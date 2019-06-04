Ford v. Ferrari filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı

Christian Bale ve Matt Damon'ı bir araya getiren Ford v. Ferrari için artık geri sayım resmen başladı. Yapımcı stüdyo 20th Century Fox, merakla beklenen filmin ilk fragmanını bugün nihayet paylaştı. İlk fragmanda Ford v. Ferrari oldukça etkileyici görünüyor.Ford v Ferrari, bizleri 1966 yılının Fransa'da düzenlenen Le Mans 24 Saat yarışlarına götürecek. Yarışın perde arkasını anlatacak olan filmde; ünlü İngiliz yarışçı Ken Miles (Bale) ve Amerikan otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby'nin (Damon) hikayesine odaklanılıyor. Ford için çalışan Miles-Shelby ikilisi, dönemin ikonik markası Ferrari'ye meydan okumaya çalışacak.Ford v. Ferrari, 2017'de vizyona giren Logan filminin yönetmeni James Mangold tarafından yönetiliyor. Oyuncu kadrosunda ise Christian Bale ve Matt Damon'a; Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Remo Girone ve Tracy Letts gibi isimler eşlik edecek.Ford v. Ferrari'yle ilgili geçtiğimiz hafta Entertainment Weekly'ye konuşan Mangold,"Logan filminde biraz farklı bir şey ortaya koymak istemiştik. Süper kahraman türünün gereğinden fazla CGI'laştırıldığı düşüncesindeydim bu yüzden CGI'dan uzak durup; daha duygusal, daha fiziksel bir süper kahraman filmi ortaya çıkarmaya çalıştık. Aynı fikri Ford v. Ferrari'ye de taşıyoruz. Filmde göreceğiniz hiçbir şey bilgisayar efekti olmayacak. Bunun ciddi anlamda fark yarattığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Ford v. Ferrari, 15 Kasım 2019'da vizyona girecek.