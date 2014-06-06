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Ford'un yeni Adaptif Direksiyon sistemi, manevra yapmayı kolaylaştırıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford'un yeni Adaptif Direksiyon sistemi, manevra yapmayı kolaylaştırıyor
Otomobil modelleri için otonom sistemler dahil birçok farklı teknoloji geliştiren Ford, yeni Adaptif Direksiyon sistemiyle de manevra yapmayı kolaylaştırarak sürüşü daha eğlenceli hale getirebiliyor.

Otomotiv direksiyon ve güvenlik sistemleri üzerine çalışmaları bulunan Takata ile ortaklaşa geliştirilen yeni Adaptif Direksiyon sistemi, standart direksiyonlara yerleştirilen çalıştırıcı / işletici (İçerisinde elektrik motoru ve dişli sistemi yer alıyor) birimiyle görevini yerini getiriyor. Bu birimlerin yardımıyla birçok otomobil modeli içerisinde sabit şekilde gelen direksiyon oranını farklı koşullara göre değiştirebilen sistem, örneğin düşük hızlarda daha az direksiyon çevirme ile daha fazla tekerlek döndürebiliyor ve böylece genel olarak park etmeyi veya sıkışık alanlarda hareket etmeyi kolaylaştırıyor. Yüksek hızlarda yaptığı optimizasyonlar sayesinde de aracı daha çevik ve sürüşü daha kolay getirebilen Adaptif Direksiyon sistemi, genel olarak bütün hızlarda çok daha konforlu bir sürüş sağlayabiliyor.
Hali hazırda bazı lüks otomobil modelleri içerisinde kullanılan direksiyon sisteminin, Ford tarafından 2015 yılında ortalama tüketiciler için de getirileceği belirtiliyor. Sistemin işleyişini gözler önüne seren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Ford'un yeni Adaptif Direksiyon sistemi, manevra yapmayı kolaylaştırıyor

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2014/05/29/ford-to-launch-advanced-steering-technology.html Yorum Yaz
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prof.exx 5 yıl en beğenilen
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Yanıtla +22
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ozan387 5 yıl
Bu zaten bmw de opsiyonel olarak sunulan bir sistem, bunun haricinde de bir cok aracta hiza gore direksiyon icin otomatik sertlik ayari mevcut.
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RızaAkın14 5 yıl
2006 model fiat puntoda da aynı sistem mevcut
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stradivardi 5 yıl
Forum katilleri yine iş başında Ekşi sözlük gibi kullanmışlar nurayı Boş ve anlamsız mesajlarla dolu yorum kısmı
Volvo,Bmw ,Mercedes,Audi gibi firmalar gerçektende lokomotif olmuş firmalar Diğer firmalara da gelmesi gerçekten de olması gereken gelişmeler En kötü sıfır arabaya neredeyse 50 bin tl veriyorsun Ama bu tip şeyler extra sayılıyor BU özelliğe de bi paket adı verirler 3000 tl isterler
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nexus7 5 yıl
güzel bir özellik en kısa zamanda bütün araçlarda standart olması çok güzel olur.
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MxFxOx 5 yıl
direksiyona yapışan bayanlara da çözüm bulsunlar
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ardabeyim 5 yıl
manisa'dan çıkan clio'da bile varken ford EU biraz geç kalmış
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V4LKyR 5 yıl
Bu teknolojinin kralı Volvo'da var, üzerine de rakip tanımam. Kamyonlarında bu teknolojiyi kullanıyor Volvo.
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rorschach_ 5 yıl


.
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drfree1 5 yıl
harika birşeymiş sürücü kursunun aracında geri park ederken direksiyon çevirmek uğraştırıyordu.(1 kere yapmadığından çok yoruyor 5-6 kere aynı yer gir çık yapınca çok yoruyor.)
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maximus8282 5 yıl
Bu yeni birşey değil günümüz araçlarında var olan birşey. HYundai,Mercedes,Mazda, Bmw vb.
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adalix 5 yıl
Fiyatlara yansımadığı sürece sistem güzel.
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Elsa 5 yıl maximus8282
maximus8282
Bu yeni birşey değil günümüz araçlarında var olan birşey. HYundai,Mercedes,Mazda, Bmw vb.

Amaç zaten yeniden keşfetmek değil. Ucuz yoldan tüm orta seviye araçlara yerleştirmek
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semih4444 5 yıl
Vitesim kadar zevk verseydin vites yerine senin elini tutardım...
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Schnitter 5 yıl
çilemse çekerim kaderimse gülerim
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prof.exx 5 yıl
Erdi abi filan yorumları görse bidaha tövbe otomobil haberleri yapmayalım derler
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