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Football Manager 2018 çıkış tarihi duyuruldu

SEGA, futbol severlerin merakla beklediği oyunlardan Football Manager 2018'in çıkış tarihini duyurdu. Oyun ilk defa tüm platformlara aynı gün çıkacak. İşte detaylar:
1 yıl
3,6b
1
20
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Football Manager 2018 çıkış tarihi duyuruldu
SEGA ve geliştirici ekip Sports Interactive, Football Manager 2018'in çıkış tarihini duyurdu.

Football Manager 2018, 10 Kasım Cuma günü çıkacak.
Football Manager 2018 (Windows, macOS veya Linux için) için SEGA onaylı bir satıcıdan ön sipariş veren herkes, tam olarak oynanabilir bir Beta sürüm ile resmi çıkış tarihinden en az iki hafta önce sezon öncesi döneme başlayabilecek. Beta sürümünde başlanan tek oyunculu kariyerler tam oyunda da sürdürülebilecek.

Ayrıca, Football Manager 2018 için 9 Ekim Pazartesi gününden önce ön sipariş veren ve Steam kütüphanelerinde Football Manager 2017 olan oyuncular Steam ya da SEGA Store'dan satın alma işlemi yaptıklarında %25'lik "Sözleşme Uzatma Bonusu" indirimi alacak.

Yeni Özellikler Eylül'de Açıklanacak 

Football Manager 2018'deki yeni özelliklerin ve yükseltmelerin ilk ayrıntıları Eylül'ün ortasında paylaşılacak.

Bu yıl ilk defa Football Manager 2018 (PC, Mac ve Linux), Football Manager Touch 2018 (PC, Mac, Linux, iOS ve Android) ve Football Manager Mobile 2018 (iOS ve Android) tüm platformlar için aynı gün çıkacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Football_Manager_2018_Cikis_Tarihi_Duyuruldu-87690.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RiorraW 1 yıl
Fm 2017 yi aldım 80 lira vermiştim 16 da vardı ve fm 16 sürümüyle hiçbir farkı olmadığını oynayınca anladım ve verdiğim paranın boşa gittiğini. lütfen almayın aldırtmayın yaklaşık 3 senedir görünüş değiştirip önümüze sunuyorlar yazık verilen paraya.
Fm 2017 yi aldım 80 lira vermiştim 16 da vardı ve fm 16 sürümüyle hiçbir farkı olmadığını oynayınca anladım ve verdiğim paranın boşa gittiğini. lütfen almayın ...
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Leonardo DiCaprio. 1 yıl en beğenilen
Yine aynı oyunu ısıtıp ısıtıp önümüze koyacaklar rakipsizler hiç bir şey değişmeyecek her zamanki gibi alıcaz yine.
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emir66 1 yıl
Yeni özellikler açıklandı mı?
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ursabim 1 yıl emir66
emir66
Yeni özellikler açıklandı mı?

açıklandı kardeşim
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cantekim 1 yıl
fm 17 için 17-18 sezonu grafik dosylarını nerden bulabilirim ? buluyorum fakat hep geçen sezon.
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-SiddHartha 1 yıl
maç motoru adam edimedikten sonra ne kadar gelişirse gelişsin oynanmaz. Oyunda aşırı derecede script var zaten bu scriptleri kim icat ettiyse beni bütün futbol oyunlarından soğuttu eski oyunların zevkini asla veremiyor bu yüzden.
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tereliye 1 yıl
Bu oyunu iki yılda bir alırım.16'yı almıştım 17'yi almadım.Şimdi 18i alacağım.Ona rağmen büyük denilecek kadar bir fark keşfetmedim.18 beklenilenleri sunamazsa bu gidişle 3 yılda 1'e indireceğim gibi gözüküyor.Lakin sevdalısıyız vaz da geçemiyoruz.
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Jurgen Klopp 1 yıl
Çok ciddi değişiklikler ve yeni özelliklerin olduğu söyleniyor..
Kadın futbolu, geliştirilmiş kupa seremonisi gibi gibi..
FM 12'den beri çıktığı ilk gün ön siparişi verenlerdenim.. Geçmiş her oyunda dediğim "bi daha çıkınca almayacam, bu ne abi?" deyip her seferinde alıyorum. Bunda da öyle olacak.
89 TL'ye düşüyor indirim ile.
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Nerevarine 1 yıl
120₺ vermeye gerek yok indirimlere kadar bir öncekini oynarız sonra yine 20-30₺ olur zaten.
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Master_Evil 1 yıl
telefonda daha çok oynanıyor artık bu oyunlar
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- The Stig - 1 yıl
FM bildiğimiz FM
Sonuçta oturmuş bir sistem var, bu yüzden çok büyük değişiklikler veya yenilikler beklemek biraz hayalperestlik olur.
Her sene mutlaka güzel gelişmeler bekliyoruz ama kaplumbağa misali ilerlemeye devam.
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ShoyoHinata 1 yıl
Fm 16 oynuyorum hala begenirsem ocak subat gibi gelen updateden sonra alirim.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Hala mı ah eskiler deyip dalan kendini geliştirmesse olacağı bu zaten hep ezbere gidiyor ve geriliyor.Ben oynamayı bıraktım zaten 5 sene oldu.Ama oyuncu reytinglerine bakarım gene ara sıra
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