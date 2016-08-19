Ford 2021'e kadar tam otonom aracını yollara çıkarmayı planlıyor

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Ford 2021 yılına kadar zorlu direksiyon ve pedal barındırmayan tam otonom araç projesini tamamlamayı planlıyor. Tesla gibi diğer firmaların kullandığı yarı otonom sürüş karşısında oldukça zorlu bir yol olsa da, köklü firma bu araçların 5 yıl içinde yolculuk paylaşımı gibi konularda kullanılabilmesine olanak sağlayacağı konusunda kendinden emin görünüyor.
Proje otonom sürüş teknolojisi açısından büyük bir sıçrama olsa da Ford bu teknolojiyi son kullanıcıya doğrudan sunmayı düşünmüyor. Şirketin uzun vadede fikirleri içinde yer alsa da kısa vadede firma otonom araçlarını yolculuk paylaşım sektörüne kazandırmayı amaçlıyor. Planın en büyük parçasını SAE 4. seviye standardında otonom araçlar geliştrimek oluştururken bu seviyeye göre aracın sürüşün bütün gereklerini tamamen kendi kendine yerine getirmesi gerekiyor.
Bu durum Uber gibi yolculuk paylaşım şirketleri için tam da istenen nokta olurken, araç üreticileri için ise hedef noktası olacağa benziyor. Diğer araç üreticilerine baktığımızda General Motors'un da Ford'a benzer bir projesi bulunurken teknoloji devi Google ise bir süredir direksiyon ve pedalsız otonom aracını test ediyor. Ford'un gelecekte müşterilerinden biri olacağı tahmin edilen Uber bile aynı amaç uğruna kendi teknolojisini geliştiriyor.
Firmanın belirlediği tarihe projeyi yetiştirip yetiştirmeyeceği bilinmez ama endüstrinin otonom sürüş teknolojilerine son dönemde verdiği büyük öneme bakacak olursak, 2021 yılında Ford'dan tam otonom bir araç görebiliriz.
http://www.theverge.com/2016/8/16/12504300/ford-autonomous-car-ride-sharing-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Akıllı telefonların zamanında nasıl olması gerektiğini nasıl ki apple gösterdiyse Tesla'da araç sektöründe otonom araçların nasıl olması gerektiğini gösterdi.
Yinede beni süren bir robotun içinde olmak istemem. Basit Shutter filan olurda şehir içinde pek tercih etmem güvenemem.
Bence sırf bu güven sorunu nedeniyle bir nesil geçmesi gerekir.
İlk araba kullanmaya başladığımda bu ne ya heryerim ayrı oynayacak bir de o sıra İstanbul trafiğinde etrafımda olup biten herşeydende haberim olacak ne zor ve saçma bir iş demiştim.
dünya üzerinde çok fazla kişi işsiz kalacak
ve haliyle sosyal sistemde sosyal patlamalar yaşanacak gibi !
ulaştırmada ekonomi maliyeti ve fiyatlar düşecek ama insanlar işsiz kalınca
para olmayınca ucuzlamasının hiç bir anlamı yok !
anca tam sosyal bir sistem anlamıyla her şeyin bedava olması lazım gerekiyor
aksi halde ; bu işin sonu ticari açıdan rekabet edilemeyen ulaşım ve ulaştırma maliyetleri yüzünden insan şoför kullanan firmalar bile bu işe kayacak gibi !
teknoloji ilerliyor diye sevinmek güzel
ama teknoloji ile sosyoloji bir biriyle paralel bağları olan 2 konu
teknoloji dengesiz geliştirse sosyolojik zararları çok büyük olabiliyor !
sosyolojik alt yapı telafi planı olmadan
bir teknolojiyi getirmek büyük zarar verir !
Hocam bu söylediğinizi otonom sürüş için değil, normal şartlarda araçların güvenlik konusundaki teknolojilerinde de düşünebiliriz.
Fakat firmalar aralarındaki bu farklar ve üstünlükler sayesinde az yada çok satıyor, o farkı başkasıyla paylaşıp güç kaybetmeyi yada rakibini güçlendirmeyi istemez :)
Otonom sürüş ve elektrikli araçlar firmaların yeni ve güçlenmek istedikleri teknolojiler, kim daha iyi ve güvenli şekilde müşteriye ulaşırsa en büyük payı o alacak...
Otomotiv sektöründe böylesine paralar ve rekabet varken söylediğiniz sadece hayal :)
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