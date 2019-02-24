Fiyatıyla iddialı OPPO T1 amiral gemisi geliyor

Bugüne kadar amiral gemi modellerini Find serisi altında toplayan OPPO yeni bir stratejiye başlamak üzere. Xiaomi Pocophone veya Redmi örneğinde olduğu gibi maliyete yönelik T amiral gemi serisi geliyor.

OPPO T1 özellikleri ve fiyatı

Firma tarafından paylaşılan görsel OPPO T1 amiral gemisinin çerçevesiz üst kısmını gözler önüne sererken, gençlere yönelik bir Snapdragon 855 amiral gemisi olacağına dair sloganlar kullanılmış.

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Kaynaklara göre yeni amiral gemisinde 6.39 inçlik AMOLED ekran, mekanizmalı 12MP ön kamera, 48MP çözünürlüğünde arka kamera, süper gece çekim modu, Game Mode 3.0 optimizasyon modu şeklinde özellikler yer alacak.

Daha alınabilir tarzda hazırlanan OPPO T1 amiral gemisinin 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunan versiyonunun 372$ olacağı belirtiliyor. Xiaomi Mi 9 modeline göre biraz daha düşük bir fiyat etiketi belirlenmiş. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi 416$ iken 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ise 461$ olarak fiyatlandırılacak.

Bu hamleyle Premium OPPO Find X modelinin altına da bir seri konumlandırılmış oldu zira R serisi ve Find serisi arasında büyük bir uçurum oluşmuş durumdaydı. Telefonun yaz aylarına doğru tanıtılması bekleniyor.

Güncelleme: Görselin sahte olduğu belirtiliyor. Gelişmeleri takip ediyoruz.