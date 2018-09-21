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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford Otosan’ın geliştirdiği F-MAX'e büyük ödül!

Ford Trucks, Hannover’de başlayan Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı’nda (IAA), yeni çekicisi F-MAX’i dünyaya tanıttı. Ford F-Max, “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” seçildi.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Ford Trucks'ın 2018 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya tanıttığı yeni çekicisi F-Max, Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması’nda (IToY) 23 Avrupa ülkesinin önde gelen sektörel gazetecilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından; teknolojik inovasyon, konfor, güvenlik, sürüş dinamikleri, yakıt ekonomisi ve toplam sahip olma maliyeti gibi kriterlerden oluşan zorlu bir değerlendirmeden geçtikten sonra "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu" ödülüne layık görüldü.
Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ödül, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) Jüri Başkanı Gianenrico Griffini tarafından IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda Ford Trucks standında yapılan törende takdim edildi.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: "Yeni Ford Trucks F-MAX, 13 litre hacimli 500 beygir güce ve 2500 Nm torka sahip Ecotorq motoruyla, dünya çapında bir oyuncu. Prestije ve güce dayanan modern tasarım dilimiz, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunarken, üstün aerodinamizm, güç ve aktarma organlarının optimum kalibrasyonu ve teknik özellikleri ile, mevcut modele göre yakıt tüketimini yüzde 6 oranında düşürüyor." dedi.
 F-MAX’in dünya prömiyeri sonrasında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Bugün geldiğimiz noktada bir aracı, motoru dâhil, geliştirip üretebilecek yeteneğe sahip ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. F-MAX ile Türkiye’nin sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk çekicisini dünyaya sunuyoruz. Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü üretim gücümüzün ve mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor. Çekicimizin uluslararası pazara yeni bir oyuncu olarak girmesi için hazırız." dedi. 

Ford Trucks F-MAX 

Ali Koç, "Bugün itibarıyla 33 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2018 sonu itibarıyla 41, 2020 sonu itibarıyla da 51 ülkede var olmayı hedefliyoruz." dedi.
F-MAX, 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabi tutuldu. Farklı pazar koşullarına uygun olarak geliştirilen Ford Trucks F-MAX, çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki testleri başarı ile tamamladı.

Geleceğin teknolojilerine odaklanan Ford Trucks F-MAX, ConnecTruck kapsamında bilginin her an ulaşılabilir olmasını, kullanıcıların araçlarına, işlerine ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyor. Ford'un bağlantılı ilk ağır ticari aracı olan F-MAX, harita destekli hız kontrolü, multimedya sistemi gibi teknolojileriyle sürücülerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştırıyor.  

