Football Manager 2018 çıkış tarihi duyuruldu

SEGA ve geliştirici ekip Sports Interactive, Football Manager 2018'in çıkış tarihini duyurdu.
Football Manager 2018, 10 Kasım Cuma günü çıkacak.
Ayrıca, Football Manager 2018 için 9 Ekim Pazartesi gününden önce ön sipariş veren ve Steam kütüphanelerinde Football Manager 2017 olan oyuncular Steam ya da SEGA Store'dan satın alma işlemi yaptıklarında %25'lik "Sözleşme Uzatma Bonusu" indirimi alacak.
Yeni Özellikler Eylül'de AçıklanacakFootball Manager 2018'deki yeni özelliklerin ve yükseltmelerin ilk ayrıntıları Eylül'ün ortasında paylaşılacak.
Bu yıl ilk defa Football Manager 2018 (PC, Mac ve Linux), Football Manager Touch 2018 (PC, Mac, Linux, iOS ve Android) ve Football Manager Mobile 2018 (iOS ve Android) tüm platformlar için aynı gün çıkacak.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Football_Manager_2018_Cikis_Tarihi_Duyuruldu-87690.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
açıklandı kardeşim
Kadın futbolu, geliştirilmiş kupa seremonisi gibi gibi..
FM 12'den beri çıktığı ilk gün ön siparişi verenlerdenim.. Geçmiş her oyunda dediğim "bi daha çıkınca almayacam, bu ne abi?" deyip her seferinde alıyorum. Bunda da öyle olacak. 89 TL'ye düşüyor indirim ile.
Her sene mutlaka güzel gelişmeler bekliyoruz ama kaplumbağa misali ilerlemeye devam.
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