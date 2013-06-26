Ford'un yeni fren uyarı sistemi, virajlı yollarda diğer sürücüleri uyarabilecek

Otomobil teknolojileri ve güvenlik konularında çalışmalarına devam eden önemli otomobil üreticilerinden Ford, yeni geliştirdiği fren uyarı sistemi ile virajlı yollarda daha güvenli bir yolculuk hedefliyor.

Şimdilik test aşamasında denemeleri yapılan fren uyarı sistemi, özellikle virajlı yolların yapısı gereği kişiler tarafından görülemeyen fren lambaları ve sonucunda meydana gelen tehlikeli durumları önlemek üzere hazırlanmış durumda. Viraj çıkışlarında oluşan sıkışık trafik ya da ciddi oranda yapılan frenaj hakkında arkadan gelen araçlara bir uyarı yollayan sistem, bu sayede önde giden araçların fren lambalarını göremeyen kullanıcılara fren yapması gerektiğini bildiriyor.

Virajlı yollar yayında sisli ya da aşırı yağışlı kötü hava şartlarında da işe yaradığı belirtilen Ford fren uyarı sisteminin, günlük araçlar içerisinde ne zaman kullanılacağı ise henüz belli olmuş değil.

http://gizmodo.com/fords-wireless-brake-lights-warn-other-drivers-theres-576409649