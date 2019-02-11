Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fortnite iOS sürümü günde 1,5 milyon dolar gelir elde ediyor

Popüler battle royale oyunlarından Fortnite, iOS sürümünde günde 1,5 milyon dolar gelir elde ediyor. Tanıtılalı 326 gün olan mobil oyun sadece iOS üzerinde 500 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı.
3 ay
4,5b
1
8
Mobil Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fortnite iOS sürümü günde 1,5 milyon dolar gelir elde ediyor
Tam Boyutta Gör
Son dönemin en popüler oyunlarından olan Fortnite geçtiğimiz sene mobil platformlara adım atmıştı. Epic Games tarafından geliştirilen yapım hem iOS hem de Android tarafında popüler oyunlardan biri haline geldi. Öyle ki firma sadece iOS sürümünden günde 1.5 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı.

Toplam gelir 500 milyon dolar

iOS platformu için Fortnite kullanıcılara açılalı 326 gün oldu. Bu 326 günde oyun toplam 500 milyon dolar gibi devasa bir gelir elde etti. Bu gelirin yüzde 64’ü ABD’deki oyunculardan geliyor. Daha öncesinde Clash Royale, 389 günde 500 milyon dolar gelir miktarına ulaşarak rekoru elinde tutuyordu. Ancak görünen o ki yeni lider Fortnite olmuş. Bu iki oyundan sonra ise Honor of Kings 405 gün süreyle üçüncülük koltuğuna yerleşiyor.

Apple, App Store üzerinde yayınlanan uygulamalardan yüzde 30 komisyon aldığı için bu gelirin büyük bir kısmı da Apple’a gidiyor. Epic Games bu komisyondan kurtulmak için Android platformunda oyununu kendi dağıtmaya karar vermiş ve Google Play içerisine eklememişti. Ancak aynı işlemi Apple tarafında yapması tabii ki mümkün olmadı.

Ayrıca Bkz. "BlackBerry KEY2'nin Avrupa'ya özel kırmızı varyantı geliyor"

Geçtiğimiz hafta Electronic Arts tarafından tanıtılan yeni bir battle royale oyunu Apex Legends de oyuncular arasında hızla popüler hale geldi. Apex Legends oyununun App Store içerisine eklenmesiyle Fortnite’a yeni bir rakip gelmesi olası. Bakalım Apex Legends 500 milyon dolar gelire kaç günde ulaşacak.


