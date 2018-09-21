Ford Otosan’ın geliştirdiği F-MAX'e büyük ödül!

Ford Trucks'ın 2018 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya tanıttığı yeni çekicisi F-Max, Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması’nda (IToY) 23 Avrupa ülkesinin önde gelen sektörel gazetecilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından; teknolojik inovasyon, konfor, güvenlik, sürüş dinamikleri, yakıt ekonomisi ve toplam sahip olma maliyeti gibi kriterlerden oluşan zorlu bir değerlendirmeden geçtikten sonra "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu" ödülüne layık görüldü.
Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ödül, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) Jüri Başkanı Gianenrico Griffini tarafından IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda Ford Trucks standında yapılan törende takdim edildi.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: "Yeni Ford Trucks F-MAX, 13 litre hacimli 500 beygir güce ve 2500 Nm torka sahip Ecotorq motoruyla, dünya çapında bir oyuncu. Prestije ve güce dayanan modern tasarım dilimiz, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunarken, üstün aerodinamizm, güç ve aktarma organlarının optimum kalibrasyonu ve teknik özellikleri ile, mevcut modele göre yakıt tüketimini yüzde 6 oranında düşürüyor." dedi.
F-MAX’in dünya prömiyeri sonrasında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Bugün geldiğimiz noktada bir aracı, motoru dâhil, geliştirip üretebilecek yeteneğe sahip ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. F-MAX ile Türkiye’nin sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk çekicisini dünyaya sunuyoruz. Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü üretim gücümüzün ve mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor. Çekicimizin uluslararası pazara yeni bir oyuncu olarak girmesi için hazırız." dedi.
Ford Trucks F-MAX
Ali Koç, "Bugün itibarıyla 33 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2018 sonu itibarıyla 41, 2020 sonu itibarıyla da 51 ülkede var olmayı hedefliyoruz." dedi.
F-MAX, 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabi tutuldu. Farklı pazar koşullarına uygun olarak geliştirilen Ford Trucks F-MAX, çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki testleri başarı ile tamamladı.
Geleceğin teknolojilerine odaklanan Ford Trucks F-MAX, ConnecTruck kapsamında bilginin her an ulaşılabilir olmasını, kullanıcıların araçlarına, işlerine ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyor. Ford'un bağlantılı ilk ağır ticari aracı olan F-MAX, harita destekli hız kontrolü, multimedya sistemi gibi teknolojileriyle sürücülerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştırıyor.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ali-koc-ford-otosanin-yeni-cekicisinin-tanitildigi-hannoverde-konustu-40962538 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Motor ivecodan türetme. Geçmiş zaman hatırlamıyorum. Iveconun Cursor Motoru var bakın resimlerine çözersiniz zaten.
Onun tüm haklarını aldı Otosan, artık üstüne ne taktı ne çıkardı bilmem. Olmamasından iyidir. Kalanı konusunda fikrim yok.
Ford markasına gelince. KOÇ marka kamyonu kimse almayacağı için doğal olarak Ford markası ile satılıyor. Artık koç grubu ile Ford arasındaki anlaşma nasılsa bilemem.
Haticenin neticesi, yarın savaş çıktı,
Kamyon, Hafif zırhlı araç için motor cepte, siz oraya bakın....
Darısı Şazıman ya Resullulah diyecek zenginlerimizin başına.
youtube.com/...
Bir satır yorumla, Scaina'ya benzemiş Daf'a benzemiş yok bilmem neresi Volvoymuş. Yok efendim Türkiye'de sadece ticari araç üretiyormuş Otosan. Ford Otosan'a binek araç üretebilirsin dedikten sonra Koç ailesi seve seve bu işe girer. Ancak ford pek çok modelin üretimini durduruyor. Avrupa'da ise %12 oranında işten çıkarma oldu. Aklı çalışan adamlar Türkiye'de bu işin yapılmasından ve projede çalışan mühendisler ile gurur duymalı. Bu adamlar da ülkeyi terk ederse, yakacak kına bile bulamazsınız.
Mantıklı düşünün kamyonda kullanılan parça sayısı 30.000 civarında. Tabi ki parçaların bir kısmı farklı araçlardan alınacak. Bir kısmı yerli bir kısmı ithal olacak. A dan Z ye tamamını üreten bir firma yok. Aşın artık bu kafaları. Ülkede üretim yapan Tofaş Renault Honda Karsan Temsa Mercedes BMC Toyota Ford'un ülkede ürettiği modellerin kolay yapıldığını mı sanıyorsunuz.
Hayatında makarna pişirmemiş adamlar, ortaya çıkan dünya'nın en verimli ticari çekicilerinden birini sadistçe eleştiriyor.
Bırakın kamyoncular ve işi bilenler eleştirsin bu iş daha iyiye gitsin.
Helal olsun Otosan'a, helal olsun Koç'a
ve daha ülkemde taş üstüne taş koyan herkese
Saygılarımla
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