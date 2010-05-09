Flash'a bir eleştiri de Opera'dan

iPhone OS'in yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji dünyasının konuştuğu önemli maddelerden biri haline gelen "Flash" hakkında Apple, Microsoft, Arm derken Opera Software'de görüşlerini açıkladı. Dünyanın en önemli internet firmalarından olan Opera Software'in ürün analistlerinden Phillip Grønvold, Opera olarak Flash desteklemeye devam edeceklerini ancak gelecekte Flash'ın özellikle medya oynatımı konusunda sürücü koltuğunu HTML5'a devredeceğini ifade etti.
Geleceğin internetinin açık standartlar üzerine kurulu olacağını ve Flash'ın açık standart olmadığını dile getiren Phillip Grønvold'ın şunları söyledi;
"Bugünün interneti Flash'ı zorunlu kılıyor, eğer Flash'ı çıkartırsak bugünün interneti diye birşey olmaz. Bu yüzden kullanıcılarımıza en iyi internet deneyimini yaşatmak için şu anda Flash'a ihtiyacımız var. Fakat geleceğin interneti açık standartlardan oluşacak ve Flash açık kaynaklı web teknolojisi değil. Microsoft Silverlight ve diğerleri gibi Flash, amacını gerçekleştirmeye devam ediyor ve edecek ancak özellikle medya oynatımını göz önüne aldığımızda merkezi işlemci, batarya kullanımı açısından Flash çok da mantıklı değil. Eğer cihazlarınızda Flash'ı açarsanız, onların üzerinde yumurta pişirebilirsiniz."
64 Bit desteği sunmadığı için kullanıcılar tarafından da eleştirilen Adobe'nin, teknoloji dünyasının önemli firmalarından gelen bu eleştirilere nasıl cevap vereceğini zaman gösterecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen amaci kar etmek olmayan ticari bir firma gördün mü? Neymiş sırf kar etmek pesindeymis , başka neyin pesinde olacak? Hayır kurumumu bu?
Son baktığımda burası özgür bir ülkeydi ve burası özgür bir forumdu, kimseye hakaret edilmediği sürece kimse kimseyi üzmediği sürece herkes istediğini söylemekte özgürdür.
Ayrıca demek istediğim de şudur, nexus one'da böyle çalışıyorsa demek ki iphone'da da çalışabilir.
Amacı kâr etmekten kastım da, bazı insanlar steve jobs'u idealist falan sanıyorlar da, onun için söylüyorum. Yani adamın flash'ı kötülerken tek derdi bu zamana kadar, kendi platformunu standart haline getirip kâr etmek içinmiş, böyle körü körüne adamı aziz sanıpta, adamın her dediğine inananarak savunma yapanlara söylüyorum bunu.
Ayrıca dediğim gibi seni ilgilendirmez! Yazdıklarım hoşuna gitmiyorsa, "apple mükemmeldir" diye sandığın balonunu söndürüyorsam, yazdıklarımı okumazsın veya cevap vermezsin, olur biter, fanatikliğin, fanboyluğun lüzumu yok!
Opera bana göre en gereksiz browserken şimdi nedense sempatimi kazandı.
papağan reyiz i övbüp övüp bitiremediğniiz iphone 4 de izleyemiyorum
galaxy s imde papağan reyiz babalar gibi izliyorum
swfcabin.com/...
iyi forumlar
eleştri olsa bile eleştri her zaman olumsuz yönde anlam taşımaz.
html5'in bir açık kaynak standardı olmasının avantajının ileriki yıllarda baskın geleceği değerlendirmesi yapılmış.
sonuçta yazılımlarda mükemmeliyet aramamak lazım. flash da uzun zaman bize netten oyun oynattı, video izletti.
zamanın ihtiyaçlarına cevap verdi. ileride ne durumda olur, biraz da kendi çizecekleri yola bağlı.
flashın bize en büyük kazığı daha interaktif reklamlar olmuştur sağdan soldan pörtlenek çıkan
Flash daha kolay olacağı için geliştiriciler kolaya kaçıp HTML5 ile uğraşmak istemeyebilir ki, şu an idealistler dışında öyle zaten.
Yani şu an galiba 2. taslak(draft) aşamasındaymış. Valla ben geliştiricilerinin yalancısıyım, ben de oradan okudum. İşte:
http://wiki.whatwg.org/wiki/FAQ#When_will_HTML5_be_finished.3F
Donanimhaberden isteğim lütfen google analistik browser raporunun buraya ekletebilirmi. Bazı insanlar pratikte işlerin nasıl yürüdüğünü anlar herhalde.
Şu videoda da Flash 10.1 li Nexus one var, flash nexus'ta süper görünüyor, videonun ortalarında nationalgeographic sitesi var.
Gelecekte olabilir, ama şu an flash'ın bir rakibi yok, HTML5 şu an taslak aşamasında. Formatın tamamlanması 2022 yılına kadar sürecek. O zamana kadar flash'lı internet var diye internete giremeyecek miyiz?
Apple sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmıyor. O konuda yanılıyorsun. Yaptığı her işi donanım olsun yazılım olsun Apple kadar stabil ve iyi yapan bir firma yok. Tamamen benim fikrim hemen saldırmayın. Fakat Adobe sadece yazılım üreten bir firma. Ve piyasaya sürdüğü birçok yazılım problemli. 1996 senesinden beri Adobe yazılımları kullanırım. Bu problemleri görmem için Apple'ın çıkıp söylemesine gerek yok. Bu yazılımlardan en problemliside Flash'tır. IBM'in öldürdüğü yazılımlar bir sektörü baltalıyan yazılımlar değil. Adobe Freehand'i bitirip kendi yazılımlarını iteleyerek reklam sektörünü baltalamıştır. Herkes ite kaka Illustrator öğrenmeye çalışıyor fakat Freehand kadar pratik olmadığı için herkes çok zorlanıyor. Büyük ajanslar bile...
Android üzerinde şu anda flash var. Ve performans yerlerde. Şu andaki hali için yaptım o yorumu. Haziran ayı gibi gelicek cek cek cek. Hala cek. Gelsin, problemsiz çalışsın ondan sonra atıp tutmayla suçlarsın beni. Lafla peynir gemisi yürümüyor.
Steve in sağlığı konusuna gelirsek; o iyileştiği için ben biraz da şaka yollu olarak öyle bir yorum yazdım. Allah kimseye sağlık sorunu vermesin. Tüm hastalara sağlık, sıhhat versin. Birisinin hastalığı ile dalga geçmek "insan" olan birinin yapacağı birşey değil. Hastalıklar genelde insana hayatınını gözden geçirme fırsatı verir ve genelde insanlar ondan sonra kendisine biraz daha çeki düzen verir. Ben sadece steve in biraz daha ahlaki davranmasını beklerdim..
@DSGNRY, belki bir hassasiyetin var bilmiyorum ama sen benim yazdığımı (bana göre) biraz yanlış algılamışsın. Seviye konusunda da sen benim foruma yazdığım tüm mesajları bir gözden geçir derim. Seviyesiz bir mesaj yazdıysam ilgilisi zaten gereğini yapar. Sana düşmez..
gerbay arkadaşım tüm yorumlarına katılıyorum bu forumda apple oyunlarının farkına varan sayılı üyelerdensin. burda birşeyleri ortaya çıkarıp oyunlara alet olmamanızı söylerken bin türlü laf işitiyoruz olacak iş değil