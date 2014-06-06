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Ford'un yeni konseptiyle Fiesta'dan daha hafif Fusion elde edilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford'un yeni konseptiyle Fiesta'dan daha hafif Fusion elde edilebiliyor
Henry Ford tarafından ABD'de kurulan büyük otomotiv firması Ford, daha önce F-150'de uyguladığı yeni konseptiyle Fiesta'dan daha hafif bir Fusion üretmeyi başarmış durumda.
Kısa süre önce tanıtımını yaptığı yeni F-150 modelini eskiye oranla 318 kg civarında hafifleten Ford, bu konsepti şimdi de Fusion otomobil modeline aktarıyor. Otomobilin birçok parçasını alüminyum, kimyasal olarak sertleştirilmiş cam, gelişmiş hafif plastikler ve karbon fiber parçalar ile değiştirerek Fiesta'dan daha hafif bir Fusion üreten firma, standart Fusion'dan da %25 oranında ağırlık kesinti sağlamış durumda. Ford'un 1 litrelik EcoBoost motoru ve özel geliştirilen lastikleriyle bu ağırlık yüzdesine olumlu anlamda yardımcı olan araç, şimdilik büyük çaplı seri üretim için değil, daha çok bu üretimin nasıl yapılabileceği konusunda yapılacak araştırma çalışmaları için geliştiriliyor. Araç bu hafif gövde yapısıyla özellikle yakıt tüketimi ve emisyonu düşürmek adına çok büyük avantajlar vaat ediyor.
Ford'un hafif gövdeli Fusion aracını tanıttı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2014/06/03/ford-builds-on-advanced-materials-use-with-lightweight-concept.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Schnitter 5 yıl en beğenilen semih4444
semih4444

Vitesim kadar zevk verseydin vites yerine senin elini tutardım...

Vitesten ne gibi bir zevk alıyorsun merak ediyorum açıkcası.
semih4444Vitesim kadar zevk verseydin vites yerine senin elini tutardım...Vitesten ne gibi bir zevk alıyorsun merak edi...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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maximus8282 5 yıl
Mazda 6' bakarsanız zaten buna benzer bir teknoloji ile (skyactive) iki yıldır üretiyor araçlarını. Çelikten daha hafifi ama daha dayanıklı. Tamponlarında bile çelik var Mazdanın.
Mazda 6' bakarsanız zaten buna benzer bir teknoloji ile (skyactive) iki yıldır üretiyor araçlarını. Çelikten daha hafifi ama daha dayanıklı. Tamponlarında bile ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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The Times 5 yıl
Günün reklam gelirleri Ford tarafından karşılanmıştır.
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DH Misafiri 5 yıl
"yaw he he, o yüzden dünyanın en iyi yol tutan aracı 550kg civarı ağırlığıyla F1 araçları di mi ??? ağırlıkla yol tutuşu bağdaştıran tek toplum Türk milletidir, ne kadar dandik beyinleriniz var !!!"
Evet F1 arabaları, saatte 300 km hızla yanlamasına, yengeç gibi yol alıyor. Ayrıca, o araçlar 10 karış araç yüksekliği ile yere neredeyse 0 ilerlerken, piyasa arabaları ortalama 1.5m yükseklikle, 1-2 karış yukarıda yol alıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Aerodinamiklik yeterli değil. Araç hafif, aero zaten araba yere daha çok bassın, yakıt tüketimi biraz daha az olsun diye var. Ama yan rüzgar, arabaları hafifledikçe etkiliyor. Ayrıca hangi arabada yan rüzgarlar için aero var? Aero tüm araçlarda gidiş yönüne doğru tasarlanır.
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SeKSandDoRT 5 yıl

yaw he he, o yüzden dünyanın en iyi yol tutan aracı 550kg civarı ağırlığıyla F1 araçları di mi ??? ağırlıkla yol tutuşu bağdaştıran tek toplum Türk milletidir, ne kadar dandik beyinleriniz var !!!
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Tanarri 5 yıl
ya bide şu tasarım ney lannnn.. aston martin gibi tamam güzel görünüyo.. iyi eyvallah araçda ford ama yapmasınlar bunu ya bak mis gibi şekli olan fiesta da bu hale soktular önü aston martin arkası ekski fiesta oldu (şimdi bi tabir derdim ama g.. ayrı başı) her nakdar ford olduğunu bilsemde öffff tekrar baktım çin malı aston martin gibi yaaa.... hiç yakışmıyo ford gibi bi firmaya
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Tanarri 5 yıl
Birkaç arkadaş demiş bide ben yazayım istedim araç amerikada Fusion olarak satılıyo fusion diyince bizim ülkemizdeki fusion araçların yeni kasası zanedilmesin avrupada bildiğimiz mondeo zaten ilerliyen gün, ay, yıl içerisinde yeni kasa tabiri ile avrupayada giriş yapması muhtemel araçlardan birisi! konuya gelicek olursak fiesta ortalama 1000kg bi araç daha hafif bi mondeo! bilemedim yakıt ekonomisi için evet güzel düşünce ama zaten bu tarzda malzemelerin üretimi için fusion test aracı olarak seçilmiş yoksa fiesta dan hafif bi mondeo gelse güvenip binmem o araca ben..
mondeo dediğin ağır olacak yola oturacak
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Brky 5 yıl
o kadar hafif olması saçma olmuş. bende 2013 fiesta var. rüzgarlı havalarda 140 km. falan yaptın mı yolda sağa sola gezinmeye başlıyor araba. o boyutlarda ki araba daha oturaklı olmalı.
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furkant1 5 yıl Brky
Brky

o kadar hafif olması saçma olmuş. bende 2013 fiesta var. rüzgarlı havalarda 140 km. falan yaptın mı yolda sağa sola gezinmeye başlıyor araba. o boyutlarda ki araba daha oturaklı olmalı.

Hocam o ağırlıktan çok aerodinamikten kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum.
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çay 5 yıl
Bu fusion dedikleri avrupada mondeo olarak geçen model.
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filteke 5 yıl
ford iki üç model ile geçiştiriyor türkiyeyi
tauruslar iyi iş yapar türkiyede
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maximus8282 5 yıl
Mazda 6' bakarsanız zaten buna benzer bir teknoloji ile (skyactive) iki yıldır üretiyor araçlarını. Çelikten daha hafifi ama daha dayanıklı. Tamponlarında bile çelik var Mazdanın.
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Elsa 5 yıl
Sağlam mıdır diyenler neyin kafasını yaşıyor dünyanın en hızlı arabalarını üreten Koenigsegg bile Aliminyum Karbon melezi parçalar kullanıyor
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The Times 5 yıl
Günün reklam gelirleri Ford tarafından karşılanmıştır.
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srcncc 5 yıl The Times
Kazanmayı haketmiyorlar mı sence? Bu site için çalışanlar gönüllü ya da babasının hayrına çalışmayacak değil mi?
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