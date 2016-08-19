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Ford 2021'e kadar tam otonom aracını yollara çıkarmayı planlıyor

Pek çok otomobil üreticisi sürücüsüz araç projeleri üzerinde çalışmalarına devam ederken Ford 2021 yılına kadar pedal ve direksiyon barındırmayan aracını piyasaya süreceğini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ford 2021 yılına kadar zorlu direksiyon ve pedal barındırmayan tam otonom araç projesini tamamlamayı planlıyor. Tesla gibi diğer firmaların kullandığı yarı otonom sürüş karşısında oldukça zorlu bir yol olsa da, köklü firma bu araçların 5 yıl içinde yolculuk paylaşımı gibi konularda kullanılabilmesine olanak sağlayacağı konusunda kendinden emin görünüyor.
Proje otonom sürüş teknolojisi açısından büyük bir sıçrama olsa da Ford bu teknolojiyi son kullanıcıya doğrudan sunmayı düşünmüyor. Şirketin uzun vadede fikirleri içinde yer alsa da kısa vadede firma otonom araçlarını yolculuk paylaşım sektörüne kazandırmayı amaçlıyor. Planın en büyük parçasını SAE 4. seviye standardında otonom araçlar geliştrimek oluştururken bu seviyeye göre aracın sürüşün bütün gereklerini tamamen kendi kendine yerine getirmesi gerekiyor.
Bu durum Uber gibi yolculuk paylaşım şirketleri için tam da istenen nokta olurken, araç üreticileri için ise hedef noktası olacağa benziyor. Diğer araç üreticilerine baktığımızda General Motors'un da Ford'a benzer bir projesi bulunurken teknoloji devi Google ise bir süredir direksiyon ve pedalsız otonom aracını test ediyor. Ford'un gelecekte müşterilerinden biri olacağı tahmin edilen Uber bile aynı amaç uğruna kendi teknolojisini geliştiriyor.
Firmanın belirlediği tarihe projeyi yetiştirip yetiştirmeyeceği bilinmez ama endüstrinin otonom sürüş teknolojilerine son dönemde verdiği büyük öneme bakacak olursak, 2021 yılında Ford'dan tam otonom bir araç görebiliriz.

http://www.theverge.com/2016/8/16/12504300/ford-autonomous-car-ride-sharing-2021 Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
Ford diyorsa yapar arkadaş
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kadirirdem 3 yıl
Bekleyip Göreceğiz...
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alemburda34 3 yıl
Tesla olmasa diğer firmalar otonom araçta bu kadar istekli olmazdı.
Akıllı telefonların zamanında nasıl olması gerektiğini nasıl ki apple gösterdiyse Tesla'da araç sektöründe otonom araçların nasıl olması gerektiğini gösterdi.
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selcuksert38 3 yıl
benim gibi araç kullanmayı sevmeyenler için sevindirici gelişmler
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gs09gs09 3 yıl
Bizde tutmaz bu otonom xD ben almam sahsen o kadar para veriosam ben kullanicam robot degil xD
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Eeltorm 3 yıl
Ford ta yapsın otonom ve elektrikli araçların yaygınlaşması lazım geleceğin teknolojileri sonuçta.
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UzayMekiğineKafaAtanKedi 3 yıl
Oda iyi yol tutacakmıymış
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gun 3 yıl
Ticari kaygılar ve sırlar nedeniyle beraber çalışamıyorlar. Esas ilginç olan herkesin kendi başarabileceğine dair güvenmesi. Bana bu işin tahminimizden daha kolay hale geldiğini düşündürüyor artık.
Yinede beni süren bir robotun içinde olmak istemem. Basit Shutter filan olurda şehir içinde pek tercih etmem güvenemem.
Bence sırf bu güven sorunu nedeniyle bir nesil geçmesi gerekir.
İlk araba kullanmaya başladığımda bu ne ya heryerim ayrı oynayacak bir de o sıra İstanbul trafiğinde etrafımda olup biten herşeydende haberim olacak ne zor ve saçma bir iş demiştim.
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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
Ford diyorsa yapar arkadaş
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SEO-Uzmanı 3 yıl
eğer bu otonom sürücü sistemi gelirse
dünya üzerinde çok fazla kişi işsiz kalacak
ve haliyle sosyal sistemde sosyal patlamalar yaşanacak gibi !
ulaştırmada ekonomi maliyeti ve fiyatlar düşecek ama insanlar işsiz kalınca
para olmayınca ucuzlamasının hiç bir anlamı yok !
anca tam sosyal bir sistem anlamıyla her şeyin bedava olması lazım gerekiyor
aksi halde ; bu işin sonu ticari açıdan rekabet edilemeyen ulaşım ve ulaştırma maliyetleri yüzünden insan şoför kullanan firmalar bile bu işe kayacak gibi !
teknoloji ilerliyor diye sevinmek güzel
ama teknoloji ile sosyoloji bir biriyle paralel bağları olan 2 konu
teknoloji dengesiz geliştirse sosyolojik zararları çok büyük olabiliyor !
sosyolojik alt yapı telafi planı olmadan
bir teknolojiyi getirmek büyük zarar verir !
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MeTalliCaLi 3 yıl SEO-Uzmanı
Yazını okuyunca aklıma şu geldi youtube.com/...
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Escapetolife 3 yıl
Tek sıkıntı her firma kendisi geliştirmeye çalışıyor ve ulaşmaya çalıştıkları sonuç aynı. Bu konuda ortak bir organizasyon oluşturup her firma bu çatı altında çalışmalarını sürdürse insanlık bu teknolojiye daha erken ve daha az hata, kaza oranıyla ulaşabilir.
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oyuncu11790 3 yıl Escapetolife
Escapetolife

Tek sıkıntı her firma kendisi geliştirmeye çalışıyor ve ulaşmaya çalıştıkları sonuç aynı. Bu konuda ortak bir organizasyon oluşturup her firma bu çatı altında çalışmalarını sürdürse insanlık bu teknolojiye daha erken ve daha az hata, kaza oranıyla ulaşabilir.

Hocam bu söylediğinizi otonom sürüş için değil, normal şartlarda araçların güvenlik konusundaki teknolojilerinde de düşünebiliriz.

Fakat firmalar aralarındaki bu farklar ve üstünlükler sayesinde az yada çok satıyor, o farkı başkasıyla paylaşıp güç kaybetmeyi yada rakibini güçlendirmeyi istemez :)

Otonom sürüş ve elektrikli araçlar firmaların yeni ve güçlenmek istedikleri teknolojiler, kim daha iyi ve güvenli şekilde müşteriye ulaşırsa en büyük payı o alacak...

Otomotiv sektöründe böylesine paralar ve rekabet varken söylediğiniz sadece hayal :)
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