Ford 2021'e kadar tam otonom aracını yollara çıkarmayı planlıyor

Ford 2021 yılına kadar zorlu direksiyon ve pedal barındırmayan tam otonom araç projesini tamamlamayı planlıyor. Tesla gibi diğer firmaların kullandığı yarı otonom sürüş karşısında oldukça zorlu bir yol olsa da, köklü firma bu araçların 5 yıl içinde yolculuk paylaşımı gibi konularda kullanılabilmesine olanak sağlayacağı konusunda kendinden emin görünüyor.

Proje otonom sürüş teknolojisi açısından büyük bir sıçrama olsa da Ford bu teknolojiyi son kullanıcıya doğrudan sunmayı düşünmüyor. Şirketin uzun vadede fikirleri içinde yer alsa da kısa vadede firma otonom araçlarını yolculuk paylaşım sektörüne kazandırmayı amaçlıyor. Planın en büyük parçasını SAE 4. seviye standardında otonom araçlar geliştrimek oluştururken bu seviyeye göre aracın sürüşün bütün gereklerini tamamen kendi kendine yerine getirmesi gerekiyor.

Bu durum Uber gibi yolculuk paylaşım şirketleri için tam da istenen nokta olurken, araç üreticileri için ise hedef noktası olacağa benziyor. Diğer araç üreticilerine baktığımızda General Motors'un da Ford'a benzer bir projesi bulunurken teknoloji devi Google ise bir süredir direksiyon ve pedalsız otonom aracını test ediyor. Ford'un gelecekte müşterilerinden biri olacağı tahmin edilen Uber bile aynı amaç uğruna kendi teknolojisini geliştiriyor.

Firmanın belirlediği tarihe projeyi yetiştirip yetiştirmeyeceği bilinmez ama endüstrinin otonom sürüş teknolojilerine son dönemde verdiği büyük öneme bakacak olursak, 2021 yılında Ford'dan tam otonom bir araç görebiliriz.

http://www.theverge.com/2016/8/16/12504300/ford-autonomous-car-ride-sharing-2021