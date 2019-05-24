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Ford v. Ferrari: Matt Damon ve Christian Bale'li filmden ilk görseller

Christian Bale ve Matt Damon'ı bir araya getiren Ford v. Ferrari filminin ilk görselleri yayınlandı. 100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan film bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Ford v Ferrari için artık geri sayım resmen başladı. Önümüzdeki sonbaharda vizyona girecek olan filmin ilk görselleri de bugün Entertainment Weekly tarafından paylaşıldı. Christian Bale ve Matt Damon'ı bir araya getiren Ford v Ferrari, Logan filminin yönetmeni James Mangold tarafından hazırlanıyor.

Ford v Ferrari, bizleri 1966 yılının Fransa'da düzenlenen Le Mans 24 Saat yarışlarına götürecek. Yarışın perde arkasını anlatacak olan filmde; ünlü İngiliz yarışçısı Ken Miles (Bale) ve Amerikan otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby'nin (Damon) hikayesine odaklanılıyor. Ford için çalışan Miles-Shelby ikilisi, dönemin ikonik markası Ferrari'ye meydan okumaya çalışacak.

Entertainment Weekly'ye konuşan yönetmen James Mangold,"Logan filminde biraz farklı bir şey ortaya koymak istemiştik. Süper kahraman türünün gereğinden fazla CGI'laştırıldığı düşüncesindeydim bu yüzden CGI'dan uzak durup; daha duygusal, daha fiziksel bir süper kahraman filmi ortaya çıkarmaya çalıştık. Aynı fikri Ford v. Ferrari'ye de taşıyoruz. Filmde göreceğiniz hiçbir şey bilgisayar efekti olmayacak. Bunun ciddi anlamda fark yarattığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mangold son olarak Ford v. Ferrari'nin bir yarış filminden daha çok bir karakter draması olarak hazırlandığını söyledi.

20th Century Fox tarafından hazırlanan Ford v. Ferrari, 100 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Bildiğiniz gibi günümüzde bu tarz yüksek bütçeli ve CGI'sız karakter dramaları nadir çıkıyor. Bakalım Ford v. Ferrari beklentilerimizi karşılayabilecek mi. Film 15 Kasım 2019'da vizyona girecek.


https://ew.com/movies/2019/05/24/ford-ferrari-first-look-matt-damon-christian-bale/ Yorum Yaz
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GAMBIT 2 hf. en beğenilen
2013'teki Rush filmi geldi aklıma. Bu da güzel bir şey olabilir. Yüksek bütçeli CGI'sız film, sinemada izlemek lazım.
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G1903K 2 hf.
Sinemaseverler için güzel haber.
Motorsporu tutkunları için de aynı şekilde. Filmoku.
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xml-arif 1 hf.
merakla bekliyorum. Beklentim yüksek umarım yanılmam
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Dodge 1 hf.
Bu yilin merakla bekledigim filmlerinden.Konusu tam bana gore ve iki tane sevdigim oyuncu var.
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Olgi 1 hf.
Matt damon yerine leonardo dicaprio oynamalıydı.
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OverClocK1ng 2 hf.
100 milyon dolar bütçeyle hazırlanan filmde. Dün sinemada Aladdin izledim.
Bütçesi 183 milyon dolardı. Onu niye tanıtmadınız?
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Mr. Jingles 2 hf.
Ferrari ve Ford’un isimleri bir aradaysa Ford GT’yi göreceğiz demektir. Zaten o aracın tasarımı Ferrari’ye ait. Ford’un hâlâ en güzel tasarıma sahip aracıdır.
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Kerim5100 2 hf. Mr. Jingles
Zaten Ken Miles da malum '66 LeMans'ının ikincisi :D
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TearsForFears 2 hf.
O süperkahraman filmlerinde cgi yi öyle bir abartıyorlarki film değil bilgisayar oyuny sanki. Logan bu yüzden çok iyiydi bu filmde iyi olacaktır. En azından bilgisayar efekti izlemeyiz
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G1903K 2 hf.
Sinemaseverler için güzel haber.
Motorsporu tutkunları için de aynı şekilde. Filmoku.
Yanıtla +5
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GAMBIT 2 hf. en beğenilen
2013'teki Rush filmi geldi aklıma. Bu da güzel bir şey olabilir. Yüksek bütçeli CGI'sız film, sinemada izlemek lazım.
Yanıtla +23
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