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Ford v. Ferrari filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı

Christian Bale ve Matt Damon'lı Ford v. Ferrari filmi önümüzdeki kasım ayında vizyona girecek. 20th Century Fox tarafından hazırlanan filmin ilk fragmanı da nihayet geldi.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Christian Bale ve Matt Damon'ı bir araya getiren Ford v. Ferrari için artık geri sayım resmen başladı. Yapımcı stüdyo 20th Century Fox, merakla beklenen filmin ilk fragmanını bugün nihayet paylaştı. İlk fragmanda Ford v. Ferrari oldukça etkileyici görünüyor.


Ford v Ferrari, bizleri 1966 yılının Fransa'da düzenlenen Le Mans 24 Saat yarışlarına götürecek. Yarışın perde arkasını anlatacak olan filmde; ünlü İngiliz yarışçı Ken Miles (Bale) ve Amerikan otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby'nin (Damon) hikayesine odaklanılıyor. Ford için çalışan Miles-Shelby ikilisi, dönemin ikonik markası Ferrari'ye meydan okumaya çalışacak.

Ford v. Ferrari, 2017'de vizyona giren Logan filminin yönetmeni James Mangold tarafından yönetiliyor. Oyuncu kadrosunda ise Christian Bale ve Matt Damon'a; Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Remo Girone ve Tracy Letts gibi isimler eşlik edecek.

Ford v. Ferrari'yle ilgili geçtiğimiz hafta Entertainment Weekly'ye konuşan Mangold,"Logan filminde biraz farklı bir şey ortaya koymak istemiştik. Süper kahraman türünün gereğinden fazla CGI'laştırıldığı düşüncesindeydim bu yüzden CGI'dan uzak durup; daha duygusal, daha fiziksel bir süper kahraman filmi ortaya çıkarmaya çalıştık. Aynı fikri Ford v. Ferrari'ye de taşıyoruz. Filmde göreceğiniz hiçbir şey bilgisayar efekti olmayacak. Bunun ciddi anlamda fark yarattığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Ford v. Ferrari, 15 Kasım 2019'da vizyona girecek. 

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caneycaney 4 gün
adam don değiştirir gibi 30 kilo verip sonra alıyor bu nasıl iş arkadaş.
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Virtual Reality 4 gün
Sinemaya en büyük zararı CGI verdi. İlk başlarda hem üreticinin hem de tüketicinin hoşuna gitmişti. Gerekli gereksiz o kadar geniş alanda bilgisayar grafiği kullanmaya başladılar ki, seyirci bir müddet sonra CGI görmekten tiksinmeye başladı. Özellikle, süper kahraman filmleri bu işin ....nu çıkardı ve sanki içinde bilgisayar grafikleri kullanılan her film çoluk çocuk filmi etkisi bırakmaya başladı.
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cokbaska 5 gün
Bale yine zayıflamış
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emre1393 5 gün cokbaska
bu adam nasıl böyle zayıflıyor arkadaş
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jerry smith 5 gün
2 kişisin yaptığını bir ülke yapamiyo suriyeden bahsediyorum hemen yanlış anlamayın.
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