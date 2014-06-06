Ford'un yeni Adaptif Direksiyon sistemi, manevra yapmayı kolaylaştırıyor

Otomobil modelleri için otonom sistemler dahil birçok farklı teknoloji geliştiren Ford, yeni Adaptif Direksiyon sistemiyle de manevra yapmayı kolaylaştırarak sürüşü daha eğlenceli hale getirebiliyor.





Otomotiv direksiyon ve güvenlik sistemleri üzerine çalışmaları bulunan Takata ile ortaklaşa geliştirilen yeni Adaptif Direksiyon sistemi, standart direksiyonlara yerleştirilen çalıştırıcı / işletici (İçerisinde elektrik motoru ve dişli sistemi yer alıyor) birimiyle görevini yerini getiriyor. Bu birimlerin yardımıyla birçok otomobil modeli içerisinde sabit şekilde gelen direksiyon oranını farklı koşullara göre değiştirebilen sistem, örneğin düşük hızlarda daha az direksiyon çevirme ile daha fazla tekerlek döndürebiliyor ve böylece genel olarak park etmeyi veya sıkışık alanlarda hareket etmeyi kolaylaştırıyor. Yüksek hızlarda yaptığı optimizasyonlar sayesinde de aracı daha çevik ve sürüşü daha kolay getirebilen Adaptif Direksiyon sistemi, genel olarak bütün hızlarda çok daha konforlu bir sürüş sağlayabiliyor.

Hali hazırda bazı lüks otomobil modelleri içerisinde kullanılan direksiyon sisteminin, Ford tarafından 2015 yılında ortalama tüketiciler için de getirileceği belirtiliyor. Sistemin işleyişini gözler önüne seren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2014/05/29/ford-to-launch-advanced-steering-technology.html