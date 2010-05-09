Flash'a bir eleştiri de Opera'dan

iPhone OS'in yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji dünyasının konuştuğu önemli maddelerden biri haline gelen "Flash" hakkında Apple, Microsoft, Arm derken Opera Software'de görüşlerini açıkladı. Dünyanın en önemli internet firmalarından olan Opera Software'in ürün analistlerinden Phillip Grønvold, Opera olarak Flash desteklemeye devam edeceklerini ancak gelecekte Flash'ın özellikle medya oynatımı konusunda sürücü koltuğunu HTML5'a devredeceğini ifade etti.

Geleceğin internetinin açık standartlar üzerine kurulu olacağını ve Flash'ın açık standart olmadığını dile getiren Phillip Grønvold'ın şunları söyledi;

"Bugünün interneti Flash'ı zorunlu kılıyor, eğer Flash'ı çıkartırsak bugünün interneti diye birşey olmaz. Bu yüzden kullanıcılarımıza en iyi internet deneyimini yaşatmak için şu anda Flash'a ihtiyacımız var. Fakat geleceğin interneti açık standartlardan oluşacak ve Flash açık kaynaklı web teknolojisi değil. Microsoft Silverlight ve diğerleri gibi Flash, amacını gerçekleştirmeye devam ediyor ve edecek ancak özellikle medya oynatımını göz önüne aldığımızda merkezi işlemci, batarya kullanımı açısından Flash çok da mantıklı değil. Eğer cihazlarınızda Flash'ı açarsanız, onların üzerinde yumurta pişirebilirsiniz."

64 Bit desteği sunmadığı için kullanıcılar tarafından da eleştirilen Adobe'nin, teknoloji dünyasının önemli firmalarından gelen bu eleştirilere nasıl cevap vereceğini zaman gösterecek.