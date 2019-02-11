Fortnite iOS sürümü günde 1,5 milyon dolar gelir elde ediyor

Son dönemin en popüler oyunlarından olan Fortnite geçtiğimiz sene mobil platformlara adım atmıştı. Epic Games tarafından geliştirilen yapım hem iOS hem de Android tarafında popüler oyunlardan biri haline geldi. Öyle ki firma sadece iOS sürümünden günde 1.5 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı.

Toplam gelir 500 milyon dolar

iOS platformu için Fortnite kullanıcılara açılalı 326 gün oldu. Bu 326 günde oyun toplam 500 milyon dolar gibi devasa bir gelir elde etti. Bu gelirin yüzde 64’ü ABD’deki oyunculardan geliyor. Daha öncesinde Clash Royale, 389 günde 500 milyon dolar gelir miktarına ulaşarak rekoru elinde tutuyordu. Ancak görünen o ki yeni lider Fortnite olmuş. Bu iki oyundan sonra ise Honor of Kings 405 gün süreyle üçüncülük koltuğuna yerleşiyor.

Apple, App Store üzerinde yayınlanan uygulamalardan yüzde 30 komisyon aldığı için bu gelirin büyük bir kısmı da Apple’a gidiyor. Epic Games bu komisyondan kurtulmak için Android platformunda oyununu kendi dağıtmaya karar vermiş ve Google Play içerisine eklememişti. Ancak aynı işlemi Apple tarafında yapması tabii ki mümkün olmadı.

Ayrıca Bkz.

"BlackBerry KEY2'nin Avrupa'ya özel kırmızı varyantı geliyor"

Geçtiğimiz hafta Electronic Arts tarafından tanıtılan yeni bir battle royale oyunu Apex Legends de oyuncular arasında hızla popüler hale geldi. Apex Legends oyununun App Store içerisine eklenmesiyle Fortnite’a yeni bir rakip gelmesi olası. Bakalım Apex Legends 500 milyon dolar gelire kaç günde ulaşacak.

https://sensortower.com/blog/fortnite-revenue-500-million-ios