Ford yeni araba kokusunu önlemek için bir yöntem geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Yeni araba kokusu çoğu insan açısından güzel sayılabiliyor. Zira sık sık yeni araba almıyoruz ve bu koku hiç kullanılmamış bir arabayı simgelediği için hoşumuza bile gidebiliyor. Ancak bu kokudan hoşlanmayan büyük bir kesimin olduğunu söylemek de gerekiyor. İşte tam da bu noktada ABD'li otomotiv devi Ford, araçlardaki yeni araba kokusundan hoşlanmayan müşterileri için bir çözüm geliştiriyor.
Sistem isteğe göre çalışacak
Özellikle Çin pazarındaki müşterilerinin yeni araç kokusundan hoşlanmamasını kafasına takan Ford mühendisleri, bu konuyla ilgili yeni bir patent aldı. Bu teknoloji aracın konumuna ve hava durumuna ait verilere dayanıyor ve otomobilin içindeki kokuya neden olan uçucu organik bileşenlerin tahliyesini sağlıyor.İsteğe göre devreye giren bu sistem, eğer kullanıcı araç kokusundan rahatsız oluyorsa, aldığı verileri kullanarak eğer hava güneşli ise motoru çalıştırıyor, pencereleri açıyor ve fanı devreye sokarak kötü kokuyu araçtan tahliye ediyor. Şirketin bu patenti somut olarak uygulamaya koyup koymayacağı bilinmese de, aracın motorunun çalıştırılıp, pencerelerinin açık konuma getirilmesinin güvenlik zaafiyeti yaratacağını söylemek de mümkün.
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=2&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=ford&s2=odor&OS=ford+AND+odor&RS=ford+AND+odor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Belliki üretimde kokulu malzeme kullanmışlar. Bu da güzel bi çözüm olabilir ağır plastik ve kumaş kokusu için.
Yalnız patent olayı filan çok saçma olmuş. Aracın otomatik olarak camları açıp havalandırmasının patenti mi olur yahu?
İlla patent alacaksan camları açmaya gerek kalmayacak bir çözüm bul da ona patent al bari. Ya da aktif karbon filtre filan kullan, sokak ortasında cam açmak nedir.
Mesela vw ve honda'da sıfır kokusu rahatsız edici derecede değil .
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