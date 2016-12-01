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Ford otonom araçlarını Avrupa'da test etmeye başlayacak

Otonom araçların geliştirilmesi konusunda önde gelen firmalar arasında yer alan Ford, bir süredir ABD'de test etmekte olduğu sürücüsüz araçlarını önümüzdeki yıl Avrupa'da test etmeye başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Amerikan otomobil üreticisi Ford, otomobil sektörünün geleceğinde önemli bir yere sahip olması beklenen otonom araçlara yatırım yapmaya devam ediyor. Otonom araçların geliştirilmesi konusunda önde gelen firmalar arasında yer alan Ford, 2021 yılına kadar ilk sürücüsüz aracını kullanıma sunmayı amaçlıyor.
Otonom araçlarını halihazırda çeşitli ABD eyaletlerinde test etmekte olan Ford, bu araçları Avrupa'da da test etmeye hazırlanıyor. Otomobil üreticisi bugün yayınladığı açıklama ile otonom araçlarını önümüzdeki yıl Avrupa yollarında da test etmeye başlayacağını duyurdu.
Konu hakkında konuşan Ford Avrupa yöneticisi Thomas Lukaszewicz; Avrupa'da trafik kurallarının, yol düzenlerinin ve trafik işaretlerinin ülkeden ülkeye değişebildiğine dikkat çekti ve bu yüzden test sürecini Avrupa'ya da taşımanın önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Avrupa yollarındaki çok sayıdaki bisiklet sürücüsü de otonom araçların test aşamasında dikkate alınması gereken bir faktör.
Ford, otonom araçlarının Avrupa'daki test sürecini Birleşik Krallık ve Almanya'da var olan mühendislik merkezlerinden yürütecek.

http://www.theverge.com/2016/11/29/13781492/ford-self-driving-car-tests-planned-europe-2017 Yorum Yaz
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AlicanZ 2 yıl en beğenilen zotacing
zotacing

Otonom çok gereksiz bir olay ama firmalar teknolojimiz iyi demek için yapıyorlar.

Yoksa tutacağına veya çok kişinin tercih edeceğine ihtimal vermiyorum.

Hatta devlet yönetsem bu tarz arabaların satışını bile yasaklarım. Hiç bir zaman %100 güvenli çalışmayacaktır.

Şimdi ki kazaların bile çoğu CC+şerit takip sistemlerini denemekten oluyor.

Dislike butonunu niye kaldırdılar ki



zotacingOtonom çok gereksiz bir olay ama firmalar teknolojimiz iyi demek için yapıyorlar.Yoksa tutacağına veya çok kişinin ...
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EnginAKB 2 yıl
Vallahi benim bu milletin ota püsüre çemkirme hastalığından midem bulandı, sürekli sivilce mod on.
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Kerim5100 2 yıl
Türkiye'de test etsinler 2 ayda aynı randımanı almazlarsa ben de bişey bilmiyorum :D
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chrissrathfield 2 yıl
yapmasınlar ya. şunu en üst seviye otomobil markaları hariç yapmasın kimse. bu markaların otonomlarını zaten avrupa almaz bizim gibi ekonomisi düşük ülkeler alır.
özenip
volkswagen opel kia htundai seat fiat dacia lada da yapmaya kalkar.
sonra bunlara güvenir ölür vatandaş
daha 6 tane hava yastığını zor koyuyorlar. hava yastıkları açılmayınca uygun çarpışma olmadı diyorlar. motor üretirken emisyonda hile yapıyorlar.
vatandaşımız da heyecanla alır ölmek garanti olsun ister.
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homebird 2 yıl
Araba kullanmanın tadını çıkarın.Şoförlüğün yasak olduğu günler eninde sonunda gelecek. 30,40, belki de 50 yıl sonra. Trafik kazalarını sonlandırma adına bence bu yapılacak.
İllaki araba kullanmak istiyorum diyene de herhalde pist falan ayarlarlar.
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esmerbuyucu 2 yıl homebird
Uzun yollarda rahatlık yaratacaktır. İstanbul gibi trafiğin kalabalık olduğu yerlerde zaten yeterli hazzı alamıyorsun. Şoförlük mesleği de yakın zamanda tarihe kazınmak üzere. Makam şoförlüğü gibi meslekler de yerini makam korumasına gibi alternatiflere bırakacaktır.Araba kullanmakta en az 15 yıl sonra hobi olarak anılacaktır. Araba kullanma tadını da artık pistte veya simülasyon oyunlarından çıkartırlar.
Dediğin gibi trafik kazalarının sıfıra indirgenmesinde aynı algoritmayı kullanan yapay zekanın kaza yapma olasılığı daha düşük olacaktır. İnsan dikkatsizliğinden veya alkolden kaynaklı kazalar olmaz.
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esmerbuyucu 2 yıl
Otonom araç çalışmalarının bütün araba üretici firmalara uğraması lazım. Çünkü ilerleyen yıllarda otonom araçlar çoğunluğu oluşturacak. Yollar otonom araçlar için denetimli hale getirilecek. Diğer araçların da otonom olması bu yüzden önemli.
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infectedvoice 2 yıl
tübitak bu konuda ne düşünüyor ne yapıyor merak ediyorum,
hani test sürüşü yapılan ve teslaya kafa tutan yerli araçta otonom sürüş olacaktı ya..
....
yahu bir küfür edesim var ama neyse...
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sdc55 2 yıl
ford geç bile kaldı
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zwartevis 2 yıl
Araba dediğin benim kontrolümde olacak.
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zotacing 2 yıl
Otonom çok gereksiz bir olay ama firmalar teknolojimiz iyi demek için yapıyorlar.
Yoksa tutacağına veya çok kişinin tercih edeceğine ihtimal vermiyorum.
Hatta devlet yönetsem bu tarz arabaların satışını bile yasaklarım. Hiç bir zaman %100 güvenli çalışmayacaktır.
Şimdi ki kazaların bile çoğu CC+şerit takip sistemlerini denemekten oluyor.
3 Yanıt Yanıtla +1
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hanımneder 2 yıl zotacing
zotacing
Otonom çok gereksiz bir olay ama firmalar teknolojimiz iyi demek için yapıyorlar.
Yoksa tutacağına veya çok kişinin tercih edeceğine ihtimal vermiyorum.
Hatta devlet yönetsem bu tarz arabaların satışını bile yasaklarım. Hiç bir zaman %100 güvenli çalışmayacaktır.
Şimdi ki kazaların bile çoğu CC+şerit takip sistemlerini denemekten oluyor.

Tutacak
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AlicanZ 2 yıl zotacing
zotacing

Otonom çok gereksiz bir olay ama firmalar teknolojimiz iyi demek için yapıyorlar.

Yoksa tutacağına veya çok kişinin tercih edeceğine ihtimal vermiyorum.

Hatta devlet yönetsem bu tarz arabaların satışını bile yasaklarım. Hiç bir zaman %100 güvenli çalışmayacaktır.

Şimdi ki kazaların bile çoğu CC+şerit takip sistemlerini denemekten oluyor.

Dislike butonunu niye kaldırdılar ki



1 Yanıt Yanıtla +6
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kadirirdem 2 yıl
artık başlasınlar geç bile kaldılar...
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hanımneder 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
artık başlasınlar geç bile kaldılar...

E ben burda ürün geliştirme mühendisiyim, bize niye yaptırmıyorlar

Biz napacağız; ben şok
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