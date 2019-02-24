Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiyatıyla iddialı OPPO T1 amiral gemisi geliyor

Amiral gemisi seviyesinde çıtayı Find X ile iyice yükselten OPPO aradaki boşluğu doldurmak istiyor. OPPO T1 adındaki amiral gemisi daha alınabilir seviyelerde olacak.
2 ay
5,6b
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fiyatıyla iddialı OPPO T1 amiral gemisi geliyor

Bugüne kadar amiral gemi modellerini Find serisi altında toplayan OPPO yeni bir stratejiye başlamak üzere. Xiaomi Pocophone veya Redmi örneğinde olduğu gibi maliyete yönelik T amiral gemi serisi geliyor.

OPPO T1 özellikleri ve fiyatı

Firma tarafından paylaşılan görsel OPPO T1 amiral gemisinin çerçevesiz üst kısmını gözler önüne sererken, gençlere yönelik bir Snapdragon 855 amiral gemisi olacağına dair sloganlar kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Crucial BX500 SSD serisine 960GB takviyesi"

Kaynaklara göre yeni amiral gemisinde 6.39 inçlik AMOLED ekran, mekanizmalı 12MP ön kamera, 48MP çözünürlüğünde arka kamera, süper gece çekim modu, Game Mode 3.0 optimizasyon modu şeklinde özellikler yer alacak.

Daha alınabilir tarzda hazırlanan OPPO T1 amiral gemisinin 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunan versiyonunun 372$ olacağı belirtiliyor. Xiaomi Mi 9 modeline göre biraz daha düşük bir fiyat etiketi belirlenmiş. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi 416$ iken 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ise 461$ olarak fiyatlandırılacak.

Bu hamleyle Premium OPPO Find X modelinin altına da bir seri konumlandırılmış oldu zira R serisi ve Find serisi arasında büyük bir uçurum oluşmuş durumdaydı. Telefonun yaz aylarına doğru tanıtılması bekleniyor.

Güncelleme: Görselin sahte olduğu belirtiliyor. Gelişmeleri takip ediyoruz.  
 

https://www.gizmochina.com/2019/02/23/oppo-t1-flagship-teaser-image-and-specs-leaks-oled-display-snapdragon-855-and-a-%C2%A52499-370-starting-price/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Manhunt Three 2 ay en beğenilen
Bu telefon yalanlandı. Yanlışlıkla paylaşılıp hemen silindi. Keşke biraz daha araştırsanız.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Manhunt Three 2 ay en beğenilen
Bu telefon yalanlandı. Yanlışlıkla paylaşılıp hemen silindi. Keşke biraz daha araştırsanız.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Alcatel MWC 2019'da 3 yeni akıllı telefon modelini tanıttı 2 ay LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı 2 ay Türk astronom uzayda "tuhaf dev yıldız" keşfetti 2 ay Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı 2 ay Captain Marvel oyuncuları, 90'lı yılların en çok nelerini özlüyor? 2 ay Akıllı telefon sevmeyenlere Nokia 210 2 ay Değiştirilebilir kapaklı Nokia 1 Plus karşınızda 2 ay TCL, MWC 2019'da katlanabilir telefon prototiplerini sergiledi 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay 5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı 2 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 ay Lucid Motors elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor 2 ay Microsoft yeni Xbox konsollarını E3 2019’da duyuracak 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı! 2 ay Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor 2 ay Xiaomi Mi 9'un global versiyonu tanıtıldı, Avrupa fiyatı açıklandı 2 ay Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu 2 ay Lenovo’nun mobil bölümü yıllar sonra ilk kez kar etti 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı! 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Fiyatıyla iddialı OPPO T1 amiral gemisi geliyor Sonraki Nvidia GeForce GTX 1660 Ti stoklara çıkmaya başladı 2 ay MacBook Pro hoparlörlerini patlatan Adobe Premiere Pro CC hatası düzeltildi 2 ay P30 Lite modelinin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü 2 ay Nubia’nın MWC 2019’da tanıtacağı giyilebilir akıllı telefon için yeni bir video yayınlandı 2 ay Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde 2 ay Japon uzay şirketi, Ay'da yeni bir batarya teknolojisi test edecek 2 ay Nvidia GeForce GTX 1650 sızdırıldı 2 ay Oppo, Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk 5G'li telefonunu duyurdu 2 ay Kemik iliği nakli, beynin yaşlanmasını engelleyebilir 2 ay 2si1 | Ya bu işi yapmasaydık? 2 ay Behzat Ç. dizisi geri mi dönüyor? 2 ay Asus Zenfone 6, 14 Mayıs'ta Valencia'da tanıtılacak 2 ay Thimbleweed Park, kısa süreliğine Epic Games Store'da ücretsiz oldu 2 ay 10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim 2 ay Zebraların çizgileri ne işe yarıyor? 2 ay Bilim insanları, her yıl infilak eden bir yıldız keşfetti 2 ay Far Cry New Dawn ve Metro Exodus, daha ilk haftaları dolmadan torrente düştü 2 ay Kızaklı ön kamera mekanizması ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile Archos Diamond tanıtıldı 2 ay Intel, 5G modem yongalarının 2020'ye kadar telefonlarda yer almayacağını doğruladı 2 ay WinRAR programında 19 yıllık bir güvenlik açığı bulundu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Bu kadındaki fizik kimsede yok...
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim