Ford yeni araba kokusunu önlemek için bir yöntem geliştiriyor

Yeni araba kokusu çoğu insan açısından güzel sayılabiliyor. Zira sık sık yeni araba almıyoruz ve bu koku hiç kullanılmamış bir arabayı simgelediği için hoşumuza bile gidebiliyor. Ancak bu kokudan hoşlanmayan büyük bir kesimin olduğunu söylemek de gerekiyor. İşte tam da bu noktada ABD'li otomotiv devi Ford, araçlardaki yeni araba kokusundan hoşlanmayan müşterileri için bir çözüm geliştiriyor.

Sistem isteğe göre çalışacak

Özellikle Çin pazarındaki müşterilerinin yeni araç kokusundan hoşlanmamasını kafasına takan Ford mühendisleri, bu konuyla ilgili yeni bir patent aldı. Bu teknoloji aracın konumuna ve hava durumuna ait verilere dayanıyor ve otomobilin içindeki kokuya neden olan uçucu organik bileşenlerin tahliyesini sağlıyor.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=2&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=ford&s2=odor&OS=ford+AND+odor&RS=ford+AND+odor

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İsteğe görebu sistem, eğer kullanıcı araç kokusundanoluyorsa, aldığı verileri kullanarak eğer hava güneşli ise motoru çalıştırıyor, pencereleri açıyor ve fanı devreye sokarakaraçtan tahliye ediyor. Şirketin bu patenti somut olarak uygulamaya koyup koymayacağıaracınçalıştırılıp,getirilmesininyaratacağını söylemek de mümkün.