Ford, geleceğin otonom araçları için sökülebilir direksiyon ve pedalların patentini aldı

Uzmanlar ve siyasi yöneticiler otomobil üreticilerini otonom sürüş teknolojileri konusunda desteklese de hepsinin ayrıldığı bir nokta mevcut. Kimisi otomobillerde gerekli durumlarda kontrolü devralmak için direksiyonun var olması gerektiğini savunsa da diğer kesim bunun gerekli olmayacağı görüşünde. Ancak son dönemde ortaya çıkan pek çok konseptte direksiyon ve pedalların var olmadığını görüyoruz.

Ford yeni aldığı sökülebilir direksiyon ve pedallar patenti ile bu arıma çözüm getirmeye hazırlanıyor. Şubat 2016'da patent için başvuran firma geçtiğimiz hafta 10 Ağustos'ta patenti kazanmış. Patentte yazanlara göre bir adet direksiyon bir adet de konsola hava yastığı yerleştirileceği belirtilirken, duruma göre ikisinden birisinin çalışması sağlanıyor.

Sadece direksiyonun sökülüp takılmasından ibaret olmayan yöntemde aracın iç tasarımınının da baştan sona elden geçirilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere günümüz araçlarında pek çok kullanılan düğme ve fonksiyon direksiyon merkezli yerleştiriliyor. Şu an için bu işlem yalnızca patent aşamasında olsa da ileriye yönelik otonom araçların ülkelerin farklı kanunlarına göre uyumlu olması açısından önem arz ediyor.