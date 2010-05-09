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Flash'a bir eleştiri de Opera'dan

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,6b
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52
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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iPhone OS'in yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji dünyasının konuştuğu önemli maddelerden biri haline gelen "Flash" hakkında Apple, Microsoft, Arm derken Opera Software'de görüşlerini açıkladı. Dünyanın en önemli internet firmalarından olan Opera Software'in ürün analistlerinden Phillip Grønvold, Opera olarak Flash desteklemeye devam edeceklerini ancak gelecekte Flash'ın özellikle medya oynatımı konusunda sürücü koltuğunu HTML5'a devredeceğini ifade etti.

Geleceğin internetinin açık standartlar üzerine kurulu olacağını ve Flash'ın açık standart olmadığını dile getiren Phillip Grønvold'ın şunları söyledi;

"Bugünün interneti Flash'ı zorunlu kılıyor, eğer Flash'ı çıkartırsak bugünün interneti diye birşey olmaz. Bu yüzden kullanıcılarımıza en iyi internet deneyimini yaşatmak için şu anda Flash'a ihtiyacımız var. Fakat geleceğin interneti açık standartlardan oluşacak ve Flash açık kaynaklı web teknolojisi değil. Microsoft Silverlight ve diğerleri gibi Flash, amacını gerçekleştirmeye devam ediyor ve edecek ancak özellikle medya oynatımını göz önüne aldığımızda merkezi işlemci, batarya kullanımı açısından Flash çok da mantıklı değil. Eğer cihazlarınızda Flash'ı açarsanız, onların üzerinde yumurta pişirebilirsiniz."

64 Bit desteği sunmadığı için kullanıcılar tarafından da eleştirilen Adobe'nin, teknoloji dünyasının önemli firmalarından gelen bu eleştirilere nasıl cevap vereceğini zaman gösterecek.


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DH Misafiri 9 yıl
N97 için flash 10.1 olmassa boşş istese hemen çıkarır içimden boyla küfür etmem geliyo şu adobeye.bile bile ağırlaşıyo bu konularda
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DSGNRY 9 yıl
@buzmavisi kardesim derdin ne senin takmissin adobe Flash yatıp kalkıp dur bı saldırayım derdindesin turkiyeye gelince nexus one al da forum tenhalassin biraz

Sen amaci kar etmek olmayan ticari bir firma gördün mü? Neymiş sırf kar etmek pesindeymis , başka neyin pesinde olacak? Hayır kurumumu bu?
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Buzmavisi 9 yıl
DSGNRY arkadaşım SANANE! Sen kendi işine bak! Seni ne ilgilendirir!

Son baktığımda burası özgür bir ülkeydi ve burası özgür bir forumdu, kimseye hakaret edilmediği sürece kimse kimseyi üzmediği sürece herkes istediğini söylemekte özgürdür.


Ayrıca demek istediğim de şudur, nexus one'da böyle çalışıyorsa demek ki iphone'da da çalışabilir.

Amacı kâr etmekten kastım da, bazı insanlar steve jobs'u idealist falan sanıyorlar da, onun için söylüyorum. Yani adamın flash'ı kötülerken tek derdi bu zamana kadar, kendi platformunu standart haline getirip kâr etmek içinmiş, böyle körü körüne adamı aziz sanıpta, adamın her dediğine inananarak savunma yapanlara söylüyorum bunu.

Ayrıca dediğim gibi seni ilgilendirmez! Yazdıklarım hoşuna gitmiyorsa, "apple mükemmeldir" diye sandığın balonunu söndürüyorsam, yazdıklarımı okumazsın veya cevap vermezsin, olur biter, fanatikliğin, fanboyluğun lüzumu yok!
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haQQo 9 yıl
flash'dan nefret ettiğim kadar hiçbir İnternet teknolojisinden nefret etmiyorum. Haliyle Flash'a laf söyleyen her kurum kuruluş ya da kişiye sempati duyuyorum.
Opera bana göre en gereksiz browserken şimdi nedense sempatimi kazandı.

