Ford, sürücüsüz çalışan Fusion Hybrid araştırma aracını tanıttı

Geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan özerk olarak hareket edebilen araçlar, bildiğiniz gibi birçok büyük otomobil firması ve teknoloji şirketi tarafından geliştiriliyor. Bu firmalardan Ford'un Michigan Üniversitesi ve State Farm ile ortaklaşa geliştirdiği yeni araştırma aracı, gelecek için şimdiden ciddi adımlar atıyor.





Ford global ürün geliştirme grup başkan yardımcısı Raj Nair, hazırladıkları özerk Fusion Hybrid ile tam otomasyon sınırlarının test edildiğini ve aracın tamamen bağımsız olarak değil de sürücü hatalarını en aza indirecek şekilde sürücü denetiminde çalışma gösterdiğini belirtiyor. Üzerinde kör nokta bilgilendirme sistemi, şerit asistanı, fren destek ve kaza önleme gibi birçok farklı sistem bulunan araç, esas gücünü LIDAR sistemiyle ortaya koyuyor ve bu sayede kızıl ötesi sensörlerin yardımıyla 60 metrelik bir çember içerisinde saniyede 2.5 milyon kez tarama yapabiliyor. Topladığı bu verilerden çevrenin üç boyutlu haritasını oluşturan özerk Fusion Hybrid, bu haritaları rota planlama ve her türlü otomatik sürüş işlemleri için kullanabiliyor. Araç aynı zamanda kameraları ile farklı açılardan birçok fotoğraf çekerek toplu görüntüler oluşturabiliyor.





Ford, özerk Fusion Hybrid araştırma aracının testlerine uzun süreler boyunca devam edecek ve araç genel olarak sürecin en iyi düzeye getirilmesi için yapılan çalışmalar ile gelecek benzer otomobillere yardımcı olacak.





http://www.ubergizmo.com/2013/12/ford-unveils-fusion-hybrid-autonomous-driving-research-vehicle/?utm_source=mainrss