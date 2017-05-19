Ford’un ilk tam elektrikli aracından haber var

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Hibrit modellerini henüz resmi olarak ülkemizde satışa sunmayan Ford, gelecek dönem için üzerinde önemli çalışmalar yürüttüğü elektrikli araçlar konusunda bazı bilgiler paylaştı. Şirket CTO’su Raj Nair, fiyat avantajı ile pazara sunulacak ilk Ford markalı tam elektrikli araçların 2020 yılı içinde pazarda olacağını belirtiyor.

Üretecekleri araçların belirli limitlerde olmasını istemediklerini belirten yönetici, yüksek adetli üretime ve mevcut potansiyeldeki araçların sunduğu deneyime yakın olmadan pazara adım atmayı doğru bulmadıklarını ifade ediyor. Raj Noir, zaten ABD’de Ford’un en büyük rakibi olan GM de dahil olmak üzere diğer üreticilerin düşük adetli ve küçük bir kesime hitap eden araçlar ürettiklerine dikkat çekmiş. Ford, 2020 yılında tam elektrikli bir crossover’ı satışa sunmuş olacak.

Satışa sunulacak aracın 300 milin üzerinde (yaklaşık 480km) bir menzil sağlayacağı ve fiyat anlamında rekabetçi bir noktada konumlanacağı da aktarılmış. Bilindiği üzere Tesla’nın da 2-3 yıl içerisinde bir crossover veya küçük boyutlu bir SUV modeli tanıtması bekleniyor. Model Y adını alması muhtemel bu model ile Elon Musk’ın hedeflediği ürün gamında dörtlü (Model S, Model X, Model 3 ve Model Y) tamamlanmış olacak.

Ford’un 2020 yılında satışa hazır hale getirmek istediği model, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya bölgelerinde vitrinlerde yer alacak.