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teksalih 9 yıl
galaxy s android 2.2 kullanıyorum, flash kasıyor ama hiç olmaması bundan dahan kötüdür

papağan reyiz i övbüp övüp bitiremediğniiz iphone 4 de izleyemiyorum

galaxy s imde papağan reyiz babalar gibi izliyorum

swfcabin.com/...

iyi forumlar
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DSGNRY 9 yıl
Doğru da olabilir yazılım benim isim değil ama apple in 2022 ye kadar bekleyeceğini hiç sanmıyorum
muhakkak bir planı vardır
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zurrani 9 yıl
operanın bu söylemleri eleştriden çok geleceği değerlendirme olmuş bence.
eleştri olsa bile eleştri her zaman olumsuz yönde anlam taşımaz.
html5'in bir açık kaynak standardı olmasının avantajının ileriki yıllarda baskın geleceği değerlendirmesi yapılmış.

sonuçta yazılımlarda mükemmeliyet aramamak lazım. flash da uzun zaman bize netten oyun oynattı, video izletti.
zamanın ihtiyaçlarına cevap verdi. ileride ne durumda olur, biraz da kendi çizecekleri yola bağlı.
flashın bize en büyük kazığı daha interaktif reklamlar olmuştur sağdan soldan pörtlenek çıkan
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fatihcanery 9 yıl
2022 derken anlamadım buz mavisi,nerden aldın bu bilgiyi?
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Buzmavisi 9 yıl
Valla işte sitesinden geliştiren kişilerin HTML5'in hangi aşamada olduğunu gösteren ve hangi aşamalardan geçeceğini gösteren takviminden gördüm. Son hali 2022'de sunulacakmış, öyle gözüküyor. Yani kullanılamaz değil ama bir sürü eksiği olacak. Yani flash üç-beş sene daha hayatımızda olacak gibi görünüyor. 2012'de release candidate'in W3C'nin yayınlanacağını ve bunun tamamlanmasının 2022'de sona ereceğini söylüyorlar. Ama dediğim gibi kullanılabilir olacak, ama ne kadar düzgün ve doğru kullanılır onu bilemem. Bir de kodlamaları aşırı zormuş, onları nasıl iyileştirecekler bilmiyorum, geliştiriciler söylüyor bunu ben değil.

Flash daha kolay olacağı için geliştiriciler kolaya kaçıp HTML5 ile uğraşmak istemeyebilir ki, şu an idealistler dışında öyle zaten.

Yani şu an galiba 2. taslak(draft) aşamasındaymış. Valla ben geliştiricilerinin yalancısıyım, ben de oradan okudum. İşte:

http://wiki.whatwg.org/wiki/FAQ#When_will_HTML5_be_finished.3F
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GrAy 9 yıl
Söyledikleri şeyler mantıklı tamam flash aksıyor felan herkes biliyor zaten. Ama pratikte işler öyle yürümüyor hala insanlar ie6 kullanıyor sen nasıl olacakta html5 i yaygınlaştıracaksın çok merak ediyorum cidden. Demolarda gördüğüm her browserda aynı sonucuda veremiyor.
Donanimhaberden isteğim lütfen google analistik browser raporunun buraya ekletebilirmi. Bazı insanlar pratikte işlerin nasıl yürüdüğünü anlar herhalde.
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Buzmavisi 9 yıl
Kendi platformları varmış çıkaracakları, flash'a rakip, o kadar tantananın nedeni buymuş. HTML5 deyip duruyorlar bir de, anlamadım gitti.

Şu videoda da Flash 10.1 li Nexus one var, flash nexus'ta süper görünüyor, videonun ortalarında nationalgeographic sitesi var.



Gelecekte olabilir, ama şu an flash'ın bir rakibi yok, HTML5 şu an taslak aşamasında. Formatın tamamlanması 2022 yılına kadar sürecek. O zamana kadar flash'lı internet var diye internete giremeyecek miyiz?
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Batuist 9 yıl
flasha gelen vuruyor giden vuruyor.. bu kadar kişide bir tarafından sallamıyordur herhalde... var birşeyler ki adamlar söylüyor..
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crecls 9 yıl
arm işlemci kullanıp flash a ewet denmesi beklenemezdi ya zaten apple ın... o deil de operaya noluyor ki... halen opera mini adlı gereksiz bir programı ppc lere dağıtmaya çalışıcaına opera mobile (free si makbuldur) ile bari biraz atak yapmaya kalkışsa ya bu tarz işlere alet olucaına....
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
ozellikle opera 10.53 bana stabil gelmedi.eski surumlerinde flash bu kadar zorlanıyormuyduki...
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mertgraph1979 9 yıl
Benim anlatmaya çalıştığım, @mertgraph1979 ın son cümlesinde belirttiği "al birini vur ötekine" kısmı. herkes apple sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıyor. Herkesin kendi hesabı var, yoksa ben burada IBM in de alıp öldürdüğü bir ton yazılım sayarım. insanların Apple sütten çıkmış ak kaşık gibi davranması zoruma gidiyor.


