Flaş destekli 8MP ön kamerası ile Vivo Xshot duyuruldu





Xplay 3S ile dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu ünvanını eline alan Çinli Vivo, selfie tutkunlarına iddialı bir alternatif olacak Vivo Xshot adlı akıllı telefonunu lanse etti.





Vivo Xshot modelinde en dikkat çekici özellik 8MP çözünürlükteki ön kameranın yanına bir LED flaş konumlandırılmış olması. Böylece düşük ışık koşullarında da kaliteli selfie fotoğraflar çekme imkanı sunuluyor. LED flaşlı 8MP ön kameranın sektörde bir ilk olduğu vurgulanıyor.





Vivo Xshot modelinin arka kısmında ise f/1.8 diyafram aralığına sahip ve OIS desteği mevcut olan 13MP çözünürlükte Sony sensör yer alıyor. Kamera, çift tonlu LED flaş ile desteklenmiş. 4K video çekimine imkan tanıyan kamera için atanmış bir buton da yer alıyor. Bu butonun özelliği ise iki aşamalı deklanşör görevi görmesi. Şimdilik butonun nasıl çalıştığı açıklanmadı.





Vivo Xshot modelinin diğer özellikleri ise amiral gemi modellerinden aşağı kalır değil. 5.2 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunan model, mevcut mimarinin en güçlü yongaseti Snapdragon 801 MSM8974AC'den gücünü alıyor. Yongasetinde 2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 400 çekirdeği yer alırken, Adreno 330 grafik birimi 578MHz hızında çalışıyor.





Modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 2600mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi ve Maxim imzasını taşıyan MAX97220 atanmış kulaklık amplifikatörü şeklinde diğer özellikler mevcut.





Vivo Xshot ayrıca Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesine sahip düşük bir versiyon daha sunuyor. Yaz döneminde Snapdragon 801 yongasetli Vivo Xshot versiyonu 560$ seviyesinden, diğer versiyon ise 480$ seviyesinden satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-Xshot-officially-announced-offers-a-13MP-camera-with-f1.8-aperture-and-two-stage-shutter-button_id55892