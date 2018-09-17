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Fortnite bağımlılığı yüzlerce boşanma ile sonuçlanıyor

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite boşanma davalarına sebep oluyor. Danışmanlık şirketi Divorce Online 200'den fazla davada boşanma nedeni olarak Fortnite'ın gösterildiğini açıkladı.
8 ay
4,2b
1
67
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Epic Games'in geliştirdiği çevrimiçi hayatta kalma oyunu Fortnite, şu anda oynanan en bağımlılık yaratan dijital oyunlardan biri. Boşanma konularında danışmanlık hizmeti veren Divorce Online tarafından yapılan bir araştırmaya göre Fortnite son zamanlarda evliliklerin bitmesinde önemli rol oynuyor.

Dijital devrim yeni bağımlılıklar getirdi

Şirket son zamanlarda boşanma davası açan kişilerin dilekçesinde Fortnite'dan bahsedilme oranının yükseldiğine dikkat çekerken, ikinci sırada ise veri madenciliğinin yer aldığını açıkladı. Danışmanlık şirketi ayrıca 1 Ocak 2018'den bu yana, boşanma nedenlerinden biri olarak Fortnite ve diğer çevrimiçi oyun bağımlılığının gösteridiği 200 boşanma davası aldıklarını da belirtti.
Şirket sözcüsü konuyla ilgili olarak "Uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığı sık sık ilişkilerin bozulması için nedenler olarak gösterildi, ancak dijital devrim yeni bağımlılıklar getirdi. Bunlar arasında çevrimiçi pornografi, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya da var. Bu nedenle, dijital bağımlılıklarımız nedeniyle gittikçe daha fazla kişinin ilişki sorunları yaşaması bize sürpriz değil. Bu rakamlar, yılın başından beri ele aldığımız 4,665 dilekçenin kabaca %5'ine denk geliyor ve bu rakam Birleşik Krallık'taki en büyük boşanma nedenlerinden biri olduğunun iyi bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

https://www.techspot.com/news/76456-fortnite-addiction-resulting-hundreds-divorces.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 8 ay en beğenilen
Knight onlıne yuzunden eşiyle ve ailesiyle kavga eden insanlar vardı.
Knight online hayat offline. Ne guzel zamanlardı be.
3 Yanıt Yanıtla +45
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Moving On 8 ay
Bu sadece Fortnite için geçerli bir durum değil ki.
2 Yanıt Yanıtla +13
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Paetzold 7 ay
Bir zamanlar knight online başa belaydi şimdi başka oyunlar
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Ada Türk 7 ay
ps4 ten oynadım biraz acayip bktan bi oyun ya bana göre hiç sevemedim
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fthkn 7 ay
Online oyunları ve level atlamayı hiç anlayamadım. Ben de tam anlamıyla bilgisayarlar içinde yaşıyorum ama anlamadım gitti. Belli bir insan psikolojisini avlamak üzere tasarlanıyor sanırım bu tür oyunlar. Ve gerçekten denemediğimden değil. Her türünü denedim. Anlamıyorum. hikaye atmosfer grafik falan bunların hepsi güzel şeyler ve buna uygun oyunları seçip oynarsınız ama bittikten sonra bilgisayarı kapatıp başka bir oyun ararsınız. Ya da aynı oyunu en baştan oynayıp biraz oyun içinde gezinti yaparsınız. Online moda girip milletle kapışayım en yüksek level ben olayım kafasını anlamıyorum. aslında bir çok sevdiğiniz oyunun online modu var ama bende hep kapalıdır.
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YuRYTR 8 ay
Sezon 1 den sezon 4 bitne kadar bende uzun süre bağımlı gibi oynadım oyuna level sezonluk level sistemi gelince insanı bagımlı yapmaya başladı sürekli yeni eşyalar açma istedği her hafta açıklanan görevleri yapma istediği insanı oyuna bağlıyor kazanmak için bile değil resmen sadece görevler ve level için oynamaya başladığımı düşünüyordum.En son sezon 5 in başlarında komple bıraktım oyunu mutluyum. :D
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Witcher3 8 ay
Oyunlar evlilikten kat ve kat keyifli ayrıca aklımı yitirmedim bu ülkenin leş kızlarıyla evelenecek kadar..
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mavizaman 8 ay
yok daha neler çocuk mu bunlar...
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Rebellion87 8 ay
Evlilik kararı alıp aile oluşturuyorsun sonra sanal bir oyun yüzünden boşanıyorsun.
E sen salaksın ki zaten haketmiyorsun.
Aileni bir oyuna tercih ediyorsun.
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Treth 8 ay
Valla ben zamanında hatundan boşanırken çoğunlukla ailesinin ve kendisinin aç gözlülüğünden boşanmıştım.
Ama dipte yatan sebeplerden bir tanesi de rahatlıkla Ultima Online oynayabilmekti.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Francis J. Underwood 8 ay
çare nofap
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Tommy Shelby 8 ay
Fortnite için boşanılır mı. Boşayacaksanız sağlam bir oyun için boşayın
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