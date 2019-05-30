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Flipboard hacklendi, dokuz ay boyunca veriler çalındı

Flipboard platformu tam 9 ay boyunca siber saldırıya uğradı. Saldırılar geç fark eden geliştirici ekip kullanıcı verilerinin çalındığını belirtiyor. Saldırının boyutu ise bilinmiyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Flipboard hacklendi, dokuz ay boyunca veriler çalındı

İnternet üzerindeki makaleleri veya sayfaları sonra okumak için saklamak dendiğinde akla ilk gelen uygulama olan Flipboard ciddi bir siber saldırıya uğradı. Saldırganlar 9 ay boyunca elini kolunu sallayarak sunuculara girdi.

Dokuz ay sürdü

Flipboard tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Haziran 2018 ve 23 Mart 2019 tarihleri ile 21 Nisan-22 Nisan 2019 tarihleri arasında yani yaklaşık 9 ay boyunca saldırganlar veri tabanlarına sızmaya devam etti. Bu süreçte kullanıcıların isimleri, şifreli olarak korunan şifreler, email adresleri ve Flipboard kullanıcı adları ele geçirildi.

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Bunca zaman boyunca sistem yönetiminin saldırıyı nasıl fark edemediği bilinmiyor. Veri tabanlarındaki şifreler 2012 yılına kadar SHA-1 yöntemiyle 2012 sonrasında ise bcrypt yöntemiyle şifrelenmiş. Bu bakımdan erişimin zor olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte kaç kullanıcı saldırıdan etkilendi açıklanmadı.

Diğer taraftan Flipboard üçüncü taraf uygulamalarla da entegre olduğu için bunların onay jetonları da veri tabanlarında saklanmaktaydı. Geliştiriciler şimdilik entegre uygulamalara sızma girişimi ile karşılaşmadıklarını belirtiyor.

Bu tarz siber saldırılar sonrasında elde edilen büyük kullanıcı veri dosyalarının internet üzerinde indirmeye sunulduğunu biliyoruz. Muhtemelen Flipboard bilgileri de çoktan ortaya saçılmıştır. En azından kullanıcı ismini kullanarak ve şifreyi de bilindik kombinasyonlardan deneyerek hesaplara girmeye çalışanlar olacaktır. Bu bakımdan Flipboard şifrelerinin değiştirilmesinde fayda var.

 

https://www.slashgear.com/flipboard-reveals-nine-month-data-breach-heres-what-was-exposed-29578394/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 1 hf.
9 ay gibi bir süre bu işlemin iç kaynaklı yapıldığını düşündürtüyor. Bu tip hack işlemleri zaten genelde içeriden bilgiye ihtiyaç duyar fakat 9 ay boyunca farkedilmemek kesinlikle iç destek gerektirir. İşlemi yapan kişi ya içeriden ya da dışarıdan yapılırken içeriyi temiz gösteren birisi var. Bu durumda da firma içeirisndeki kullanıcı yetki dağılımı bunların denetlenmesi gibi şeyler geliyor insanın aklına. Her türlü pis bir durum, bugün eposta gönderdiler bana da, uzun zamandır kullanmıyordum nerelere bağlı unuttum bile, şimdi her şeyin şifresini değiştirme vakti...
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Bu tür saldırı haberlerini firmaların kendilerinin söyleyip medyaya servis etmesi kuşku verici geliyor bana. Sanki kendi yaptıkları bazı haltlar bir gün günyüzüne çıkacak diye şimdiden önlem alıp hırsızlık olayları ile olayları sulandırıyorlar gibi. Biz yahmadık başkaları yaptı diyecekler. Oysa kullanıcılar eğer ki bu veri hırsızlığından dolayı bu tür siteleri milyar dolarlarca dava etme hakları olsa bak bakalım açık kapı bırakır veya site bilgilerinizi çaldırdık derler mi?
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Amd64x2 1 hf.
Bize hic kimse yaptirim uygulayamaz. Cunku yaptirim bulamazlar, ne uretiyoruz ki.
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alemburda34 1 hf.
9 ay ne yapmışlar tatile mi çıkmış geliştirici ekip.
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balcis 1 hf.
9 ay ya 9 ay dile kolay. tek olumlu tarafı şimdi kabul edip haber vermeleri.
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