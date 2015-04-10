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Football Manager Classic 2015 iPad’e geldi

4 yıl
2b
1
9
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Football Manager Classic 2015 iPad’e geldi

SEGA’nın futbol menajerlik oyunu olan Football Manager Classic 2015, hiçbir kısıtlamaya gitmeden tüm heyecanını iPad üzerine taşıyor. 

Klasik oyunun port edilmiş hali olan FMC 2015, 51 ülkeden 117 takımı barındırıyor. Takımın menajeri olarak yetenek avına çıkıyor, sayısız antrenman programlarından istediğinizi uyguluyor ve sahada başarıdan başarıya koşuyorsunuz. 

Oyunda öne çıkan ise 3D maç motoru. Bu sayede çeşitli açılardan maçı izleyebiliyor ve takımdaki eksiklikleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Oyun iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini 2 ve iPad Mini 3 modelleri ile uyumlu. Oyun fiyat bakımından da PC sürümünü aratmıyor ve 42TL seviyesinde satılıyor.




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tugares 4 yıl
Hocam 42 TL nedir ya
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tolgabjk 4 yıl
Android tabletlerede gelir mi acaba

Edit: gelmiş zaten
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Sevo16 4 yıl
42 tl tablet yada telefon oyunu için rüya rakam konuyu ilk görünce neyse parası indiririm dediyse 42 de çok be arkadaş
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canmania 4 yıl
Türkçe desteği var mı?
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Avatar 4 yıl canmania
canmania

Türkçe desteği var mı?

var hocam.
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flowerhorn 4 yıl
Ucuzmuş alayım 1 kilo
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theJuDGe_41 4 yıl
iPad Mini 3 ne zaman çıktı arkadaş
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