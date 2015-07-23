Flash'tan vazgeçenlerin sayısı artıyor: Twitch, HTML5'e geçişi başlatıyor

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Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, sürekli olarak güvenlik açıklarıyla gündeme gelen ve sistemlere gereksiz yükler bindiren Adobe Flash'ı bırakarak HTML5'e geçiş sürecinde önemli adımlar gerçekleştirdi.
Bahsi geçen değişimi resmi blog sayfası üzerinde duyuran Twitch, bu süreçte ilk olarak web versiyonundaki video oynatıcısında HTML5 ve Javascript temelli kontrol araçları sunmaya başladı. Her unsuruyla HTML5 oynatıcı öncesi önemli bir gelişme olarak görülen bu adım, yavaş yavaş tüm kullanıcılara da yayılacak ve genel olarak daha iyi bir deneyim elde edilmesine aracılık edecek.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://blog.twitch.tv/2015/07/video-player-controls-now-in-html/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
asıl sen birçok şeyi yanlış anlamışsın. decode edilmiş veri ne kadar yer kaplıyor biraz daha araştır
wikipedia linkini tamamini oku da isin aslini anla ...
Rahmetli zamanında; "Bi b*k olmaz bu Flash'dan! Kullanmıyorum kardişim'" dediğinde yer yerinden oynamıştı.
Flash Player'in 19 yaşında olması onun ölmesinin normal olduğu anlamına gelmiyor. Flash'ın açıklarının kapanmaması ya da sisteme getirdiği yük sadece Adobe'nin Flash'a yeterince kaynak aktarmamasından kaynaklanıyor.
Kim tahmin ederdi ki Winamp'ın biteceğini? Ama bitti. Flash tamamen bitmez belki daha uzun bir süre ama, popüler olan sitelerin hepsi sistemlerini yormayan başka yazılım teknolojileri tercih ederler. Bu bugün HTML5 olur, yarın başka bir teknoloji yapan çıkar, insanlar da onu kullanır.
19 yaşında şuan ölmesi normal .
en.wikipedia.org/...
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