Ford v. Ferrari: Matt Damon ve Christian Bale'li filmden ilk görseller

Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Ford v Ferrari için artık geri sayım resmen başladı. Önümüzdeki sonbaharda vizyona girecek olan filmin ilk görselleri de bugün Entertainment Weekly tarafından paylaşıldı. Christian Bale ve Matt Damon'ı bir araya getiren Ford v Ferrari, Logan filminin yönetmeni James Mangold tarafından hazırlanıyor.
Ford v Ferrari, bizleri 1966 yılının Fransa'da düzenlenen Le Mans 24 Saat yarışlarına götürecek. Yarışın perde arkasını anlatacak olan filmde; ünlü İngiliz yarışçısı Ken Miles (Bale) ve Amerikan otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby'nin (Damon) hikayesine odaklanılıyor. Ford için çalışan Miles-Shelby ikilisi, dönemin ikonik markası Ferrari'ye meydan okumaya çalışacak.
Entertainment Weekly'ye konuşan yönetmen James Mangold,"Logan filminde biraz farklı bir şey ortaya koymak istemiştik. Süper kahraman türünün gereğinden fazla CGI'laştırıldığı düşüncesindeydim bu yüzden CGI'dan uzak durup; daha duygusal, daha fiziksel bir süper kahraman filmi ortaya çıkarmaya çalıştık. Aynı fikri Ford v. Ferrari'ye de taşıyoruz. Filmde göreceğiniz hiçbir şey bilgisayar efekti olmayacak. Bunun ciddi anlamda fark yarattığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Mangold son olarak Ford v. Ferrari'nin bir yarış filminden daha çok bir karakter draması olarak hazırlandığını söyledi.
20th Century Fox tarafından hazırlanan Ford v. Ferrari, 100 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Bildiğiniz gibi günümüzde bu tarz yüksek bütçeli ve CGI'sız karakter dramaları nadir çıkıyor. Bakalım Ford v. Ferrari beklentilerimizi karşılayabilecek mi. Film 15 Kasım 2019'da vizyona girecek.
Ford v Ferrari, bizleri 1966 yılının Fransa'da düzenlenen Le Mans 24 Saat yarışlarına götürecek. Yarışın perde arkasını anlatacak olan filmde; ünlü İngiliz yarışçısı Ken Miles (Bale) ve Amerikan otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby'nin (Damon) hikayesine odaklanılıyor. Ford için çalışan Miles-Shelby ikilisi, dönemin ikonik markası Ferrari'ye meydan okumaya çalışacak.
Entertainment Weekly'ye konuşan yönetmen James Mangold,"Logan filminde biraz farklı bir şey ortaya koymak istemiştik. Süper kahraman türünün gereğinden fazla CGI'laştırıldığı düşüncesindeydim bu yüzden CGI'dan uzak durup; daha duygusal, daha fiziksel bir süper kahraman filmi ortaya çıkarmaya çalıştık. Aynı fikri Ford v. Ferrari'ye de taşıyoruz. Filmde göreceğiniz hiçbir şey bilgisayar efekti olmayacak. Bunun ciddi anlamda fark yarattığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Mangold son olarak Ford v. Ferrari'nin bir yarış filminden daha çok bir karakter draması olarak hazırlandığını söyledi.
20th Century Fox tarafından hazırlanan Ford v. Ferrari, 100 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Bildiğiniz gibi günümüzde bu tarz yüksek bütçeli ve CGI'sız karakter dramaları nadir çıkıyor. Bakalım Ford v. Ferrari beklentilerimizi karşılayabilecek mi. Film 15 Kasım 2019'da vizyona girecek.
https://ew.com/movies/2019/05/24/ford-ferrari-first-look-matt-damon-christian-bale/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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