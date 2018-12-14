Huawei P30 Pro çentikli tasarım trendini sürdürecek

Yeni yıla girmemize hala iki hafta var ancak 2019'da çıkacak akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar çoktan gelmeye başladı. Bunlardan biri de önümüzdeki yılın Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Huawei P30 serisi. Sızıntıları ile sıkça gündeme gelen Ice Universe, Huawei P30 modelinin Pro versiyonu hakkında bazı bilgiler paylaştı.

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Twitter'daki gönderisine Ben Geskin tarafından hazırlanan Huawei P30 Pro'nun konsept görselini de ekleyen Ice Universe, akıllı telefonun delikli ekran ile geleceği yönündeki söylentileri reddederek çentikli tasarım trendini sürdüreceğini söyledi. Cihazda su damlası şeklinde bir çentik görebiliriz zira son dönemde piyasaya sürülen telefonların çoğunda böyle bir tasarım tercih edildi.

38 MP Sony IMX607 görüntü sensörüne sahip olacak

Huawei P30 Pro'da Çinli BOE veya Güney Koreli LG Display tarafından üretilecek kavisli OLED ekran paneli kullanacak. Ice Universe ayrıca, OLED ekran deliğinin Samsung'a özel olduğunu iddia edince takipçilerden biri Huawei Nova 4 modelinde BOE tarafından üretilen delikli ekranın kullanıldığını hatırlattı. Anacak bir diğer kullanıcı Nova 4'ün LCD ekrana sahip olduğunu söyleyerek duruma açıklık getirdi.

Amiral gemisi telefonla ilgili başka herhangi bir detay yok. Ancak, 38 MP Sony IMX607 görüntü sensörü ile gelmesi bekleniyor. Bir önceki model olan P20 Pro'da IMX600 sensöre yer verilmişti. Yeni görüntü sensörünün gece çekimlerinde daha iyi performans gösterecek şekilde optimize edildiği bildiriliyor. Ayrıca Exmor RS teknolojisine ve düşük gürültülü canlı renkler sunmak için yerleşik yüksek sinyal-gürültü oranına (SNR) sahip olduğu da gelen haberler arasında.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1073033100068712448