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Flash'tan vazgeçenlerin sayısı artıyor: Twitch, HTML5'e geçişi başlatıyor

3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flash'tan vazgeçenlerin sayısı artıyor: Twitch, HTML5'e geçişi başlatıyor

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, sürekli olarak güvenlik açıklarıyla gündeme gelen ve sistemlere gereksiz yükler bindiren Adobe Flash'ı bırakarak HTML5'e geçiş sürecinde önemli adımlar gerçekleştirdi.
Bahsi geçen değişimi resmi blog sayfası üzerinde duyuran Twitch, bu süreçte ilk olarak web versiyonundaki video oynatıcısında HTML5 ve Javascript temelli kontrol araçları sunmaya başladı. Her unsuruyla HTML5 oynatıcı öncesi önemli bir gelişme olarak görülen bu adım, yavaş yavaş tüm kullanıcılara da yayılacak ve genel olarak daha iyi bir deneyim elde edilmesine aracılık edecek.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blog.twitch.tv/2015/07/video-player-controls-now-in-html/ Yorum Yaz
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Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen
Dh'de html5 var da yine donuyor sanki habire.
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Playinq 3 yıl
Twitch kalitesinde zaten su an sıkıntı var. 512kps Hız ile once twitch tv de sonra YouTube da aynı Yayını izledim(evet hala oyle bir internet Hızı mevcut) twitch ile mobile hızında donmadan izlemek mümkünken YouTube da 240p ile izlemek mümkün oluyor. Arada cok buyuk kalite farkını söylemeden edemeyeceğim. Ama benim bildigim ikisi de flash player kullanıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Beyler sa. nexus 4 telim cok isindigi icin islemcisine dis macunundan termal macun yapip surdum ustunede termal pad olarak 1 kurus koydum ama macunu biraz fazla koymusum tel hic acilmadi sonra macunu temizleye bilgidim kadar temizledim( hala azik anakartta yapismis durumda onlari cikartamadim) tel acildi ama bu seferde ekran pır pır ediyor cozmenin bir yolu varmidir acaba yoksa anakartta kalan kalintilar yuzunden mi oluyor?
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trollmaster 3 yıl
homeedition88
Bazi arkadaslar olayi yanlis anlamis. Flash son kullanicinin sistemine yuk bindirip, hizmeti veren serverlardan yuk azaltiyor. Videonun decode edilmesi isini kullanicinin cpusu yaparken server o isle ugrasmayip verileri aktarma isini ustleniyor ama adobe yillarca bir turlu kullanicinin sistemindeki yuku azaltamadi. O yuzden mobil devrim ile silindi gitti (Steve jobsin ellerinden operiz) :))

asıl sen birçok şeyi yanlış anlamışsın. decode edilmiş veri ne kadar yer kaplıyor biraz daha araştır
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smart1978 3 yıl
Lockheed
smart1978Flash player 19 yaşında eski teknolojilerden gelme . 19 yaşında şuan ölmesi normal . en.wikipedia.org/...
Flash Playerin 19 yaşında olması onun ölmesinin normal olduğu anlamına gelmiyor. Flashın açıklarının kapanmaması ya da sisteme getirdiği yük sadece Adobenin Flasha yeterince kaynak aktarmamasından kaynaklanıyor. Kim tahmin ederdi ki Winampın biteceğini? Ama bitti. Flash tamamen bitmez belki daha uzun bir süre ama, popüler olan sitelerin hepsi sistemlerini yormayan başka yazılım teknolojileri tercih ederler. Bu bugün HTML5 olur, yarın başka bir teknoloji yapan çıkar, insanlar da onu kullanır.

wikipedia linkini tamamini oku da isin aslini anla ...
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homeedition88 3 yıl
Bazi arkadaslar olayi yanlis anlamis. Flash son kullanicinin sistemine yuk bindirip, hizmeti veren serverlardan yuk azaltiyor. Videonun decode edilmesi isini kullanicinin cpu'su yaparken server o isle ugrasmayip verileri aktarma isini ustleniyor ama adobe yillarca bir turlu kullanicinin sistemindeki yuku azaltamadi. O yuzden mobil devrim ile silindi gitti (Steve jobs'in ellerinden operiz) :))
1 Yanıt Yanıtla +1
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broodofqueen 3 yıl homeedition88
homeedition88

Bazi arkadaslar olayi yanlis anlamis. Flash son kullanicinin sistemine yuk bindirip, hizmeti veren serverlardan yuk azaltiyor. Videonun decode edilmesi isini kullanicinin cpu'su yaparken server o isle ugrasmayip verileri aktarma isini ustleniyor ama adobe yillarca bir turlu kullanicinin sistemindeki yuku azaltamadi. O yuzden mobil devrim ile silindi gitti (Steve jobs'in ellerinden operiz) :))


Rahmetli zamanında; "Bi b*k olmaz bu Flash'dan! Kullanmıyorum kardişim'" dediğinde yer yerinden oynamıştı.
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Lockheed 3 yıl
smart1978
Flash player 19 yaşında eski teknolojilerden gelme . 19 yaşında şuan ölmesi normal . en.wikipedia.org/...

Flash Player'in 19 yaşında olması onun ölmesinin normal olduğu anlamına gelmiyor. Flash'ın açıklarının kapanmaması ya da sisteme getirdiği yük sadece Adobe'nin Flash'a yeterince kaynak aktarmamasından kaynaklanıyor.
Kim tahmin ederdi ki Winamp'ın biteceğini? Ama bitti. Flash tamamen bitmez belki daha uzun bir süre ama, popüler olan sitelerin hepsi sistemlerini yormayan başka yazılım teknolojileri tercih ederler. Bu bugün HTML5 olur, yarın başka bir teknoloji yapan çıkar, insanlar da onu kullanır.
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smart1978 3 yıl
Flash player 19 yaşında eski teknolojilerden gelme .
19 yaşında şuan ölmesi normal .
en.wikipedia.org/...
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Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen
Dh'de html5 var da yine donuyor sanki habire.
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BekirTemel 3 yıl
Html 5 uzun zamandır çok etkili muhtemelen böylede devam eder.
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interwap 3 yıl
Adobe bile ipini çekti. Flashla devam etmenin mantığı yok zaten.
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