Apple sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmıyor. O konuda yanılıyorsun. Yaptığı her işi donanım olsun yazılım olsun Apple kadar stabil ve iyi yapan bir firma yok. Tamamen benim fikrim hemen saldırmayın. Fakat Adobe sadece yazılım üreten bir firma. Ve piyasaya sürdüğü birçok yazılım problemli. 1996 senesinden beri Adobe yazılımları kullanırım. Bu problemleri görmem için Apple'ın çıkıp söylemesine gerek yok. Bu yazılımlardan en problemliside Flash'tır. IBM'in öldürdüğü yazılımlar bir sektörü baltalıyan yazılımlar değil. Adobe Freehand'i bitirip kendi yazılımlarını iteleyerek reklam sektörünü baltalamıştır. Herkes ite kaka Illustrator öğrenmeye çalışıyor fakat Freehand kadar pratik olmadığı için herkes çok zorlanıyor. Büyük ajanslar bile...

yukardaki yorumlardan birinde bir arkadaş android ile adobe masaya oturdu sorun çözülemedi demiş. bilip bilmeden yorum atmasak diyorum android için flash desteği android 2.2 ile yani hazirn ayı gibi geliyor bilginize.


Android üzerinde şu anda flash var. Ve performans yerlerde. Şu andaki hali için yaptım o yorumu. Haziran ayı gibi gelicek cek cek cek. Hala cek. Gelsin, problemsiz çalışsın ondan sonra atıp tutmayla suçlarsın beni. Lafla peynir gemisi yürümüyor.
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gerbay 9 yıl
Benim anlatmaya çalıştığım, @mertgraph1979 ın son cümlesinde belirttiği "al birini vur ötekine" kısmı. herkes apple sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıyor. Herkesin kendi hesabı var, yoksa ben burada IBM in de alıp öldürdüğü bir ton yazılım sayarım. insanların Apple sütten çıkmış ak kaşık gibi davranması zoruma gidiyor.
Steve in sağlığı konusuna gelirsek; o iyileştiği için ben biraz da şaka yollu olarak öyle bir yorum yazdım. Allah kimseye sağlık sorunu vermesin. Tüm hastalara sağlık, sıhhat versin. Birisinin hastalığı ile dalga geçmek "insan" olan birinin yapacağı birşey değil. Hastalıklar genelde insana hayatınını gözden geçirme fırsatı verir ve genelde insanlar ondan sonra kendisine biraz daha çeki düzen verir. Ben sadece steve in biraz daha ahlaki davranmasını beklerdim..
@DSGNRY, belki bir hassasiyetin var bilmiyorum ama sen benim yazdığımı (bana göre) biraz yanlış algılamışsın. Seviye konusunda da sen benim foruma yazdığım tüm mesajları bir gözden geçir derim. Seviyesiz bir mesaj yazdıysam ilgilisi zaten gereğini yapar. Sana düşmez..
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rachael 9 yıl
yukardaki yorumlardan birinde bir arkadaş android ile adobe masaya oturdu sorun çözülemedi demiş. bilip bilmeden yorum atmasak diyorum android için flash desteği android 2.2 ile yani hazirn ayı gibi geliyor bilginize.
gerbay arkadaşım tüm yorumlarına katılıyorum bu forumda apple oyunlarının farkına varan sayılı üyelerdensin. burda birşeyleri ortaya çıkarıp oyunlara alet olmamanızı söylerken bin türlü laf işitiyoruz olacak iş değil
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xAli05 9 yıl
flahs sıkıntıda olan pcmi iyice sıkıntıya sokuyor. pcyi iyice kastırıyor diye düşünüyordum ama ne çare... elbet insanlara özgürce çözüm yolları açılacak. umuyorum... hayat şartları devamlı evrim geçiriyor...
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Arkadaşlar belki bilmiyorsunuz ama apple adobe'un %20 hissedarı. Steve Jobs'a saydıran arkadaşlara sorarım, adam belli oranda ortağı olduğu firmayı niçin yerin dibine soksun? Bir bildiği var ki konuşuyor.
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