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Tim Cook'tan fiyat açıklaması: Müşterilerimiz inovasyon için ödeme yapmaya hazır

Apple'ın patronu, iPhone Xs fiyatları konusunda olay açıklamalar yaptı. Yüksek inovasyon düzeyinin bir maliyeti olduğunu söyleyen Cook, müşterilerin bunun için ödeme yapmaya hazır olduklarını belirtti
8 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü iPhone X ile birlikte akıllı telefon fiyatlarını farklı bir seviyeye taşımıştı. Cupertinolu şirketin ABD'de tepe modeli 1.449 dolar gibi bir fiyata satılan iPhone Xs Max ile bu politikasını sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "DJ Koh: Galaxy S10 önemli tasarım değişikliklerine sahip olacak"
Apple CEO'su Tim Cook, Nikkei Asian Review ile yaptığı bir röportajda, bunun yeni akıllı telefonların getirdiği yüksek inovasyon düzeyinin maliyeti olduğunu ve Apple'ın hedeflediği müşterilerin bunun için ödeme yapmaya istekli olduklarını söyledi.

iPhone artık insanların hayatında büyük role sahip

Cook konuyla ilgili açıklamasında "Her zaman düşündük ki… çok fazla inovasyon ve çok değer sağlıyorsanız, bunun için ödeme yapmak isteyen bir kesim var. iPhone'un rolü insanların hayatlarında çok daha büyük hale geldi" dedi.
Apple'ın patronu ayrıca iPhone XR ve uygun fiyatlı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin iPhone'u herkes için kullanılabilir hale getirme stratejilerinin bir parçası olarak piyasaya sürüldüğünü belirtti.
Cook, herkese hizmet etmek istediklerini ifade ederek insanların bir telefona ödeyeceği miktar konusunda geniş bir fiyat aralığının bulunduğunun bilincinde olduklarını da ekledi.

https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Apple-wants-to-serve-everyone-says-Tim-Cook Yorum Yaz
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erdem552 8 ay en beğenilen
İnovasyon mu?





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sniko1 8 ay
4 adet Mi8 fiyatında olan bir telefon bu fiyatı hak edecek ne gibi bir inovasyon sunuyor olabilir merak ettim açıkçası
2 Yanıt Yanıtla +53
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12 Angry Men 8 ay
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İnovasyon deyince aklıma bu geldi.
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burakk, 8 ay
Yuzlerce milyar dolar nakit rezervi olan firma, musterilerinden hala inovasyon parasi istiyor.
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DH Misafiri 8 ay
Adam resmin
Bizim kullanıcılarımız koyundur...Biz ne istersek onu yaparız demiş. :D
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cabriyo 8 ay
adamdaki şimarıklığa bak. müşteriler para veriyor sana ne diyor.
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Baelros 8 ay
Dual Sim koymak innovasyon olmus. Vay arkadas.
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Zorkof 8 ay
Aklıma direk şu zaytung haberi geldi: zaytung.com/...
Yani demiş ki Tim amca: 150 dolara tuvalet kağıdı çıkarsak onu almak için bile mağaza önlerinde sabahlayacak hatırı sayılır bir kitlemiz var.
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rockndarkk 8 ay
Türkiye fiyatı makul seviyelerde olsa note9 gibi 7-8bin olsa bu konu açılmazdı herhalde. Bence dolarlı etiketlere geçmemiz gerekiyor artık aksi halde adamlar gelecek zamlar için doları 8-9 liradan alıyorlar. Alabilen alsın seneye XI çıktığında büyük ihtimal dolar 10'dan aşağı olmayacaktır.
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feylosoft 8 ay
Alan memnun satan memnun neyine kızıyorsunuz anlamıyorum. Pahalı geliyor yada beğenmiyorsanız almazsınız olur biter. Mesela ben almıyorum:) Bu ara istesem de alamam ama bu adamların sorunu değil ki...
Kaldıki hala müşteri memnuniyeti ve kullanım kolaylığı konusunda hala bu adamların üstüne yok. Çok basit bir örnek vereceğim. Geçen gün kestirmeden gideyim derken İzmirin Gültepe'sinde kayboldum. Yanımızda biri Huawei biri samsung orta karar 2 telefon var ikisinin de farklı sebeplerden GPS ve MAP özelliği çalışmadı... Ha tesadüftür olabilir ama ortalama kullanım içinde ben androidden hiç memnun değilim iPhoneyi' de fiyatından dolayı hiç düşünmedim idare edip gidiyoruz işte..
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ouzqan 8 ay
Adamlar resmen t.şş..k geçiyor.
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Cem 8 ay
Fiyat artışını inavasyon sanıyorlar galiba.Nerde o steve zamanı, her sene bu sene ne yapacaklar diye merak ederdim. Gün geçtikçe artık o tadı kalmadı.
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igetsky 8 ay
innova

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