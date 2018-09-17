Fortnite bağımlılığı yüzlerce boşanma ile sonuçlanıyor

Epic Games'in geliştirdiği çevrimiçi hayatta kalma oyunu Fortnite, şu anda oynanan en bağımlılık yaratan dijital oyunlardan biri. Boşanma konularında danışmanlık hizmeti veren Divorce Online tarafından yapılan bir araştırmaya göre Fortnite son zamanlarda evliliklerin bitmesinde önemli rol oynuyor.

Dijital devrim yeni bağımlılıklar getirdi

Şirket son zamanlarda boşanma davası açan kişilerin dilekçesinde Fortnite'dan bahsedilme oranının yükseldiğine dikkat çekerken, ikinci sırada ise veri madenciliğinin yer aldığını açıkladı. Danışmanlık şirketi ayrıca 1 Ocak 2018'den bu yana, boşanma nedenlerinden biri olarak Fortnite ve diğer çevrimiçi oyun bağımlılığının gösteridiği 200 boşanma davası aldıklarını da belirtti.

https://www.techspot.com/news/76456-fortnite-addiction-resulting-hundreds-divorces.html

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Şirketkonuyla ilgili olarak "Uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığı sık sık ilişkilerin bozulması için nedenler olarak gösterildi, ancak dijital devrim yeni bağımlılıklar getirdi. Bunlar arasında çevrimiçi pornografi, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya da var. Bu nedenle, dijital bağımlılıklarımız nedeniyle gittikçe daha fazla kişinin ilişki sorunları yaşaması bize sürpriz değil. Bu rakamlar, yılın başından beri ele aldığımız 4,665 dilekçenin kabaca %5'ine denk geliyor ve bu rakam Birleşik Krallık'taki en büyük boşanma nedenlerinden biri olduğunun iyi bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.