Ford, elektrikli araçlara büyük yatırım yapıyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Ford, 2020 yılına kadar elektrikli araçlara 4.5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Fosil yakıtların geldiği fiyat seviyesi ve çevreye verdikleri zarar, hem tüketicileri hem de otomobil üreticilerini elektrikli araçlar üretmeye itiyor. Bu şirketler arasında uzun zamandır yer alan Ford, bahsi geçen yatırımıyla 2020 yılına kadar ürün gamına 13 yeni elektrikli araç dahil etmeyi planlıyor. Şirketin 2020 hedefleri arasında global otomobil modellerinden %40'nın elektrikli versiyonlarını üretmek de yer alıyor.

Ford aynı zamanda Focus Electric isimli otomobil modelinin önümüzdeki yıl yenileneceğini müjdeliyor. Yenileme ile otomobile yeni bir DC hızlı şarj sisteminin dahil edileceği, böylelikle de sadece 30 dakikalık şarj ile bataryanın %80 oranında doldurulabileceği söyleniyor. Bu da 30 dakika şarj ile tam 160 km yol yapılabilmesi anlamına geliyor.

Ford'un büyüme planı dahilinde plug-in hibrit, geleneksel hibrit, dizel yakıtlı motorlar, EcoBoost teknolojisi ve batarya destekli elektrik tahrik sistemleri gibi kalemlerdeki geliştirmeler de yer alıyor.

http://www.autoblog.com/2015/12/10/ford-electric-vehicle-investment/