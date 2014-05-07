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Flaş destekli 8MP ön kamerası ile Vivo Xshot duyuruldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Flaş destekli 8MP ön kamerası ile Vivo Xshot duyuruldu

Xplay 3S ile dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu ünvanını eline alan Çinli Vivo, selfie tutkunlarına iddialı bir alternatif olacak Vivo Xshot adlı akıllı telefonunu lanse etti.

Vivo Xshot modelinde en dikkat çekici özellik 8MP çözünürlükteki ön kameranın yanına bir LED flaş konumlandırılmış olması. Böylece düşük ışık koşullarında da kaliteli selfie fotoğraflar çekme imkanı sunuluyor. LED flaşlı 8MP ön kameranın sektörde bir ilk olduğu vurgulanıyor.

Vivo Xshot modelinin arka kısmında ise f/1.8 diyafram aralığına sahip ve OIS desteği mevcut olan 13MP çözünürlükte Sony sensör yer alıyor. Kamera, çift tonlu LED flaş ile desteklenmiş. 4K video çekimine imkan tanıyan kamera için atanmış bir buton da yer alıyor. Bu butonun özelliği ise iki aşamalı deklanşör görevi görmesi. Şimdilik butonun nasıl çalıştığı açıklanmadı.

Vivo Xshot modelinin diğer özellikleri ise amiral gemi modellerinden aşağı kalır değil. 5.2 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunan model, mevcut mimarinin en güçlü yongaseti Snapdragon 801 MSM8974AC'den gücünü alıyor. Yongasetinde 2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 400 çekirdeği yer alırken, Adreno 330 grafik birimi 578MHz hızında çalışıyor.

Modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 2600mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi ve Maxim imzasını taşıyan MAX97220 atanmış kulaklık amplifikatörü şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Vivo Xshot ayrıca Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesine sahip düşük bir versiyon daha sunuyor. Yaz döneminde Snapdragon 801 yongasetli Vivo Xshot versiyonu 560$ seviyesinden, diğer versiyon ise 480$ seviyesinden satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Vivo-Xshot-officially-announced-offers-a-13MP-camera-with-f1.8-aperture-and-two-stage-shutter-button_id55892 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
keremec 5 yıl en beğenilen
Samsung duymasın
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Guaire 5 yıl
Like any camera, the N1 is equipped with a flash to light up dark environments. The dual flash design consists of a normal flash for back facing shots and a diffused softer light for when you flip the camera forward. With its brightness tunable via the OPPO N1 camera software, the front facing flash will provide perfect lighting conditions for any front facing shots.

http://en.oppo.com/products/n1/

Kısacası Oppo N1 dönebilen kamerası ile ön yüzde flaşı daha önce yapmış sayılabilir.

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Like any camera, the N1 is equipped with a flash to light up dark environments. The dual flash design consists of a normal flash for back facing shots and a...
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thestell 5 yıl
Flas degil de ufak bi led olur.
Arkadaki flası one koydularsa adamı kör eder o.
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Lepanto 5 yıl
Ne bu, ne de Sony'nin yarın tanıtacağı model ilk özçekim odaklı modeldir bana göre. Kaldı ki Sony'ninki için ilk özçekim odaklı model olacağı söylenirken bu model(Vivo Xshot) ondan önce tanıtılmış, ancak bu da ilk özçekim odaklı model değil.

İlk özçekim odaklı telefon için Oppo N1 desek bence yanlış olmaz, kamera modülü dönebildiği için hala en kaliteli ön kameraya sahip cihazdır N1. Uzun süre de böyle kalacaktır çünkü uzun bir süre daha N1'ın kamerası kadar kaliteli bir ön kamerayı cihazlarda göreceğimizi sanmıyorum.
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Elsa 5 yıl
Şu selfie'yi bi ben sevmedim herhalde
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sezgin87 5 yıl
özeliklere bak bu telefon türkiyeye gelene kadar hic bir telefona para vermiyicem enayi gibi düsük megapiseli olan telefonlari getirip bize 2000 -3000 tl ye satmaya calisiyorlar ben bibio xshotu istiyorum
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Umutcan 5 yıl
Selfie modası, sen nelere kadirsin...
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DonjuanTR 5 yıl
Güzel bir yenilik. Kısa zamanda diğer markalarda kullanır umarım..
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DaRKFoRCeS 5 yıl
güzel cihaz
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mcebi001 5 yıl
Netlik görseldeki gibi olacaksa neden olmasın biz çektikmi genelde karıncalar birbirini ...yo'da
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acemy 5 yıl
acer daha önce yapti bunu. amazon.de/...
androidpit.de/...
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Jül Sezar 5 yıl
Samsungdan galaxy selfie bekliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +1
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kpln04 5 yıl Jül Sezar
Burn in Hell
Samsungdan galaxy selfie bekliyoruz

yarın duyrulursa şaşırma
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Olgi 5 yıl
Cinli firmalar on kamerayi onemsiyor aslinda. Cozunurluk ve kalite degerlerini yuksek seviye tutuyorlar. Flasli kamera neden olmasin? Sonucta yeni bir ozellik.batarya en az 3000 mah olmaliydi. 2600 yetersiz.
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Guaire 5 yıl
Like any camera, the N1 is equipped with a flash to light up dark environments. The dual flash design consists of a normal flash for back facing shots and a diffused softer light for when you flip the camera forward. With its brightness tunable via the OPPO N1 camera software, the front facing flash will provide perfect lighting conditions for any front facing shots.

http://en.oppo.com/products/n1/

Kısacası Oppo N1 dönebilen kamerası ile ön yüzde flaşı daha önce yapmış sayılabilir.

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angajem 5 yıl
Her halükarda flaş kapa seçeneği olacağı için, tercih edilir ön kameraya flaş desteği.
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carter 5 yıl
Özçekimciler için faydalı bir yenilik.
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Blood Money 5 yıl
Bence sadece olsun diye konulmuş bir şey...
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