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Ford yeni araba kokusunu önlemek için bir yöntem geliştiriyor

ABD merkezli otomotiv devlerinden Ford, yeni araba kokusunu sevmeyen müşterileri için bir yöntem geliştiriyor. Patenti alınan sistem kullanıcının isteğine göre kokuyu araçtan tahliye edecek.
6 ay
5,6b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yeni araba kokusu çoğu insan açısından güzel sayılabiliyor. Zira sık sık yeni araba almıyoruz ve bu koku hiç kullanılmamış bir arabayı simgelediği için hoşumuza bile gidebiliyor. Ancak bu kokudan hoşlanmayan büyük bir kesimin olduğunu söylemek de gerekiyor. İşte tam da bu noktada ABD'li otomotiv devi Ford, araçlardaki yeni araba kokusundan hoşlanmayan müşterileri için bir çözüm geliştiriyor.

Sistem isteğe göre çalışacak

Özellikle Çin pazarındaki müşterilerinin yeni araç kokusundan hoşlanmamasını kafasına takan Ford mühendisleri, bu konuyla ilgili yeni bir patent aldı. Bu teknoloji aracın konumuna ve hava durumuna ait verilere dayanıyor ve otomobilin içindeki kokuya neden olan uçucu organik bileşenlerin tahliyesini sağlıyor.
İsteğe göre devreye giren bu sistem, eğer kullanıcı araç kokusundan rahatsız oluyorsa, aldığı verileri kullanarak eğer hava güneşli ise motoru çalıştırıyor, pencereleri açıyor ve fanı devreye sokarak kötü kokuyu araçtan tahliye ediyor. Şirketin bu patenti somut olarak uygulamaya koyup koymayacağı bilinmese de, aracın motorunun çalıştırılıp, pencerelerinin açık konuma getirilmesinin güvenlik zaafiyeti yaratacağını söylemek de mümkün.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=2&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=ford&s2=odor&OS=ford+AND+odor&RS=ford+AND+odor Yorum Yaz
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Whippoorwill 6 ay en beğenilen
O kokuyu sevmeyen var mı ya cidden?
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Fiat S.p.A. 6 ay Whippoorwill
Dünyadaki en güzel kokudur, kadın kokusu hariç.
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Das Boot 6 ay
Çozume gel camlari acip fani acmak
utanmadan bide patentini almislar
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uykr 5 ay
Yoldan gecen corsa nin kokusunu gormeden taniyorum 😜
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Rakipsiz Fırtına 5 ay
Sıfır kokmayan sıfır arabanın ne anlamı var yahu ;)
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ESER14 5 ay
Birader 2011 opel corsa almıştık. Değişik hoş bir kokusu vardı ve bir türlü çıkmıyordu. Arabanın bi yerine koku düşürüldü filan diye düşünüyorduk aradık bulamadık. Birader yzın kaza yaptı ve kartalda opel çıkmacısına gittik. Bitane %60 ı sökülmüş corsa iskeleti vardı. Kapısını bi araldım aynı hoş koku onda da vardı.
Belliki üretimde kokulu malzeme kullanmışlar. Bu da güzel bi çözüm olabilir ağır plastik ve kumaş kokusu için.
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bloodletting. 5 ay
Ford önce başka eksiklerini halletsin koku olayına sonra geliriz.
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El Prezidente 5 ay
sizin derdinizi yiyim..
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Dallamos 5 ay
Valla o iğrenç yeni araba kokusuna bir çözüm olacaksa süper olur. Bazı araçlarda haftalarca geçmiyor o koku maalesef. Sürekli de cam açık gidilemiyor, yağmuru var çamuru.
Yalnız patent olayı filan çok saçma olmuş. Aracın otomatik olarak camları açıp havalandırmasının patenti mi olur yahu?
İlla patent alacaksan camları açmaya gerek kalmayacak bir çözüm bul da ona patent al bari. Ya da aktif karbon filtre filan kullan, sokak ortasında cam açmak nedir.
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BekirTemel 5 ay
O koku için araba alınıyor yav
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elcas 5 ay
sıfır kokusu olmazsa arabanın değeri düşer.
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JanKlod 5 ay
Sıfır araba kokusu efsanedir tabii ama ben asıl mercedeslerin kokusuna bitiyorum. Komşuda 2005 e270 var. Bir arabanın içi bu kadar mı güzel kokar, eski mercedeslerde hep var bu boku bilen bilir.
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Allizzwell27 5 ay
Reno ve fordlarda iğrenç bir koku oluyor
Mesela vw ve honda'da sıfır kokusu rahatsız edici derecede değil .
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ford, Otomobil ve
5 etiket daha koku araba Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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