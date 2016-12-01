Ford otonom araçlarını Avrupa'da test etmeye başlayacak

Amerikan otomobil üreticisi Ford, otomobil sektörünün geleceğinde önemli bir yere sahip olması beklenen otonom araçlara yatırım yapmaya devam ediyor. Otonom araçların geliştirilmesi konusunda önde gelen firmalar arasında yer alan Ford, 2021 yılına kadar ilk sürücüsüz aracını kullanıma sunmayı amaçlıyor.

Otonom araçlarını halihazırda çeşitli ABD eyaletlerinde test etmekte olan Ford, bu araçları Avrupa'da da test etmeye hazırlanıyor. Otomobil üreticisi bugün yayınladığı açıklama ile otonom araçlarını önümüzdeki yıl Avrupa yollarında da test etmeye başlayacağını duyurdu.

Konu hakkında konuşan Ford Avrupa yöneticisi Thomas Lukaszewicz; Avrupa'da trafik kurallarının, yol düzenlerinin ve trafik işaretlerinin ülkeden ülkeye değişebildiğine dikkat çekti ve bu yüzden test sürecini Avrupa'ya da taşımanın önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Avrupa yollarındaki çok sayıdaki bisiklet sürücüsü de otonom araçların test aşamasında dikkate alınması gereken bir faktör.

Ford, otonom araçlarının Avrupa'daki test sürecini Birleşik Krallık ve Almanya'da var olan mühendislik merkezlerinden yürütecek.

http://www.theverge.com/2016/11/29/13781492/ford-self-driving-car-tests-planned-europe-2017