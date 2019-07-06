Fortnite oyununda Stranger Things portalları

Son dönemde pek çok yapımın veya ürünün kendisini lanse ettiği alan haline gelen Fortnite bu kez Netflix’in popüler Stranger Things dizisinin tanıtımına ev sahipliği yapıyor. Oyuncular oyunda portallar görmeye başladı.

Dizi ile aynı anda

Stranger Things dizisi 1980’lerin ortasında geçen ve kurgusal bir şehrin Upside Down adındaki koyu bir versiyonuna portallar ile geçiş yapıldığı bir yapım. Üçüncü sezonu yayınlanan dizinin bu ilginç portalları Fortnite oyununa konu oldu.

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Mega Mall bölgesinde ortaya çıkan portalları kullanan oyuncular adanın farklı noktalarına ışınlanıyorlar. Işınlandıkları noktalar ile olan mesafeler ise oldukça fazla. Çıkış noktasında ise oyuncular kısa bir süreliğine Fortnite dünyasını Upside Down konseptinde görüyor. Daha koyu bir tema, daha az renk doygunluğu ve havada uçuşan parçalar bunlar arasında.

Upside Down portalları şimdilik sadece Mega Mall bölgesinde rapor ediliyor ancak farklı bölgelere yayılacak mı net bilgi yok. Oyuncular bölgenin civarında dolaşırken parlak turuncu kütlelere dikkat ederse portalları kolaylıkla bulabilir.