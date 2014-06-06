Ford'un yeni konseptiyle Fiesta'dan daha hafif Fusion elde edilebiliyor

Henry Ford tarafından ABD'de kurulan büyük otomotiv firması Ford, daha önce F-150'de uyguladığı yeni konseptiyle Fiesta'dan daha hafif bir Fusion üretmeyi başarmış durumda.

Kısa süre önce tanıtımını yaptığı yeni F-150 modelini eskiye oranla 318 kg civarında hafifleten Ford, bu konsepti şimdi de Fusion otomobil modeline aktarıyor. Otomobilin birçok parçasını alüminyum, kimyasal olarak sertleştirilmiş cam, gelişmiş hafif plastikler ve karbon fiber parçalar ile değiştirerek Fiesta'dan daha hafif bir Fusion üreten firma, standart Fusion'dan da %25 oranında ağırlık kesinti sağlamış durumda. Ford'un 1 litrelik EcoBoost motoru ve özel geliştirilen lastikleriyle bu ağırlık yüzdesine olumlu anlamda yardımcı olan araç, şimdilik büyük çaplı seri üretim için değil, daha çok bu üretimin nasıl yapılabileceği konusunda yapılacak araştırma çalışmaları için geliştiriliyor. Araç bu hafif gövde yapısıyla özellikle yakıt tüketimi ve emisyonu düşürmek adına çok büyük avantajlar vaat ediyor.

Ford'un hafif gövdeli Fusion aracını tanıttı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2014/06/03/ford-builds-on-advanced-materials-use-with-lightweight-concept.html