederek canını kurtardı.
Çekim yapan tır şoförü bile erken basmıyor kornaya, belki kendi görüş açısıyla ilgilidir ama karşıdan gelen tır kamerada göründüğü an adam kornaya basmıyor, biraz sonra basıyor.
Burada demek ki sistem çocuğu farketmiş ve frenlemeye başlamış. Bunu insan refleksi yapamaz.
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fakasupi 1 yıl
Yalnız çocuğun reflekste müthiş, nasıl TIR ın önünden roket gibi kaçıyor ama :)
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WarSaw 1 yıl
hakikaten volvo kızın yaşamını kurtarmış.
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drserk 1 yıl
50km hız ile bir test
youtu.be/...
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DH Misafiri 1 yıl
Videoyu nasıl izlediniz merak ettim.Tır şöförü kornaya ve frene bastı diyen arkadaşlar,kornaya ''ÇEKİM YAPAN ARABA'' basıyor+ dikkat ederseniz tır ve dorse hemen frenle öne yığılmıyor.
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