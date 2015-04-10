Football Manager Classic 2015 iPad’e geldi

SEGA’nın futbol menajerlik oyunu olan Football Manager Classic 2015, hiçbir kısıtlamaya gitmeden tüm heyecanını iPad üzerine taşıyor.





Klasik oyunun port edilmiş hali olan FMC 2015, 51 ülkeden 117 takımı barındırıyor. Takımın menajeri olarak yetenek avına çıkıyor, sayısız antrenman programlarından istediğinizi uyguluyor ve sahada başarıdan başarıya koşuyorsunuz.





Oyunda öne çıkan ise 3D maç motoru. Bu sayede çeşitli açılardan maçı izleyebiliyor ve takımdaki eksiklikleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Oyun iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini 2 ve iPad Mini 3 modelleri ile uyumlu. Oyun fiyat bakımından da PC sürümünü aratmıyor ve 42TL seviyesinde satılıyor.











