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Ford’un ilk tam elektrikli aracından haber var

Ford, elektrikli araçlar konusundaki çalışmalarına dair bazı bilgiler paylaştı. Tam elektrikli ilk aracın sahip olacağı menzil ve tüketicilerle buluşacağı tarihe dair detaylar yazımızda.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ford’un ilk tam elektrikli aracından haber var
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Hibrit modellerini henüz resmi olarak ülkemizde satışa sunmayan Ford, gelecek dönem için üzerinde önemli çalışmalar yürüttüğü elektrikli araçlar konusunda bazı bilgiler paylaştı. Şirket CTO’su Raj Nair, fiyat avantajı ile pazara sunulacak ilk Ford markalı tam elektrikli araçların 2020 yılı içinde pazarda olacağını belirtiyor.

Üretecekleri araçların belirli limitlerde olmasını istemediklerini belirten yönetici, yüksek adetli üretime ve mevcut potansiyeldeki araçların sunduğu deneyime yakın olmadan pazara adım atmayı doğru bulmadıklarını ifade ediyor. Raj Noir, zaten ABD’de Ford’un en büyük rakibi olan GM de dahil olmak üzere diğer üreticilerin düşük adetli ve küçük bir kesime hitap eden araçlar ürettiklerine dikkat çekmiş.  Ford, 2020 yılında tam elektrikli bir crossover’ı satışa sunmuş olacak.

Satışa sunulacak aracın 300 milin üzerinde (yaklaşık 480km) bir menzil sağlayacağı ve fiyat anlamında rekabetçi bir noktada konumlanacağı da aktarılmış. Bilindiği üzere Tesla’nın da 2-3 yıl içerisinde bir crossover veya küçük boyutlu bir SUV modeli tanıtması bekleniyor. Model Y adını alması muhtemel bu model ile Elon Musk’ın hedeflediği ürün gamında dörtlü (Model S, Model X, Model 3 ve Model Y) tamamlanmış olacak.

Ford’un 2020 yılında satışa hazır hale getirmek istediği model, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya bölgelerinde vitrinlerde yer alacak.


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TheStarBox 2 yıl en beğenilen
Bu firmaların yaptığı insanlığa ihanettir!!!
Ne demek 2020 ya?!
Tabii araç üreten şirketler aynı zamanda petrol şirketlerinin ortakları olunca elektriği erteliyor da erteliyor!!
Tabi geç çıkartacak! Şerefsiz köpekler!
O teknolojileri var hepsinin var, isteseler şuan seri üretime geçerler, ama bilerek bekliyorlar ve bunlar yüzünden dünya ölüyor! insanlık ölüyor!
Bu firmaların yaptığı insanlığa ihanettir!!!Ne demek 2020 ya?!Tabii araç üreten şirketler aynı zamanda petrol şirketlerinin ortakları olunca elektriği...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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xnoname 2 yıl
Daha bu sabah elektiriklide geri kaldı diye Ceo su kovuldu
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TheStarBox 2 yıl en beğenilen
Bu firmaların yaptığı insanlığa ihanettir!!!
Ne demek 2020 ya?!
Tabii araç üreten şirketler aynı zamanda petrol şirketlerinin ortakları olunca elektriği erteliyor da erteliyor!!
Tabi geç çıkartacak! Şerefsiz köpekler!
O teknolojileri var hepsinin var, isteseler şuan seri üretime geçerler, ama bilerek bekliyorlar ve bunlar yüzünden dünya ölüyor! insanlık ölüyor!
1 Yanıt Yanıtla +5
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CeeMoo 2 yıl TheStarBox
Ağzına sağlık ainen öyle.
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10ff 2 yıl
yahu bu ford tam olarak ne mali? hangi ulkeye ait tam olarak?
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kadirirdem 2 yıl
Mil olarak gayet iyi.
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alprkrkmz 2 yıl
Elon Musk'ın da araclari isimlendirmesine hayranim. S,3,X,Y.
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Kerim5100 2 yıl
2020 çok geç değil mi ya :/ Model 3 bile halihazırda sene sonu ya da 2018 gibi satışta olacakken Model Y'nin gelmesi de fazla uzun sürmez bence.
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