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ali-koc-ford-otosanin-yeni-cekicisinin-tanitildigi-hannoverde-konustu-40962538 Yorum Yaz
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eAkman 8 ay en beğenilen
Bunu bizim mühendislerimiz yapıyor, ama üzerinde Ford yazıyor...
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expressimo 8 ay
Ali Koç'u bir an Elon Musk zannettim.
1 Yanıt Yanıtla +31
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Polestar191 8 ay mr.felek
Agir vasitalarla alakali bi sektorde makina muhendisiyim ve bilmedigin konu hakkinda ahkam kesiyorsun bmc nin motoru sanzimani sasisi elekronik aksamlarida dahil yurdisindan zf,voith man ,cummins, vs vs gibi tedarikcilerden gelir yerli olan tek sey koltuk perde ve plastik aksamlaridir eee bu arac yerli olsa ne olur olmasa ne olur ayni sey temsa icinde gecerli daha 3-5 parcanin montajini duzgun gerceklestiremeyen sirketleri ilahlastirmayin burda
Agir vasitalarla alakali bi sektorde makina muhendisiyim ve bilmedigin konu hakkinda ahkam kesiyorsun bmc nin motoru sanzimani sasisi elekronik aksamlarida dah...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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fatkarah 1 ay
Bu konuya daha önce de yazmak istedim fakat bu işi sahada araçları kullanan biri olarak biraz bekleyip aracın kendini görerek ve tecrübe ederek gerçek bilgi olması için beklemeyi tercih ettim.Araç gerçektende koç Otosan grubunun lisansı altında üretilmiş ve Yapan yapmış yerli ve Otosan, biz firma olarak 5 adet aldık ve kullanıyoruz araçlar Avrupa yollarında devamlı olarak ve kullanan arkadaşlarım gayet memnunlar, yakıtı olsun servis geri dönüşü olsun gayet hızlı ve ilgili alakalı Ford Otosan bu araçla. Ben Avrupa'da da bu araçları bayilerde görmeye başladım ve Avrupalı şoförlerinde dikkatini çekmeyi başardığını söyleyebilirim.Aynı donanım daki Avrupalı bir markanın çekicisiyle de arasında en az 30.000 euro fiyat farkı var, yani daha ucuz.
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Delifisek.Tux 7 ay
Eyidir eyii. Bıdı bıdı yapmayın eskisi olmayanın yenisi olmaz. Şekli şemali güzel, birde az yakar ve dayanıklı çıkarsa oldu bitti.
Motor ivecodan türetme. Geçmiş zaman hatırlamıyorum. Iveconun Cursor Motoru var bakın resimlerine çözersiniz zaten.
Onun tüm haklarını aldı Otosan, artık üstüne ne taktı ne çıkardı bilmem. Olmamasından iyidir. Kalanı konusunda fikrim yok.
Ford markasına gelince. KOÇ marka kamyonu kimse almayacağı için doğal olarak Ford markası ile satılıyor. Artık koç grubu ile Ford arasındaki anlaşma nasılsa bilemem.
Haticenin neticesi, yarın savaş çıktı,
Kamyon, Hafif zırhlı araç için motor cepte, siz oraya bakın....
Darısı Şazıman ya Resullulah diyecek zenginlerimizin başına.
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cave_mann 7 ay
650milyon dolarlık global proje kuş gibi bir hale geldi. Olmadı başka projelere artık.
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DH Misafiri 8 ay
Ford bir Amerikan markasıdır ama Amerika'da kamyon fabrikası yoktur arkadaşlar. Ford'un dünyada iki kamyon fabrikası vardır, Brezilya ve Türkiye. Ford marka kamyonlar, tüm dünyaya bu iki fabrikadan dağılır. Fakat Brezilya'daki fabrika Türkiye'de geliştirilen kamyonları üretir, yani bir nevi montaj fabrikasıdır. Anlayacağınız Eskişehir İnönü, Ford'un kamyon geliştirme ve üretim merkezidir. Aynı şekilde Kocaeli Gölcük'teki fabrika da hafif ticari araç geliştirme ve üretim üssüdür. Ford Transit, Courier ve Custom modelleri de burada geliştirilip üretilir. Amerika'da satılan Transit'ler ise ABD Kansas'ta bulunan montaj fabrikasında üretilmektedir. Parçaların büyük bir kısmı Türkiye'den gider. Yani Ford Amerikan markasıdır, ama Türkiye'nin geliştirdiği ve parçalarının büyük kısmını Türkiye'den aldığı aracın montajcısıdır. 150'den fazla mühendisin çalıştığı, İstanbul Kartal'daki Ford-Otosan AR-GE merkezi, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı AR-GE merkezlerinden biridir.?
youtube.com/...
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DH Misafiri 8 ay
Arkadaşlar bu işler öyle kolay işler değil,
Bir satır yorumla, Scaina'ya benzemiş Daf'a benzemiş yok bilmem neresi Volvoymuş. Yok efendim Türkiye'de sadece ticari araç üretiyormuş Otosan. Ford Otosan'a binek araç üretebilirsin dedikten sonra Koç ailesi seve seve bu işe girer. Ancak ford pek çok modelin üretimini durduruyor. Avrupa'da ise %12 oranında işten çıkarma oldu. Aklı çalışan adamlar Türkiye'de bu işin yapılmasından ve projede çalışan mühendisler ile gurur duymalı. Bu adamlar da ülkeyi terk ederse, yakacak kına bile bulamazsınız.
Mantıklı düşünün kamyonda kullanılan parça sayısı 30.000 civarında. Tabi ki parçaların bir kısmı farklı araçlardan alınacak. Bir kısmı yerli bir kısmı ithal olacak. A dan Z ye tamamını üreten bir firma yok. Aşın artık bu kafaları. Ülkede üretim yapan Tofaş Renault Honda Karsan Temsa Mercedes BMC Toyota Ford'un ülkede ürettiği modellerin kolay yapıldığını mı sanıyorsunuz.
Hayatında makarna pişirmemiş adamlar, ortaya çıkan dünya'nın en verimli ticari çekicilerinden birini sadistçe eleştiriyor.
Bırakın kamyoncular ve işi bilenler eleştirsin bu iş daha iyiye gitsin.
Helal olsun Otosan'a, helal olsun Koç'a
ve daha ülkemde taş üstüne taş koyan herkese
Saygılarımla
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AO 8 ay
Şu kabini türkiyede A dan Z ye tasarımlayabilecek CAD çizeri varmı? Ben bilgisayarcıyım ve boyle bir adamla henuz karşılaşmadım ülkede. Ben CAD uzmanıyım diye işe gelenler gelip en basit şeyi bile biz IT cilere soruyor. Bizim işimiz olmadığı halde bir çok özelliği adamlara biz gösteriyoruz. Sonra benim bu aracı Türkiyede yapıldığına ikna olmamı bekliyorlar.
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Francis J. Underwood 8 ay
ford ford ford
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ezicioyuncu 8 ay
scania ve volvo varken mercedes'in harika çekiciler ürettine inanmak
yıllarca aptal gibi kocaman çekiciye d.t kadar yakıt deposu koyan kimdi acaba ? Tanıdığım bir çok şoför bu yüzden az küfür etmemiştir mersoya daha neleri var bunların dışarıdan bakmakla olmuyor bu işler.
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Polestar191 8 ay
Mercedes ten ziyade cekici sinifinda man scania daf volvo ve iveco daha onde gelir ets oynayip burada ahkam kesen bazi arkadaslar var uzuluyorum gorunce
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TIRPAN 8 ay
Tasarım mühendislik bizim çocuklardan helal olsun adam haala lobi mobi diyor bunun gibilere küfür serbest olmalı
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