Football Manager 2018 çıkış tarihi duyuruldu

SEGA ve geliştirici ekip Sports Interactive, Football Manager 2018'in çıkış tarihini duyurdu.

Football Manager 2018, 10 Kasım Cuma günü çıkacak.

Ayrıca, Football Manager 2018 için 9 Ekim Pazartesi gününden önce ön sipariş veren ve Steam kütüphanelerinde Football Manager 2017 olan oyuncular Steam ya da SEGA Store'dan satın alma işlemi yaptıklarında %25'lik "Sözleşme Uzatma Bonusu" indirimi alacak.

Yeni Özellikler Eylül'de Açıklanacak

Bu yıl ilk defa Football Manager 2018 (PC, Mac ve Linux), Football Manager Touch 2018 (PC, Mac, Linux, iOS ve Android) ve Football Manager Mobile 2018 (iOS ve Android) tüm platformlar için aynı gün çıkacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Football_Manager_2018_Cikis_Tarihi_Duyuruldu-87690.htm

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Football Manager 2018 (Windows, macOS veya Linux için) için SEGA onaylı bir satıcıdan ön sipariş veren herkes, tam olarak oynanabilir bir Beta sürüm ile resmi çıkış tarihinden en az iki hafta öncedöneme başlayabilecekBeta sürümünde başlanan tek oyunculu kariyerler tam oyunda da sürdürülebilecek.Football Manager 2018'deki yeni özelliklerin ve yükseltmelerin ilk ayrıntıları Eylül'ün ortasında paylaşılacak.