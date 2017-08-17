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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, geleceğin otonom araçları için sökülebilir direksiyon ve pedalların patentini aldı

Geleceğin otonom teknolojili araçlarında gerekli durumlar için direksiyon ve pedalların varlığı her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Ford yeni aldığı patentle bu konuya yoğunlaşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Uzmanlar ve siyasi yöneticiler otomobil üreticilerini otonom sürüş teknolojileri konusunda desteklese de hepsinin ayrıldığı bir nokta mevcut. Kimisi otomobillerde gerekli durumlarda kontrolü devralmak için direksiyonun var olması gerektiğini savunsa da diğer kesim bunun gerekli olmayacağı görüşünde. Ancak son dönemde ortaya çıkan pek çok konseptte direksiyon ve pedalların var olmadığını görüyoruz.
Ford yeni aldığı sökülebilir direksiyon ve pedallar patenti ile bu arıma çözüm getirmeye hazırlanıyor. Şubat 2016'da patent için başvuran firma geçtiğimiz hafta 10 Ağustos'ta patenti kazanmış. Patentte yazanlara göre bir adet direksiyon bir adet de konsola hava yastığı yerleştirileceği belirtilirken, duruma göre ikisinden birisinin çalışması sağlanıyor.
Sadece direksiyonun sökülüp takılmasından ibaret olmayan yöntemde aracın iç tasarımınının da baştan sona elden geçirilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere günümüz araçlarında pek çok kullanılan düğme ve fonksiyon direksiyon merkezli yerleştiriliyor. Şu an için bu işlem yalnızca patent aşamasında olsa da ileriye yönelik otonom araçların ülkelerin farklı kanunlarına göre uyumlu olması açısından önem arz ediyor.

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SEO-Uzmanı 2 yıl
hiç bir teknik içerik olmayan sadece fikirin anlatıldığı bir şeyin patentini böyle kolay alına biliniyor mu !? o zaman bizde amerikayı alırız o zaman !
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erdem552 2 yıl
Pedalları ve direksiyonu kaldırmaktan ziyade gizleyip açığa çıkarabilecek bi sistem daha güzel olur. İstersek biz süreriz yada araç kendi gidebilir.
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kadirirdem 2 yıl
Patentini aldı çünkü ilerde firmalar kullanınca parasını yiyecek.
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Kerim5100 2 yıl
Daha minimal direksiyon tasarımları olabilir ama kaldırılmamalı bence. Her ne kadar otonom sürüş mükemmelliğe doğru gitse de...
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