Flash'tan vazgeçenlerin sayısı artıyor: Twitch, HTML5'e geçişi başlatıyor

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, sürekli olarak güvenlik açıklarıyla gündeme gelen ve sistemlere gereksiz yükler bindiren Adobe Flash'ı bırakarak HTML5'e geçiş sürecinde önemli adımlar gerçekleştirdi.

Bahsi geçen değişimi resmi blog sayfası üzerinde duyuran Twitch, bu süreçte ilk olarak web versiyonundaki video oynatıcısında HTML5 ve Javascript temelli kontrol araçları sunmaya başladı. Her unsuruyla HTML5 oynatıcı öncesi önemli bir gelişme olarak görülen bu adım, yavaş yavaş tüm kullanıcılara da yayılacak ve genel olarak daha iyi bir deneyim elde edilmesine aracılık edecek.

Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.twitch.tv/2015/07/video-player-controls-now-in-html/