https://sensortower.com/blog/fortnite-revenue-500-million-ios Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gannicus 3 ay en beğenilen
Arkadaşlar sizin bu haberden çıkarımınız gerçekten boş beleş insanlar ve harcanan çöp zaman mı? Siz neler yaşıyorsunuz allah aşkına?
Buradan anlaşılması gereken şey; mobile oyun sektörünün ne kadar ciddi hacimlere ulaştığı ve genç girişimcilere/girişimcilere ilham olmasıdır.
Bu oyunlar sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada geniş kitleler tarafından oynanıyor. Bu sitede artık lütfen vasıfsızlar yorum yapmasın, bir sürü insan okuyor bu yazılanları.
Arkadaşlar sizin bu haberden çıkarımınız gerçekten boş beleş insanlar ve harcanan çöp zaman mı? Siz neler yaşıyorsunuz allah aşkına?Buradan anlaşılması g...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ege Fakirullahoğlu 3 ay nefendim
Sana katılmıyorum lakin illaki aralarında boş insan var lakin bunun oyunla alakası yok.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ezkici 2 ay
Ya sen ne diyosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 3 ay
Clash royale kadar pay to win oyun yok. Milletde 1 dolar 3 dolar ata ata adamları zengin etti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
akılsız cocuk, merak ediyorsan görmek istiyorsan otur bir bak 2 3 takıl, günlerini saatlerini burada harcama, geleceğini pilanla, sana değer katacak birşeyler öğren, nasıl para kazanılır yollarını keşfet birşeyler yarat, senin gibi düşünen aptallar bunun bedeleni önümüzdeki 30 yil için çok acı ödüyecekler.!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gannicus 3 ay en beğenilen
Arkadaşlar sizin bu haberden çıkarımınız gerçekten boş beleş insanlar ve harcanan çöp zaman mı? Siz neler yaşıyorsunuz allah aşkına?
Buradan anlaşılması gereken şey; mobile oyun sektörünün ne kadar ciddi hacimlere ulaştığı ve genç girişimcilere/girişimcilere ilham olmasıdır.
Bu oyunlar sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada geniş kitleler tarafından oynanıyor. Bu sitede artık lütfen vasıfsızlar yorum yapmasın, bir sürü insan okuyor bu yazılanları.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus01982 3 ay
Harcanan zamana yazık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 3 ay
Acaba hile olmayan tek mobil battleroyale olduğu için olabilir mi? Bilmeyen atıp tutar pubg fatih olun da göreyim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 3 ay
Ülkede ne kadar boş insan var bunları oynuyor. That’s it.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ege Fakirullahoğlu 3 ay nefendim
Sana katılmıyorum lakin illaki aralarında boş insan var lakin bunun oyunla alakası yok.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir 3 ay Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı 3 ay Virgin Galactic SpaceShipTwo'nun roket motorunu Smithsonian Müzesine bağışladı 3 ay FDA, ilaç tedariklerini takip etmek için blok zinciri teknolojisinden faydalanacak 3 ay Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir 3 ay Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak 3 ay Apex Legends ilk haftada 25 milyon oyuncu sayısına ulaştı 3 ay Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş! 3 ay Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi 3 ay HQ Trivia ses tabanlı bir yarışma başlattı 3 ay The Division 2'nin açık betası ortaya çıktı 3 ay Bitcoin Cash geliştiricisi:"Ben Satoshi Nakomoto'yum" 3 ay TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi 3 ay Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır 3 ay "Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti 3 ay UXistanbul kullanıcı deneyimi konferansı haftaya başlıyor 3 ay Apple, Türk gencinin keşfettiği kritik açığın üstünü örttü 3 ay Sevgililer Günü hediye fikirleri Amazon.com.tr’de 3 ay Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip? 3 ay Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmaya başladı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Fortnite iOS sürümü günde 1,5 milyon dolar gelir elde ediyor Sonraki Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'ndan elektronik sigara devi Juul'a suçlama geldi 3 ay Telegram masaüstü uygulaması, yeni arka plan özellikleri ile güncellendi 3 ay AMD Radeon VII piyasada 3 ay Intel Core i9-9990XE işlemcisi 14 çekirdekli olacak 3 ay Apple'ın merakla beklenen iki ürünü AirPods 2 ve AirPower ilkbaharda çıkabilir 3 ay Samsung Galaxy M30 tasarımı sızdırıldı 3 ay Uygun Fiyata RGB Ledli Mekanik Oyuncu Klavyesi Trust Cada 3 ay Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek 3 ay Türkiye’nin 81 İlinde Dev Hizmet Ağı: Ustamgeliyor.com 3 ay Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için yarışacak 21 aday belli oldu 3 ay Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak 3 ay Aladdin filminin yeni fragmanı yayınlandı: Will Smith'in Cin'ine ilk bakış 3 ay Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı 3 ay Siber suç karaborsaları, yıkıcı endüstriye dönüştü 3 ay Huawei P30 Pro'nun 5G özellikli versiyonu sadece Avrupa'da satılacak 3 ay Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar elektrikli araçların mesafesini etkiliyor 3 ay Intel, İrlanda'da 8 milyar dolarlık üretim tesisi açacak 3 ay Dacia Duster'ın pickup versiyonu onaylandı: 2019'da tanıtılacak 3 ay Google Haritalar’ın artırılmış gerçeklik sürümü, “Yerel Rehberler” aracılığıyla test ediliyor 3 ay Bafta ve Grammy ödülleri sahiplerini buldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim