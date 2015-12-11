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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, elektrikli araçlara büyük yatırım yapıyor

Önemli otomobil üreticilerinden Ford, elektriğin geleceğini iyi gören firmalar arasında başı çekiyor ve yaptığı son yatırımı bu alana verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, elektrikli araçlara büyük yatırım yapıyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Ford, 2020 yılına kadar elektrikli araçlara 4.5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
Fosil yakıtların geldiği fiyat seviyesi ve çevreye verdikleri zarar, hem tüketicileri hem de otomobil üreticilerini elektrikli araçlar üretmeye itiyor. Bu şirketler arasında uzun zamandır yer alan Ford, bahsi geçen yatırımıyla 2020 yılına kadar ürün gamına 13 yeni elektrikli araç dahil etmeyi planlıyor. Şirketin 2020 hedefleri arasında global otomobil modellerinden %40'nın elektrikli versiyonlarını üretmek de yer alıyor.
Ford aynı zamanda Focus Electric isimli otomobil modelinin önümüzdeki yıl yenileneceğini müjdeliyor. Yenileme ile otomobile yeni bir DC hızlı şarj sisteminin dahil edileceği, böylelikle de sadece 30 dakikalık şarj ile bataryanın %80 oranında doldurulabileceği söyleniyor. Bu da 30 dakika şarj ile tam 160 km yol yapılabilmesi anlamına geliyor. 
Ford'un büyüme planı dahilinde plug-in hibrit, geleneksel hibrit, dizel yakıtlı motorlar, EcoBoost teknolojisi ve batarya destekli elektrik tahrik sistemleri gibi kalemlerdeki geliştirmeler de yer alıyor. 

http://www.autoblog.com/2015/12/10/ford-electric-vehicle-investment/ Yorum Yaz
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sniper23 3 yıl
HKS571
omerfa
fthknelektrik için hangi ülkeye saldıracak Amerika acaba?
Şİmdi petrol için 3. dünya savaşı yapılıyor. 50 yıl sonrada elektrik için 4. dünya savaşı yapılır
Elektriğin büyük bölümü de fosilli yakıtlardan üretiliyor. elektrikli araçlar yaygınlaşsın aracın elektrik birim fiyatı da artar merak etmeyin. ilk çıktığında dizele bakın mesela. Adamlar cebinizdeki parayı hertürlü alır :D

Elektrikli arabaların şarj edildiği yerler genelde Rüzgar gülü ya da Güneş paneli ile şarj oluyor, yani Fosil yakıtsız, masrafsız enerji
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Patren 3 yıl
fosil yakıtları bitmesibe yakın yavaş yavaş başladılar yatırımlara
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haymatloshan 3 yıl
Daha iyisi varken kim niye bunu tercih etsin
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HKS571 3 yıl
omerfa
fthknelektrik için hangi ülkeye saldıracak Amerika acaba?
Şİmdi petrol için 3. dünya savaşı yapılıyor. 50 yıl sonrada elektrik için 4. dünya savaşı yapılır

Elektriğin büyük bölümü de fosilli yakıtlardan üretiliyor. elektrikli araçlar yaygınlaşsın aracın elektrik birim fiyatı da artar merak etmeyin. ilk çıktığında dizele bakın mesela.
Adamlar cebinizdeki parayı hertürlü alır :D
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kadirirdem 3 yıl
30 dk da %80 bir araba için bence iyi bir değer yapabilirlerse helal olsun.
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omerfa 3 yıl
fthkn
elektrik için hangi ülkeye saldıracak Amerika acaba?

Şİmdi petrol için 3. dünya savaşı yapılıyor. 50 yıl sonrada elektrik için 4. dünya savaşı yapılır
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KalemKolik 3 yıl
''Fosil yakıtların geldiği fiyat seviyesi''
Bu kısım olmamış çünkü petrol varil fiyatı şuan dip seviyede.
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fthkn 3 yıl
elektrik için hangi ülkeye saldıracak Amerika acaba?
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