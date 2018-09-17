Tim Cook'tan fiyat açıklaması: Müşterilerimiz inovasyon için ödeme yapmaya hazır

Apple geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü iPhone X ile birlikte akıllı telefon fiyatlarını farklı bir seviyeye taşımıştı. Cupertinolu şirketin ABD'de tepe modeli 1.449 dolar gibi bir fiyata satılan iPhone Xs Max ile bu politikasını sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz.

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Apple CEO'su Tim Cook, Nikkei Asian Review ile yaptığı bir röportajda, bunun yeni akıllı telefonların getirdiği yüksek inovasyon düzeyinin maliyeti olduğunu ve Apple'ın hedeflediği müşterilerin bunun için ödeme yapmaya istekli olduklarını söyledi.

iPhone artık insanların hayatında büyük role sahip

Cook konuyla ilgili açıklamasında "Her zaman düşündük ki… çok fazla inovasyon ve çok değer sağlıyorsanız, bunun için ödeme yapmak isteyen bir kesim var. iPhone'un rolü insanların hayatlarında çok daha büyük hale geldi" dedi.

Apple'ın patronu ayrıca iPhone XR ve uygun fiyatlı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin iPhone'u herkes için kullanılabilir hale getirme stratejilerinin bir parçası olarak piyasaya sürüldüğünü belirtti.

Cook, herkese hizmet etmek istediklerini ifade ederek insanların bir telefona ödeyeceği miktar konusunda geniş bir fiyat aralığının bulunduğunun bilincinde olduklarını da ekledi.

https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Apple-wants-to-serve-everyone-says-Tim-Cook