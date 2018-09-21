Ford Otosan’ın geliştirdiği F-MAX'e büyük ödül!

Ford Trucks'ın 2018 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya tanıttığı yeni çekicisi F-Max, Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması’nda (IToY) 23 Avrupa ülkesinin önde gelen sektörel gazetecilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından; teknolojik inovasyon, konfor, güvenlik, sürüş dinamikleri, yakıt ekonomisi ve toplam sahip olma maliyeti gibi kriterlerden oluşan zorlu bir değerlendirmeden geçtikten sonra "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu" ödülüne layık görüldü.

Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ödül, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) Jüri Başkanı Gianenrico Griffini tarafından IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda Ford Trucks standında yapılan törende takdim edildi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: "Yeni Ford Trucks F-MAX, 13 litre hacimli 500 beygir güce ve 2500 Nm torka sahip Ecotorq motoruyla, dünya çapında bir oyuncu. Prestije ve güce dayanan modern tasarım dilimiz, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunarken, üstün aerodinamizm, güç ve aktarma organlarının optimum kalibrasyonu ve teknik özellikleri ile, mevcut modele göre yakıt tüketimini yüzde 6 oranında düşürüyor." dedi.

F-MAX’in dünya prömiyeri sonrasında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Bugün geldiğimiz noktada bir aracı, motoru dâhil, geliştirip üretebilecek yeteneğe sahip ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. F-MAX ile Türkiye’nin sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk çekicisini dünyaya sunuyoruz. Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü üretim gücümüzün ve mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor. Çekicimizin uluslararası pazara yeni bir oyuncu olarak girmesi için hazırız." dedi.

Ford Trucks F-MAX

Ali Koç, "Bugün itibarıyla 33 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2018 sonu itibarıyla 41, 2020 sonu itibarıyla da 51 ülkede var olmayı hedefliyoruz." dedi.

F-MAX, 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabi tutuldu. Farklı pazar koşullarına uygun olarak geliştirilen Ford Trucks F-MAX, çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki testleri başarı ile tamamladı.



Geleceğin teknolojilerine odaklanan Ford Trucks F-MAX, ConnecTruck kapsamında bilginin her an ulaşılabilir olmasını, kullanıcıların araçlarına, işlerine ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyor. Ford'un bağlantılı ilk ağır ticari aracı olan F-MAX, harita destekli hız kontrolü, multimedya sistemi gibi teknolojileriyle sürücülerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ali-koc-ford-otosanin-yeni-cekicisinin-tanitildigi-hannoverde-konustu-40962538