Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, sürücüsüz çalışan Fusion Hybrid araştırma aracını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
687
1
14
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ford, sürücüsüz çalışan Fusion Hybrid araştırma aracını tanıttı
Geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan özerk olarak hareket edebilen araçlar, bildiğiniz gibi birçok büyük otomobil firması ve teknoloji şirketi tarafından geliştiriliyor. Bu firmalardan Ford'un Michigan Üniversitesi ve State Farm ile ortaklaşa geliştirdiği yeni araştırma aracı, gelecek için şimdiden ciddi adımlar atıyor. 

Ford global ürün geliştirme grup başkan yardımcısı Raj Nair, hazırladıkları özerk Fusion Hybrid ile tam otomasyon sınırlarının test edildiğini ve aracın tamamen bağımsız olarak değil de sürücü hatalarını en aza indirecek şekilde sürücü denetiminde çalışma gösterdiğini belirtiyor. Üzerinde kör nokta bilgilendirme sistemi, şerit asistanı, fren destek ve kaza önleme gibi birçok farklı sistem bulunan araç, esas gücünü LIDAR sistemiyle ortaya koyuyor ve bu sayede kızıl ötesi sensörlerin yardımıyla 60 metrelik bir çember içerisinde saniyede 2.5 milyon kez tarama yapabiliyor. Topladığı bu verilerden çevrenin üç boyutlu haritasını oluşturan özerk Fusion Hybrid, bu haritaları rota planlama ve her türlü otomatik sürüş işlemleri için kullanabiliyor. Araç aynı zamanda kameraları ile farklı açılardan birçok fotoğraf çekerek toplu görüntüler oluşturabiliyor. 

Ford, özerk Fusion Hybrid araştırma aracının testlerine uzun süreler boyunca devam edecek ve araç genel olarak sürecin en iyi düzeye getirilmesi için yapılan çalışmalar ile gelecek benzer otomobillere yardımcı olacak. 

 
Ford, sürücüsüz çalışan Fusion Hybrid araştırma aracını tanıttı
Ford, sürücüsüz çalışan Fusion Hybrid araştırma aracını tanıttı
Ford, sürücüsüz çalışan Fusion Hybrid araştırma aracını tanıttı

http://www.ubergizmo.com/2013/12/ford-unveils-fusion-hybrid-autonomous-driving-research-vehicle/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Miyamoto Musashi 5 yıl en beğenilen
Sürücüsüz çalışıyorsa yolcusuz gitme özelliğide koysunlar, kafasına göre dolansın dursun.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
golgeoyunlari 5 yıl
iyi de bizim yollarda biraz zor olur bu. yok şeridi takip edecekmiş, gülerim buna. bulursa takip eder tabi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Belediye otobüsü olsa,bir Allahın kulu akbil basmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
daha önceleri de belirttiğim gibi bu sistem ülkemizde tutmaz. çünkü ülkemizde herkes usta şöför kimse arabayı kendi haline bırakmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensar_cakmak 5 yıl
Istanbulda bu aracin gitmesini gorcemi bek sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 5 yıl en beğenilen
Sürücüsüz çalışıyorsa yolcusuz gitme özelliğide koysunlar, kafasına göre dolansın dursun.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalKral 5 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi

Sürücüsüz çalışıyorsa yolcusuz gitme özelliğide koysunlar, kafasına göre dolansın dursun.

Mesajını okuyunca baya bir sesli güldüm
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 5 yıl
İstanbul trafiğinde bu aracın seyrettiğini görmeye benim ömrüm yetmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
Aston Martin e benziyor. Ayrıca bu ülkedeki firmalara örnek olsun. Aslında şoförlerin eğitimli olması lazım sonra böyle bir araç yapsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haqy 5 yıl
Bu araba daha bize gelmedi ki sürücüsüz olanına bakalım. Galiba yeni mondeo olarak gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 5 yıl
o degilde araba iyiymiş
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 5 yıl istanbul2007
istanbul2007

o degilde araba iyiymiş

Ford'un inanılmaz stratejisi sayesinde, Mondeo ismiyle 2015'te geleceği öngörülüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 5 yıl
Soforsuz arka koltukta oturacagiz :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
687 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, ford ve otonom
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Veryansın sıtayla" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Soru-Cevap Seansı ve fazlası" 20:30'da sizlerle Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim